Totul Despre Mame Joi, 04 Ianuarie 2024, 15:05

HotNews.ro

0

O mamă diagnosticată cu boala Lyme și-a dorit să împărtășească povestea ei în speranța că va ajuta și alți bolnavi care trec prin situații asemănătoare. Bucuria nașterii fiului ei a fost umbrită de simptomele severe ale unei boli pe care medicii nu au reușit să o identifice. Mai mult, i-au spus mamei că e cazul să meargă la psihiatru, suspectând că durerile ei sunt imaginare. În cele din urmă, ghidată de propria inspirație, femeia i-a ajutat pe medici să o diagnosticheze cu boala Lyme, infecție transmisă de căpușe. Redăm povestea, așa cum a fost scrisă de tânăra mamă:

Mama a aflat că are boala Lyme făcând singură analize specifice la un laborator privat. Ulterior, medicii i-au confirmat boala Foto: Arhiva personala

„M-am tot ferit să povestesc despre problema mea de sănătate, dar m-am gândit că, poate, experiența mea cu această boală îi va ajuta și pe alții să meargă pe drumul spre vindecare. Vreau să arăt tuturor ce înseamnă pentru mine viața cu această boală.

Prima suspiciune: hepatită

În anul 2021 am rămas însărcinată, o sarcină mult dorită, care a decurs minunat. În decembrie s-a născut iubirea vieții mele, un băiețel căruia îi port o dragoste pe care nu o pot descrie în cuvinte. Însă la o lună după naștere, a început calvarul vieții mele.

Am început să am pe tot corpul mâncărimi groaznice, care nu cedau cu nimic, plus amețeli. Am mers la Spitalul Județean din Ploiești, unde mi s-au făcut analize, la finalul cărora mi s-a spus: „Mămico, dacă n-ai avut vreodată hepatită, să știi că ai acum!”. A fost șocul numărul 1. După ale investigații, mai amănunțite, s-a demonstrat că nu e vorba de nicio hepatită, ci de o infecție cu CMV (citomegalovirus).

A doua suspiciune: scleroză multiplă

Pe parcurs, amețelile mele s-au accentuat, am început să îmi pierd echilibrul, aveam parestezii la mâini, picioare, față, buze și limbă, plus spasme musculare și dureri crunte de spate (puse inițial pe seama nașterii). Am făcut un RMN cerebral, în urma căruia s-a ridicat suspiciunea unei scleroze multiple. Acesta a fost șocul nr. 2!

A urmat un an plin de investigații, cu spitalizări, puncții, endoscopii, colonoscopii, biopsii. A fost exclus diagnosticul de scleroză multiplă, iar medicii au început să mă trimită la psihiatru, spunând că totul e în capul meu. Am mers și la psihiatru, am primit pastile, dar după o lună am renunțat la ele.

CITEȘTE CONTINUAREA PE TOTUL DESPRE MAME