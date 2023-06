FOTOGALERIE Sâmbătă, 17 Iunie 2023, 20:04

Acum 5 ani, în iunie 2018, Asociația Dăruiește Viață, fondată de Carmen Uscatu și Oana Gheorghiu, dădea startul unui proiect incredibil - începea să construiască de la zero, din donații și sponsorizări, primul spital pentru copiii bolnavi de cancer din România. 5 ani mai târziu, spitalul este în picioare, lucrările au fost finalizate, iar acum unitatea medicală se află în proces de recepție.

„Cel mai mare proiect al nostru a plecat de la o gluma: dar ce, noi nu suntem în stare să facem un spital?”, mărturisește Carmen Uscatu, președinte și co-fondatoare a Asociației Dăruiește Viață.

După ce va primi toate aprobările necesare în cadrul procesului de recepție, spitalul va fi donat integral statului român, iar secția de oncologie pediatrică și o parte dintre secțiile vechiului spital Marie Curie se vor muta în noua clădire.

„Se împlinesc aproape 5 ani de când am început #NoiFacemUnSpital. Au fost momente grele, am învățat enorm în anii ăștia ca să putem lua decizii, am petrecut nopți cu ochii în tavan de la presiunea uriasă pe care o simțeam. Mă gândeam tot timpul, însă, că atunci când vom termina voi simți o mare eliberare și, mai ales, o mare, mare bucurie. Și am cam terminat, dar nici eliberare și nici mare bucurie nu simt, încă... probabil, vor veni și astea la un moment dat. Sunt totuși momente tare faine, când mă uit la ce am făcut și la cum a ieșit proiectul ăsta prin ochii altora și atunci chiar pricep (pentru scurt timp, e adevărat), ce privilegiată sunt și suntem, noi echipa Daruieste Viata, să fim parte din acest proiect uriaș”, mărturisește Oana Gheorghiu, vicepreședintele Asociației Dăruiește Viață.

Construcția spitalului este în acest moment finalizată, iar o parte dintre echipamente au fost și ele achiziționate. Acum, Asociația Dăruieșye Viață îi îndeamnă pe români să doneze pentru echiparea completă a spitalului (detalii aici).

În ce stadiu este acum spitalul ridicat de Asociația Dăruiește Viață:

Spitalul se află în proces de recepție, după ce Asociația Dăruiește Viață a finalizat lucrările de construcție și a făcut toate demersurile către autorități pentru ca spitalul să primească toate avizele necesare pentru funcționare.

Între timp, Asociația Dăruiește Viață lucrează alături de managementul Spitalului Marie Curie la planul de relocare și mutare efectivă (inventariere echipamente, achiziție echipamente noi etc.)

De asemenea, se lucrează și la proiectul pilot propus Ministerului Sănătății de către Asociația Dăruiește Viață pentru a testa un nou mod de a face management in cadrul Departamentului de Radioterapie Pediatrică din noul spital.

„Reconstruim Spitalul Marie Curie pentru a le oferi tuturor copiilor cu boli grave codiții de tratament ca în Vestul Europei”, este mesajul Asociației Dăruiește Viață.

Ce va aduce noul spital:

Primul compartiment de Radioterapie pentru copii

Secție de Oncologie

Secție de Hemato-Oncologie

Bloc Operator cu 5 săli de operație

Saloane individuale la Terapie Intensivă, cu acces pe baza sistemului ”mâini curate”

Spații pentru activități educaționale și de recreere

Paturi pentru părinți în saloanele unde sunt internați copiii

Spitalul va fi predat la cheie statului român: "Atunci când vine în acest spital, vrem ca pacientul să nu se simtă așa cum știm noi că ne simțim într-un spital de stat"

Odată finalizat, spitalul pentru copii bolnavi de cancer construit de Asociația Dăruiește Viață din donații va fi predat la cheie statului român.

