Deși sarcina Mariei, o cititoare Totul Despre Mame, a decurs lin și frumos, nașterea a fost o experiență cu emoții: pentru că travaliul nu a decurs conform așteptărilor, a fost nevoie de cezariană, urmată de o altă intervenție chirurgicală, de urgență. Mai jos, povestea Mariei, așa cum a fost scrisă chiar de ea:

După cezariana de urgență, mămica a fost operată din nou. Cu toate acestea, a reușit să se recupereze repede și să își îngrijească fetița încă din maternitate. FOTO: Arhiva familiei Foto: Hotnews

„Mă numesc Maria și am 32 de ani. Sunt născută în România, dar de trei ani locuiesc în Franța. Povestea mea cu prima naștere are un început și un sfârșit foarte frumoase.

La un an după ce am ajuns în Franța, am rămas însărcinată

În urma cu trei ani, am venit să muncesc în Franța pentru un viitor mai bun. După un an de muncă, s-a întâmplat să rămân însărcinată. Am făcut analizele și consultațiile la privat, pentru că la 10 minute de locuința noastră este un spital privat, iar cel de stat era la câteva ore bune de noi. Nu îmi pare rău deloc, pentru că am asigurare și, aici, totul este plătit de ei. Am plătit doar camera unde am stat 6 zile, pentru că încă nu aveam Cartea Verde.

