Un medicament împotriva obezității de la Novo Nordisk, Wegovy, a redus în mod semnificativ riscul de atacuri de cord într-un studiu care afirmă că tratamentul oferă mai multe beneficii pentru sănătate decât pierderea în greutate, realtează Reuters.

Durere in piept Foto: Science Photo Library / Sciencephoto / Profimedia

Compania a declarat sâmbătă că beneficiile aduse sănătății inimii de tratamentul său extrem de popular pentru obezitate, Wegovy, nu se datorează doar că ajută la pierderea în greutate, potrivit noilor date prezentate la o întâlnire medicală majoră sâmbătă.

Datele preliminare ale studiului producătorului danez de medicamente, publicate în august, au demonstrat că Wegovy, despre care s-a demonstrat că ajută pacienții să piardă în medie cu 15% din greutatea lor, a redus, de asemenea, incidența atacurilor de cord, a accidentului vascular cerebral sau a decesului din cauza bolilor de inimă cu 20%.

Rezultatele complete ale studiului, prezentate la reuniunea științifică anuală a Asociației Americane a Inimii din Philadelphia și publicate în New England Journal of Medicine, sugerează că medicamentul are și alte efecte beneficii dincolo de beneficiile cunoscute pentru sănătate aduse de pierderea în greutate.

Diferența de risc pentru un atac de cord dintre pacienții cărora li s-a administrat Wegovy, cunoscut din punct de vedere chimic ca semaglutidă, și cei tratați cu placebo, a început să apară aproape imediat după începerea tratamentului, au spus cercetătorii.

În studiul care a vizat pacienții supraponderali și obezi, bazat pe indicele de masă corporală, care aveau boli de inimă preexistente, dar nu diabet, Wegovy a redus riscul de atac de cord non-fatal cu 28%, de accident vascular cerebral non-fatal cu 7% și de deces cauzate de probleme de inimă cu 15%, comparativ cu un placebo.

Pacienții tratați cu Wegovy au prezentat scăderi ale proteinelor C reactive, un indiciu al inflamației, similare cu cele raportate cu statine care scad colesterolul, despre care se știe că scad semnificativ riscurile cardiace, au raportat cercetătorii.

„Beneficiul cardiovascular (al Wegovy) este o combinație de mulți factori, dar aș sublinia controlul glicemiei (zahărului din sânge), pierderea în greutate și săcderea inflamației”, a declarat Martin Lange, șeful de dezvoltare Novo Nordisk, într-un interviu.

În studiul cu 17.604 de pacienți, cu o durată medie de 33 de luni, aproape 1.500 dintre cei care au luat Wegovy au întrerupt tratamentul din cauza reacțiilor adverse, în principal tulburări gastrointestinale, cum ar fi greața și vărsăturile, comparativ cu 718 pacienți din grupul placebo, conform studiului.