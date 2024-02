SANATATE Miercuri, 21 Februarie 2024, 16:16

​Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă din Braşov se află într-o situaţie „dezastruoasă”, cu datorii de peste 40 milioane de lei către furnizori, cel mai grav risc fiind acela că ar putea fi afectată activitatea pe partea de urgenţe, a declarat miercuri, pentru Agerpres, managerul unităţii sanitare, Emil Mailat.

Spitalul Județean Brașov Foto: AGERPRES

În aceste condiţii, dincolo de o eficientizare a cheltuielilor, singura soluţie este renegocierea contractului cu Casa de Asigurări de Sănătate, mai ales în contextul în care, în ultimele luni, spitalul şi-a îmbunătăţit performanţele la toţi indicatorii în baza cărora se face finanţarea. Astfel, Emil Mailat a precizat că a transmis, marţi, un document către Casa de Asigurări de Sănătate din Braşov, în care a expus toate problemele spitalului.

Conform managerului unității medicale, spitalul are datorii atât la furnizorii de materiale sanitare şi de medicamente, cât şi la cel de hrană, astfel că există posibilitatea ca pacienţii să fie nevoiţi, dacă nu se găsesc cât mai repede soluţii, să îşi cumpere unele medicamente şi eventual să vină cu propria mâncare.

Din suma globală de 41 milioane de lei, mai mult de jumătate - 26 de milioane - reprezintă datorii mai vechi de 60 de zile: „Dacă nu vom găsi soluţii pe termen scurt, vom avea din nou probleme de aprovizionare. (...) Suntem în situaţia în care furnizorii ne pot spune: nu vă mai trimitem marfă, materiale sanitare, medicamente. Îi ţinem foarte aproape, vorbim cu ei aproape zilnic, le explicăm situaţia. Din discuţiile cu ei, nici ei nu pot să o mai ducă aşa foarte mult şi atunci vor limita furnizarea către spitale - 'cui a plătit îi dau, cui nu, nu'. S-ar putea să se ajungă şi la situaţia să trebuiască să-şi cumpere pacienţii medicamente şi mâncare. Problema nu o văd, însă, atât de mult pe medicamente şi pe hrană. Dacă chiar se întâmplă, o să-i rambursăm pacientului banii pe care i-a cheltuit ulterior. Adevărata problemă va fi pe partea de urgenţe. Dacă îţi vine un pacient cu politraumatisme şi tu nu ai ace, aţă etc. atunci va fi o problemă. Când am oprit pentru trei zile operaţiile programate (la sfârşitul lunii trecute - n.r.), tocmai de aceea am făcut-o, să nu fie afectate urgenţele”, a declarat managerul Spitalului Județean din Braşov.

Potrivit acestuia, renegocierea contractului cu Casa de Asigurări de Sănătate ar putea aduce unităţii sanitare între 300.000 şi 700.000 de lei în plus, bani din care ar putea fi plătite o parte din datorii.

În plus, managerul spitalului le-a solicitat şefilor de secţii să identifice modalităţile prin care se poate eficientiza activitatea fiecărei secţii şi prin care se pot obţine surse de venit suplimentar, spre exemplu să fie analizate serviciile prestate pe spitalizarea de zi, care nu sunt limitate la decontare, să se eficientizeze activitatea din ambulatoriu şi să se identifice servicii care nu sunt decontate şi pot fi oferite pacienţilor contra cost, dintre acestea făcând parte unele operaţii estetice precum liposucţiile.

Potrivit managerului unității medicale, în 2023, spitalul a avut 32.946 de pacienţi, cu aproape 5.000 mai mulţi faţă de anul anterior.

Numărul pacienţilor înregistraţi în 2023 a fost, însă, mai mic decât cel din anul prepandemic 2019.

„Deşi am avut pacienţi mai puţini, am avut un buget mai mare, cheltuielile au fost mai mari şi asta deoarece, pe lângă inflaţie, au crescut toate costurile, inclusiv cele cu medicamentele şi hrana”, a explicat managerul Spitalului Județean din Brașov.

La sfârşitul lunii trecute, blocul operator al Spitalului Județean Braşov a fost închis pentru 3 zile, pacienţii fără urgenţe fiind reprogramaţi la date ulterioare, din cauza demisiei şefului de secţie, pe fondul situaţiei financiare critice în care se află spitalul, cauzată inclusiv de întârzierile în decontarea sumelor pe care ar fi trebuit să le vireze Casa Județeană de Asigurări de Sănătate din Braşov unităţii sanitare.