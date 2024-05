SmartLiving.ro Marți, 28 Mai 2024, 13:52

Starea de anxietate este o parte normală a vieții. Cu toate acestea, persoanele cu tulburări de anxietate agravante prezintă simptome care pot transforma fiecare zi într-un calvar. În cazuri extreme, de la starea de anxietate persistentă la episoade repetate de anxietate intensă, de frică sau teroare este un singur pas. Rezultatul este atacul de panică, care poate fi de-a dreptul tulburător.

Starea de agitație permanentă este un semn de anxietate Foto: Shutterstock

Când sentimentele de anxietate și panică interferează cu activitățile zilnice, sunt greu de controlat, sunt disproporționate față de pericolul real și pot dura mult timp, starea de anxietate capătă „titlul” de tulburare anxioasă.

Exemple de tulburări de anxietate includ tulburare de anxietate generalizată, tulburare de anxietate socială (fobie socială), fobii specifice și tulburare de anxietate de separare. O persoană poate manifesta mai multe tipuri de tulburări anxioase deodată, iar în multe cazuri ajutorul psihologului sau medicația psihiatrică sunt necesare.

Mulți oameni se confruntă cu anxietate la un moment dat în viața lor, anxietatea fiind, de fapt, un răspuns normal la evenimentele de viață stresante, cum ar fi pierderea cuiva drag, schimbarea locurilor de muncă sau problemele financiare.

Tulburările de anxietate pot fi înfiorătoare, însă recunoașterea simptomelor este primul pas spre vindecare.

Nouă simptome comune care anunță starea de anxietate

1. Îngrijorarea excesivă

Starea de anxietate se traduce, adesea, prin îngrijorare excesivă. Îngrijorarea asociată cu tulburările de anxietate este disproporționată față de evenimentele care o declanșează și apare de obicei ca răspuns la situațiile normale, de zi cu zi. Pentru a fi considerat un semn al tulburării de anxietate generalizată, starea de anxietate trebuie să fie prezentă constant pe parcursul a cel puțin șase luni și să fie dificil de controlat fără asistența unui specialist.

În cazul anxietății generalizate, îngrijorarea este, de asemenea, severă și intruzivă, ceea ce face dificilă concentrarea și îndeplinirea sarcinilor zilnice.

Persoanele cu vârsta sub 65 de ani prezintă cel mai mare risc de tulburare de anxietate generalizată, în special persoanele singure, care au un statut socio-economic modest și care prezintă mai mulți factori de stres, precum lipsa banilor și probleme de sănătate, potrivit unui studiu publicat în 2014 în jurnalul The National Center for Biotechnology Information.

2. Starea de agitație permanentă

Atunci când te simți neliniștit, poți experimenta simptome precum: puls galopant, palme transpirate, tremur al mâinilor și gura uscată. Aceste simptome apar deoarece creierul crede că pericolul este iminent, așa că pregătește corpul să reacționeze la amenințare.

Deși aceste efecte ar fi de ajutor în cazul unei adevărate amenințări, ele pot fi debilitante dacă frica este, de fapt, nemotivată.

