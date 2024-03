SmartLiving.ro Luni, 11 Martie 2024, 14:21

Irina Laurențiu avea doar 22 de ani când a fost diagnosticată cu scleroză multiplă, o boală autoimună care afectează sistemul nervos central. A durat patru ani până a primit confirmarea că simptomele ei sunt reale și au o cauză fizică. Boala a învățat-o să se accepte și să se iubească mai mult, spune tânăra. La un an de la diagnostic, Irina este fericită că tratamentul pe care l-a primit îi ține boala sub control. În continuare, povestește care au fost primele simptome de scleroză multiplă, cum a fost diagnosticată și cât de mult i-a afectat viața această boală.

Irina s-a luptat patru ani cu simptome de scleroză multiplă până să afle diagnosticul Foto: Arhiva personala

Când a aflat că suferă de scleroză multiplă, în 2021, Irina Laurențiu a răsuflat ușurată. Avea, în sfârșit, o explicație pentru toate problemele de sănătate din ultimii patru ani. Niciun medic nu le găsise cauza, iar mulți dintre prietenii tinerei nu credeau că sunt reale și că are o suferință fizică.

„Diagnosticul, deși dur, a fost o bucurie pentru mine. Știam că e ceva în neregulă cu mine, dar, când acuzam probleme, toată lumea din jurul meu îmi spunea: «Ești stresată!», «Ce simți tu sunt somatizări», «Ești ipohondră, nu ai nimic!”», «Ești tânără! Un om tânăr nu poate avea probleme de sănătate. Alții sunt bolnavi, tu nu ai nimic!» Am fost fericită că am aflat ce am, ca să știu încotro să mă îndrept mai departe»”, a povestit tânăra la evenimentul de lansare a campaniei #CONEXIUNI, inițiată de Asociația Pacienților cu Afecțiuni Autoimune (APAA) din România.

Tema din acest an a campaniei de conștientizare privind scleroza multiplă a fost propusă de Federația Internațională de Scleroză Multiplă cu scopul de a atrage atenția asupra impactului aceste boli asupra pacienților, dar și a familiei și societății.

Care sunt principalele simptome de scleroză multiplă

Scleroza multiplă este o afecțiune a sistemului nervos central, în care sistemul imun al bolnavului atacă țesutul sănătos al sistemului nervos central: creierul, măduva spinării și nervii optici. Ținta principală a anticorpilor o reprezintă mielina, un înveliș numit și teacă ce izolează fibrele nervoase.

Scleroza multiplă afectează adulții tineri și este diagnosticată, în general, între 20 și 40 de ani, dar se poate declanșa și mai devreme, și mai târziu. Aceasta este cea mai frecventă boală a sistemului nervos central care apare la adulții tineri. Mai multe femei decât bărbați sunt diagnosticați cu ea.

Manifestările din scleroza multiplă sunt foarte variate și nespecifice. Ele sunt întâlnite în numeroase afecțiuni neurologice, dar și psihiatrice sau oftalmologice.

