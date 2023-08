SANATATE Joi, 03 August 2023, 11:53

​​Femeia care a născut pe trotuarul din fața Spitalului Urziceni nu a fost consultată de medicul de gardă care nici măcar nu a fost anunțat de asistentă. Cu toate acestea, în registrul de consultații apare că femeia a fost diagnosticată cu „sarcină la termen”, cu parafa medicului care o lăsase asistentei. Informațiile apar în raportul de control al DSP Ialomița.

O femeie a născut pe trotuarul din fața spitalului din Urziceni Foto: Captura video

Documentul menționează că secția de obstetrică-ginecologie este nefuncțională. (Consultă AICI documentul)

„Spitalul nu are linie de gardă OG, nu are neonatolog, nu are asistente specializate (moașe), de asemeni după ora 15.00 nu are medic anestezist. Managementul cazurilor obstetricale și/sau ginecologie admise în CPU Urziceni după ora 15,00 “ar trebui făcute de chirurgul de gardă, dar acesta nu dispune de cunoștințele necesare pentru a gestiona un caz ce aparține altei specialități. Având în vedere pericolul deosebit la care ar fi expuși mama și fătul, medicii de gardă si conducerea Spitalului Municipal Urziceni nu-și asumă acest risc”, se arată în raportul consultat de HotNews.ro.

Potrivit documentului, femeia de 24 de ani din Bărbulești, s-a prezentat la camera de gardă a spitalului la ora 05:21, însoțită de soț și soacra sa, fiind înregistrată în „registrul de consultatii cu nr. 8747/31.07.2023, fără a fi consultată de medicul de garda (medic cu specialitate de chirurgie generala), conform Notelor explicative date de asistenta medicala și a medicului de garda”.

„În Registrul de consultatii nu apar completate toate rubricile nefiind menționată ora de prezentare a pacientei. De asemenea, în Registru de consultatii pacienta figurează ca și diagnosticată cu „sarcina la termen”, existând și parafa medicului de garda (nu s-a putut identifica motivul lăsării acesteia). Din Nota de relatie a acestuia reiese faptul că nu a fost anuntat de către asistenta, nu a văzut pacienta, dar parafa se afla la dispozitia cadrelor medii sanitare”, se arată în raportul de control.

Potrivit documentului, „asistenta de gardă a apelat serviciul de ambulanță Ialomița, prin 112, pentru a prelua gravida, timp în care pacienta s-a deplasat în curtea unitatii spitalicești. Din imaginile înregistrate de camerele de supraveghere reiese faptul că, asistenta medicală de gardî incearcă să o impiedice să părăsească incinta CPU, dar fără rezultat, aceasta îndreptandu-se către poarta spitalului însotita de membrii familiei”.

La scurt timp femeia a născut pe trotuarul din fața spitalului asistată de personalul de la ambulanță.

Ce prevederi legale nu au fost respectate

Ordin 1706/2007 privind conducerea şi organizarea unităţilor şi compartimentelor de primire a urgenţelor.

Art. 20 din OMS nr. 1706/2007 - Internarea pacienţilor în regim de urgenţă în spital se face doar prin UPU sau CPU, cu excepţia pacienţilor aflaţi în stare critică transferaţi direct din alte unităţi sanitare la secţiile de terapie intensivă fără a fi necesară evaluarea lor în UPU.

Art. 41 - Personalul din cadrul CPU are obligaţia de a asigura asistenţa medicală de urgenţă pacientului aflat în stare critică, în limita competenţelor şi a pregătirii, fiind obligatorie apelarea din timp a specialiştilor aflaţi de gardă în spital sau la domiciliu, în situaţiile care necesită implicarea lor în acordarea asistenţei medicale de urgenţă şi eventual a tratamentului definitiv, după caz. În cazurile în care pacientul necesită transfer de urgenţă la un spital cu grad de competenţă mai înalt, personalul din cadrul CPU are obligaţia să iniţieze procedurile de transfer interclinic, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Conform art. 44 din OMS nr. 1706/2007 – pacienta sosita cu mijloc propriu la UPU trebuia sa aiba access in unitatea sanitara printr-o intrare unică, bine marcată, unde trebuia efectuat triajul cazului.

Conform Art. 46 - OMS nr. 1706/2007 Pacienţii care reprezintă cazuri sociale, necesitând în acelaşi timp îngrijiri medicale, vor fi trataţi ca fiind cazuri medicale de urgenţă, implicând în acelaşi timp asistentul social din cadrul CPU.

Conform Art. 55 din OMS nr. 1706/2007, la sosire, în urma efectuării triajului, pacienta din CPU trebuia examinata de medicii de gardă din aceste structuri, care decideau investigaţiile necesare şi medicii de specialitate care urmează să fie chemaţi în vederea acordării consultului de specialitate, dacă se consideră necesar.

Art. 59 - (1) din OMS nr. 1706/2007 Medicii de gardă din spital erau obligaţi să răspundă prompt chemării la UPU sau CPU, indiferent de ora solicitării, ori de câte ori medicul de gardă din UPU sau CPU consideră acest lucru necesar.

VIDEO ​Mama femeii care a născut pe trotuar în fața spitalului povestește cum s-a întâmplat totul: „​Ieșiți cu ea la poartă și așteptați salvarea”

CNCD s-a autosesizat

Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării (CNCD) s-a autosesizat în cazul femeii care a născut în faţa spitalului din Urziceni, dar şi în urma afirmaţiilor primarului din Urziceni, Constantin Sava, care a făcut referire la faptul că femeia are un handicap şi că e de etnie rromă.

Preşedintele CNCD Csaba Asztalos a declarat marţi că instituţia pe care o conduce s-a autosesizat în acest caz.

„S-a autosesizat Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării. Va face procedura atât legat de situaţia de la Urziceni, cât şi de declaraţiile primarului de la Urziceni”, a afirmat Csaba Asztalos.

Reacție scandaloasă a primarului din Urziceni

Chiar dacă a calificat drept regretabilă situația de la Spitalul din Urziceni, unde o femeie a născut pe trotuarul din fața unității spitalicești, primarul orașului, Constantin Sava, a ținut să aducă în discuție faptul că este vorba de o femeie „cu handicap”, de etnie romă care „nu știe de capul ei”.

Totul s-a petrecut în timpul unei discuții cu un reporter Antena 3, care i-a atras atenția că nu au relevanță toate aceste lucruri aduse de el în discuție. În replică, primarul a spus că nu a înțeles ce a vrut să spună.

Spitalul este în subordinea primăriei. Ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, a cerut demisia managerului unității spitalicești.

Constantin Sava a fost ales primar sub sigla PNL. El a condus filiala Urziceni a liberalilor până anul trecut când a fost schimbat de conducerea partidului.

Conducerea spitalului spune că femeia gravidă și aparținătorii au părăsit Compartimentul de Primiri Urgențe (CPU), fără să aștepte venirea ambulanței care fusese chemată de o asistentă.

Managerul, medicul de gardă și asistenta, amendați

Managerul Spitalului Municipal din Urziceni, precum şi medicul de gardă şi asistenta care se aflau în tură atunci când s-a prezentat femeia în travaliu care nu a fost primită în unitatea sanitară au fost sancţionaţi cu amenzi, a declarat, luni, şeful Inspecţiei Sanitare de Stat, Mioara Comana.