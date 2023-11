SANATATE Marți, 07 Noiembrie 2023, 14:54

​Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila, a declarat marţi, în plenul Senatului, că în acest moment se construiesc spitale în România, exemplele fiind Bistriţa, Baloteşti, Bacău şi Timişoara. Rafila a precizat că primele investiţii vor fi finalizate peste 2 ani, şi peste 4 ani sau 5 ani dacă discutăm de spitale regionale.

Alexandru Rafila Foto: Agerpres

Ministrul Sănătăţii a declarat, despre spitale, că „România a încheiat cu Comisia Europeană un acord în valoare de circa 29 de miliarde de euro, care acoperă multe domenii, inclusiv sănătatea, iar jumătate din aceşti bani circa 14 miliarde de euro erau fonduri nerambursabile iar restul 15 miliarde de euro rambursabile”.

„Ca urmare a raportărilor statistice făcute de guvernul anterior şi a unei creşteri care a fost estimată la mai puţin de 5 % iar raportarea a fost de 5,1 %, a fost redus cuantumul alocat României cu 2,1 miliarde de euro. Deci clar că ministerele care aveau fonduri nerambursabile în portofoliu pentru realizarea diverselor obiective de investiţii sau de reformă au fost nevoite să reducă acest buget iar o treime din buget a fost luat de la Sănătate. Ceea ce însă pot să vă spun şi vă garantez acest lucru, este legat de faptul că toate cele 27 de obiective care au fost incluse iniţial în lista aprobată prin hotărârea Guvernului României, toate vor fi construite”, a declarat ministrul Sănătății, citat de News.ro.

„Spitalele în acest moment se construiesc în România, vă rog să mergeţi la Bistriţa, să mergeţi la Baloteşti, să mergeţi la Bacău, să mergeţi la Timişoara şi o să constataţi că aceste spitale se construiesc în momentul de faţă. Este clar că lucrurile se întâmplă aş vrea ca acest efort să fie solidar iar investiţiile în sectorul sanitar să fie un obiectiv naţional care să se împlinească”.

”Aceste lucruri se întâmplă,suntem asumaţi, şi nu am pierdut, nu a fost niciun fel de pierdere produsă sau cauzată de Ministerul Sănătăţii, a fost o decizie a Comisiei Europene de a reduce finanţarea pentru ţara noastră pentru că raportul creşterii economice pentru anul 2020 a fost diferit faţă de estimat şi pentru 0,1%, sub 5% am fi avut banii în integralitate. Aşa, a fost redus cu 2 miliarde de euro”, a adăugat Alexandru Rafila.