INTERVIU Marți, 26 Decembrie 2023, 12:20

0

​Sezonul de gripă și viroze s-a instalat în România. Numărul de cazuri este în creștere evidentă - avem cu 30% mai multe cazuri comparativ cu săptămâna trecută - iar medicii se așteaptă ca în perioada următoare să fie tot mai multe cazuri. La camera de gardă a Institutului de Boli Infecțioase Matei Balș se prezintă zilnic în jur de 200 de pacienți cu gripă sau alte infecții respiratorii, în condițiile în care, în vârful pandemiei de COVID-19, numărul pacienților care ajungeau într-o zi la camera de gardă era de 300, declară, într-un interviu acordat HotNews.ro, dr. Adrian Marinescu, medic primar infecționist și directorul spitalului.

Adrian Marinescu Foto: Inquam Photos / Eduard Vînătoru

Numărul cazurilor de gripă a crescut cu 30% într-o săptămână

„În ultimele săptămâni, avem o creștere mai mult decât evidentă pentru tot ce înseamnă infecții respiratorii. Aici mă refer la virusurile gripale, la alte virusuri care se transmit pe cale respiratorie și chiar și la bacterii, într-o mai mică măsură”, arată dr. Adrian Marinescu.

Dacă vorbim despre gripă, creșterea este cu cel puțin 30% mai mare față de săptămâna anterioară, spune medicul: „Ajungem să avem peste 200 de pacienți care se prezintă doar la camera de gardă într-o zi. Ca să aveți o imagine de ansamblu, punctul de maximă intensitate din pandemie, când ambulanțele făceau cozi interminabile, era undeva la 300 de persoane. Când ajungi la 200 de persoane care vin la camera de gardă pe zi - iar la final de an probabil vor fi peste 200 pe zi ajungi - înseamnă că deja ai o presiune importantă.”

L-am întrebat pe dr. Adrian Marinescu dacă este o problemă cu locurile din spital, având în vedere aceste cifre: „Noi, în Institutul Matei Balș, chiar și când nu suntem în sezon de infecții respiratorii, avem aproape întotdeauna paturile ocupate. Pentru că toate cazurile grave care țin de boli infecțioase ajung la noi - nu vorbesc aici doar de Terapie Intensivă. Gândiți-vă că acum avem epidemie de rujeolă, avem infecții respiratorii și avem și patologia care ține de bolile infecțioase în general, iar toate paturile sunt ocupate. Sigur că se fac și externări, într-un flux dinamic, doar că paturile care se eliberează într-o zi se și ocupă imediat cu pacienții care au nevoie de internare.”

Ce este important de spus este că infecțiile respiratorii înseamnă un procent totuși important și de persoane care au complicații din primul moment, fie au un risc de a le face, subliniază medicul: „Gândiți-vă la persoanele în vârstă, la copiii mici, la cei care au boli cronice, la persoanele supraponderale. Dacă fac gripă, chiar dacă în momentul inițial nu au complicații, au un risc, e bine să îi monitorizezi, și atunci au nevoie de internare.”

Institutul Matei Balș / Foto: Inquam Photos - Octav Ganea

Vestea bună vine de la COVID-19: puține cazuri în această perioadă

Vestea bună este însă că, în ceea ce privește îmbolnăvirile de COVID-19, situația este în acest moment echilibrată, spune Adrian Marinescu: „Dacă ne uităm la cazurile de gravitate medie, care să necesite internare - nu mai spun de cele severe sau critice - ele sunt puține. Sigur că, dintre răcelile normale, unele pot fi COVID, nu ne testăm și trec ușor cu vederea.

„Altfel spus, indiferent de subvariantă, virusul SARS-CoV2 se transmite cu ușurință. Numai că, dacă nu ai un impact evident, nici nu vei vedea pacienți care să vină la spital într-o mare măsură. Avem pacienți, dar nu este nicio presiune deosebită în privința COVID-19. Nu suportă comparație, în acest moment, nici cu rujeola și nici cu gripa”, precizează medicul Adrian Marinescu.

Cum ne protejăm de gripă și viroze la mesele și întâlnirile de sărbători și cum îi protejăm pe ceilalți

Aici este vorba de prudență care vine, până la urmă, dintr-o educație medicală și din bunul simț pe care fiecare trebuie să îl aibă: nu spune nimeni să porți mască, dar sunt 3 sfaturi importante pe care le văd:

În primul rând, când am o simptomatologie respiratorie acută, este logic să mă izolez. Pot să am ghinionul să se întâmple chiar de sărbători, dar este logic să nu mă duc la masa de Crăciun sau la petrecerea de Anul Nou cu simptomatologie respiratorie, pentru că le voi transmite și bunicilor, părinților, care au boli cronice și care riscă să facă forme mai severe decât am eu, cel care are deja infecția.

Al doilea aspect important: cred că pentru cei care au un risc mare de a dezvolta complicații - persoanele în vârstă, cei cu boli cronice evidente sau supraponderali - ar fi o măsură binevenită să poarte mască în momentul în care ajung în spațiile închise, neaerisite, cum sunt mijloacele de transport în comun sau într-o instituție. Sigur că la masă nu pot face acest lucru, dar în rest, în spații închise și aglomerate, este o măsură bună, care îi protejează.

Al treilea lucru: nu trebuie să uităm că cea mai bună prevenție vine tot prin vaccinare. Iar tot ceea ce discutăm acum este un efect al faptului că nu ne-am vaccinat nici pentru rujeolă, nici pentru gripă, așa cum s-a întâmplat și în timpul pandemiei de SARS-CoV2.

Sezon de gripă / Foto: Lacheev | Dreamstime.com

Numărul îmbolnăvirilor de gripă va continua să crească la început de an

Pentru începutul anului 2024 trebuie să ne așteptăm la o creștere a numărului de cazuri de gripă, spune medicul Adrian Marinescu. În schimb, directorul medical al Institutului Matei Balș spune că nu va fi o explozie a cazurilor de rujeolă, dar va fi o situație „destul de grea, încă o perioadă de timp”.

„Efectele pe care le-ar avea acea minivacanță, întâlnirile de Crăciun, de Revelion, sigur că se vor vedea și în plan concret, dar nu cred că vor schimba mult lucrurile - și dacă nu s-ar întâlni mult oamenii, oricum am avea multe cazuri”, mai spune Adrian Marinescu.

În schimb, „dacă oamenii ar fi vaccinați și dacă ar avea grijă cu ce spuneam mai devreme, lucrurile ar sta mult mai echilibrat”, încheie medicul.

Foto: Inquam Photos, Dreamstime.com