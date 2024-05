SmartLiving.ro Marți, 21 Mai 2024, 14:00

Amprenta mamei este importantă pentru fiecare dintre noi, dar pentru unii bărbați ea capătă o amploare mult, mult peste medie. Astfel, relația iubitului cu mama este atât de toxică încât distruge orice altă relație din viața bărbatului. Cum se creează această dependență și ce este de făcut când iubitul este „băiatul mamei” ne explică în continuare psihologii.

Relația mamă-fiu Foto: Shutterstock

În primii ani de viață, mama este cea care împlinește nevoile de bază ale copilului: îngrijirea permanentă, siguranța și protecția. Tot ea este sau ar trebui să fie cea care îl ajută să se raporteze la sine și la lumea înconjurătoare. Cu mama alături, copilul învață să exploreze lumea și să construiască relații cu persoane din jur – toate, după tipare învățate de la aceasta.

Că este fată sau băiat, relația oricărui copil cu mama debutează cu o dependență. Pe măsură ce copilul crește și devine adult, această relație ar trebui, în teorie, să se maturizeze și ea și să permită independența emoțională a celor doi.

„Majoritatea copiilor încep prin a fi foarte dependenți de mamele lor, așa încât, nu este ușor nici pentru părinte, nici pentru copil să rupă această legătură. Cu toate acestea, ruptura este necesară pentru dezvoltarea emoțională a copilului și a mamei deopotrivă. Mamele trebuie să învețe cum să-și sprijine copiii pentru a deveni adulți independenți, iar copiii-adulți trebuie să scape de dependență și să învețe să trăiască pe cont propriu”, spune Tina B. Tessina, psihoterapeut și autorul cărții „It Ends With You: Grow Up and Out of Dysfunction”, pentru publicația Huffington Post.

Relația iubitului cu mama: prin ce diferă legătura mamă-băiat

Pentru fiecare dintre noi, amprenta mamei este semnificativă când vine vorba de securitate emoțională și de cum ne simțim și comportăm în relațiile de atașament din viața adultă. Mama este figura care rămâne toată viața importantă pentru noi, fie prin sentimentele de dragoste pe care le evocă în noi, fie prin cele de frică sau de furie. De multe ori, este mai degrabă un amestec între toate aceste sentimente.

Legătura mamă-fiu este ceva mai complicată și se deosebește de cea mamă-fiică. Din perspectiva bărbatului, mama este prima și cea mai importantă relație cu o persoană de sex opus. Relația iubitului cu mama lui devine o problemă când el, ea sau niciunul nu reușește să se distanțeze emoțional. Această legătură foarte strânsă, dar deloc sănătoasă îi va aduce bărbatului, invariabil, eșecuri în relația de cuplu. Păstrând mereu imaginea mamei în minte, o va căuta în toate partenerele sale și este puțin probabil să găsească una care să-i semene. Sunt situații în care bărbatul, rămas încă băiețelul ce își idolatrizează mama, simte că își trădează sau își înșală mama intrând în relații cu alte femei.

Când mama decide pentru el

Când un bărbat își consideră mama principala prioritate, chiar și în detrimentul iubitei, relația de cuplu nu poate evolua frumos și sănătos. Nu este nimic în neregulă când mama și fiul sunt apropiați, dar este o problemă dacă mama ia toate deciziile în locul lui, iar părerea ei în diverse probleme este mai importantă decât a partenerei de viață. Inevitabil, bărbatul care nu reușește să iasă din această dependență construiește un câmp de bătălie între iubită și mamă.

După mai multe astfel de alegeri, iubita sau soția va simți că nu este importantă, că este mereu pe locul al doilea și începe să ceară ceea ce este normal să ceară. „Această reacție, deși corectă și îndreptățită, nu face decât să accentueze conflictul emoțional în care se află bărbatul și distresul lui emoțional”, atrage atenția psihoterapeutul.