Ce poate face însă Asociația Dăruiește Viață pentru ca, în acest spital, lucrurile să se desfășoare altfel decât în alte spitale de stat din România? "Spitalul aparține statului român, asta vrem să fie foarte clar, pentru că este construit pe terenul statului și va fi un spital al statului român. Ceea ce ne dorim noi de la acest proiect este să nu avem doar niște clădiri frumoase și niște spații care să asigure confortul pacientului, ci să trecem dincolo de asta: să avem și niște servicii medicale de calitate, iar atunci când vine în acest spital, pacientul să nu se mai simtă așa cum știm noi că ne simțim într-un spital de stat. De aceea, avem nevoie și de susținerea statului român. De fapt, avem nevoie de un parteneriat cu statul român, astfel încât aici, în acest loc în care românii și-au pus banii și încrederea lor, pentru că este un spital construit de oamenii, să testăm și un alt fel de a a face management: asta înseamnă și managementul financiar al spitalului, dar și managementul serviciilor medicale. Nu noi să facem management, ci noi, împreună cu statul român, să găsim cele mai bune căi de a schimba ceva. Pentru că tot spunem asta, de 32 de ani facem lucrurile în același fel și tot sperăm să ne fie mai bine. Iar dacă nu schimbăm ceva în felul în care gestionăm spitalele, nu are cum să ne fie mai bine", explica recent Oana Gheorghiu, vicepreședintele Asociației Dăruiește Viață, pentru HotNews.ro.

Din acest motiv, Carmen Uscatu și Oana Gheorghiu spun că vor merge către Guvern, Ministerul Sănătății și, probabil, către Parlament cu un proiect pilot, "să testăm aici un alt fel de a gestiona spitale și de a face lucrurile. Iar aici urmează bătălia, dar sperăm să nu fie o bătălie, ci să fie o colaborare cu statul român".

Asociația Dăruiește Viață propune autorităților un alt model de a face managementul pacientului într-un spital: "Vorbim adesea despre pacientul în centrul sistemului, elevul în centrul sistemului, dar, concret, aceste lucruri se pot face printr-o schimbare a modului în care este organizat un spital. Dacă spitalele, în România, sunt organizate pe secții, în jurul medicului, noi ne dorim un spital bazat pe centre, care sunt organizate în jurul bolii, deci al pacientului. Pacientul să fie, practic, unicul punct în jurul căruia se adună medicii pentru a îi stabili un diagnostic și un tratament. Astfel, pacientul nu va mai fi o minge de ping pong în sistem, plimbat de la un cabinet la altul și de la o investigație la alta, iar niciodată informația nu se pune la un loc, pentru a i se stabili cel mai bun diagnostic și cel mai bun tratament. Această organizare a spitalului bazată pe centre nu a inventat-o Dăruiește Viață, ci este un model care există în Europa de peste 20 de ani", arată Carmen Uscatu, președintele Asociației Dăruiește Viață.

Ce va înseamna concret acest lucru? "Dacă un copil care are o tumoră cerebrală și vine la Oncologie, este diagnosticat, este operat, el nu este trimis apoi în secția de Neurochirurgie, ci este adus înapoi în secția de Oncologie, unde medicul știe cel mai bine, iar chirurgul și toți medicii care îi stabilesc un tratament vin la el, în același loc, și tratează pacientul", explică fondatoarea și președintele Asociației Dăruiește Viață.

"Asta ajută foarte mult, o abordare interdisciplinară și multidisciplinară ajută la o colaborare între medici și ajută și la eficientizarea resurselor unui spital. Evident, lucrurile acestea nu se pot întâmpla fără un training, fără suportul pe care Dăruiește Viață să îl ofere personalului medical de la Marie Curie", adaugă ea.

Dăruiește Viață speră acum să "primească voie" de la autorități pentru ca acest spital să fie altfel: "Ca să oferi și să faci un bine, trebuie să primești voie. Și acest lucru vrem noi să îl propunem autorităților, pentru a primi voie să facem un altfel de spital, în care să vedem o creștere a calității serviciilor medicale, în care pacientul chiar să conteze și în care oamenii să fie salvați", mai spune Carmen Uscatu.