O cititoare Totul Despre Mame, diagnosticată în sarcină cu placenta accreta și cu alte afecțiuni, ne-a scris povestea ei impresionantă de naștere, care s-a petrecut la Maternitatea Odobescu din Timișoara. A fost monitorizată și tratată exemplar, iar după naștere, din cauza riscurilor de hemoragie, o doctoriță de la ATI a stat în permanență cu ea. Redăm povestea, așa cum a fost scrisă de cititoarea noastră:

„Am 35 de ani, iar în luna octombrie 2020 am născut al doilea copil, o fetiță. A fost un copil dorit din tot sufletul. Am aflat că sunt însărcinată înainte cu 3 zile de apariția primului caz de Covid 19 în țara noastră, în februarie 2020…am fost extrem de speriată. M-au trecut sute de gânduri, să pastrez sarcina sau să renunț, dar îmi doream din suflet copilul.

Teama era din cauza faptului că se spunea că femeile însărcinate riscă forme severe de boală Covid19, îmi era teamă deoarece acasă mai aveam un copil de aproape 8 ani, care nu voiam să rămană fără mamă. Am zis: „Cu Dumnezeu înainte!” și cu toate stările de rău specifice unei sarcini am mers la controale regulate, în orașul unde locuiesc, controale la care mi se spunea că totul este ok.

Medicul a constatat că placenta era joasă și acoperea colul

A venit timpul pentru morfologia de trimestru II. Doamna doctor care îmi monitoriza sarcina mi-a propus să îmi aleg un alt oraș unde să merg pentru efectuarea acesteia, deoarece în orașul nostru nu se făcea. Am ales Timișoara, la aproximativ 200 km distanță. Am făcut programare și la data stabilită am mers la Clinica privată Premiere. Aveam 22 de săptamani de sarcină și niște emoții uriașe. Totul bine, toate măsurătorile ok, fetița se dezvolta normal, fără niciun defect. Iar la finalul consultului, domnul doctor îmi zice că ceva totuși nu este bine, că vede o vascularizație mare în zona vechii cicatrici de cezariană și placenta joasă, acoperind colul.

