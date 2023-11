SANATATE Joi, 23 Noiembrie 2023, 15:50

​Ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, a declarat, joi, referitor la cazul de la Spitalul de Psihiatrie din Murgeni - unde 3 pacienți au murit, iar alți 29 sunt internați în alte spitale din cauza unei toxiinfecții alimentare - că acolo a fost vorba despre „nerespectarea unor proceduri şi de oferirea de hrană care nu provenea dintr-o sursă care să fie autorizată pentru pregătirea şi distribuţia hranei”. Ministrul Sănătății a subliniat că „trebuie să învăţăm să respectăm regulile şi să respectăm legea”.

Alexandru Rafila Foto: Agerpres

Procedura de distribuție a hranei într-un spital, explicată de ministrul Alexandru Rafila:

Procedura este că distribuția mâncării trebuie făcute din surse autorizate: fie pregătești mâncarea în spital, în bloc alimentar autorizat, a doua este să ai un contract de catering, iar furnizorul trebuie să fie autorizat să pregătească hrana și să o și transporte hrana în condiții de siguranță - pentru că, fără să fac speculații, acea mănăstire era la câteva zeci de kilometri de spital, la 60-70 de kilometri.

În cazul unei donații, hrana trebuie însoțită de un certificat de calitate care să certifice faptul că au fost pregătite într-o unitate autorizată și au fost transportate autorizat (la spitalul din Murgeni, hrana primită ca pomană nu a fost însoțită de un astfel de certificat).



Acestea sunt condiții esențiale care generează un risc mult mai mic de apariție a unei toxiinfecții alimentare. Nu putem să acceptăm că dacă vine cineva cu bune intenții, nu respectăm procedurile legale.

„Aici discutăm despre o unitate sanitară aflată în subordinea Primăriei din localitatea Murgeni. Trebuie să învăţăm să respectăm regulile şi să respectăm legea, pentru că aici e vorba de nerespectarea unor proceduri şi de oferirea de hrană care nu provenea dintr-o sursă care să fie autorizată pentru pregătirea şi distribuţia hranei”, a mai arătat Alexandru Rafila.

Ministrul Sănătății mai spune că nu are în acest moment o concluzie oficială a anchetei, dar a oferit o opinie în calitate de medic microbiolog: „Opinia mea este că nu a fost vorba despre o infecţie bacteriană, pentru că o infecţie bacteriană are nevoie de un anumit timp să evolueze. Aici a fost vorba mai degrabă despre o intoxicaţie. Sigur, nu am niciun element deocamdată de sprijin, pentru că tulburările digestive au fost urmate la scurt timp de tulburări circulatorii majore care au dus la decesul celor trei persoane, ori lucrul ăsta se întâmplă atunci când ingerezi o substanţă toxică, fie că este o toxină provenită de la bacterii, poate să fie o toxină bacteriană sau o substanţă chimică.”

