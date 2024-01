Totul Despre Mame Miercuri, 31 Ianuarie 2024, 14:31

O mămică de 23 de ani a povestit pentru Totul Despre Mame cum a decurs nașterea băieților ei, după o sarcină în care nu a fost scutită de probleme. După un eșec la spitalul din Suceava, mama a născut la Iași, în condiții de siguranță, pentru ea și pentru copii. Redăm povestea de naștere, așa cum a fost scrisă de cititoarea noastră:

Gemeni Foto: Shutterstock

„Am 23 ani și m-am căsătorit cu soțul meu în anul 2022. În ianuarie 2023, pe 28, am aflat că sunt însărcinată. Am făcut testul de sarcină, care a arătat două liniuțe. Ne-am dorit nespus această sarcină și am simțit întru totul că suntem pregătiți să devenim părinți. Nu știam ce ne așteaptă. Ne-am pus însă toată încrederea în Dumnezeu și am zis că va fi bine.

În luna martie, am plecat în concediu, în Italia, o săptămână. M-am simțit extrem de rău. Stările mele de greață erau mereu prezente. Am încercat pe cât posibil să ne bucurăm de vacanța noastră, știind că următoarea va fi, totuși, departe. Când ne-am întors din concediu, am dat fuguța la medic. Data de 28 a rămas întipărită pentru noi, deoarece atunci am aflat că nu așteptăm o minune, ci două. Eram șocați, am plâns mult, dar ne-am bucurat la fel de mult. Am simțit că Dumnezeu este cu noi și ne-a binecuvântat cu două minuni. Am anunțat familia că sunt însărcinată și că la finalul anului nu vom fi 3, ci 4.

