SANATATE Marți, 30 Mai 2023, 17:58

Alina Neagu • HotNews.ro

0

​În fiecare an, 3 din 100.000 de români sunt diagnosticați cu un cancer de sânge, în timp ce în lume, la fiecare 35 de secunde, o persoană află că suferă de o astfel de boală. În ultimii ani, opțiunile de tratament au crescut semnificativ, iar unul dintre tratamentele care s-au dovedit a fi cele mai eficiente este transplantul de celule stem hematopoietice. Principalul avantaj al transplantului de celule stem hematopoietice este că oferă o șansă la vindecare sau de remisiune îndelungată pacienților care suferă de cancere de sânge și au indicație pentru această procedură.

Secția de transplant medular a Institutului Fundeni Foto: Hotnews

Ziua Mondială a Cancerelor de Sânge este marcată în fiecare an pe data de 28 mai, cu scopul de a sprijini persoanele care suferă de cancer de sânge și de a promova donarea de celule stem hematopoietice, cu ajutorul cărora este posibil transplantul.

Dr. Alina Tănase, președintele Societății Române de Transplant Medular: Transplantul de celule stem hematopoietice a devenit o terapie de rutină în România

„Prin celebrarea zilei de luptă împotriva cancerelor de sânge, încercăm să creștem gradul de conștientizare cu privire la ceea ce înseamnă un cancer de sânge, cum îl diagnosticam, cum îl tratăm și ce șanse de vindecare există. Cancerele hematologice beneficiază de una dintre cele mai avansate arii de cercetare, în ultimii ani descoperindu-se noi terapii personalizate, țintite, care oferă șanse de vindecare și cazurilor refractare la tratamentul standard. Toate tipurile de transplant de celule stem hematopoietice au devenit terapii de rutină în România și sperăm ca terapiile celulare, nou introduse și la noi, să se dezvolte în viitorul apropiat.”, spune prof. dr. Alina Tănase, președinta Societății Române de Transplant Medular.

„Pacienții care suferă de un cancer de sânge au din ce în ce mai multe opțiuni de tratament, lucru care poate fi observat în rezultatele tot mai îmbucurătoare ale terapiilor și în calitatea vieții.”, spune Cezar Irimia, președintele Federației Asociațiilor Bolnavilor de Cancer.

Unul dintre tratamentele care s-au dovedit a fi cele mai eficiente până acum pentru cancerele de sânge este transplantul de celule stem hematopoietice - o procedură utilizată pentru a înlocui măduva osoasă bolnavă cu una sănătoasă, care poate produce celule sanguine normale.

Transplantul este indicat ca tratament pentru mai multe boli, cum ar fi leucemie acută, mielom multiplu, dar și anemie aplastică severă, siclemie, talasemie majoră, boli imunodeficitare, anemia Fanconi, dereglări metabolice ereditare etc.

Transplantul de celule stem hematopoietice poate fi de două tipuri: autotransplant (transplantul propriilor celule stem) și alotransplant (transplantul de la donator). Celulele stem sunt administrate pacientului sub forma unei transfuzii, indiferent de metoda prin care au fost donate.

În cazul ambelor tipuri de transplant, recuperarea pacientului poate dura luni sau ani.

Prof. dr. Alina Tănase în secția de transplant medular de la Institutul Clinic Fundeni / Foto: HotNews.ro

Autotransplantul de celule stem hematopoietice (sau transplantul autolog) este o procedură terapeutică ce presupune recoltarea de celule stem hematopoietice de la pacient, păstrarea lor în condiții speciale și reinfuzarea lor după un tratament cu doze mari de chimioterapie sau radioterapie. Scopul autotransplantului este de a distruge celulele tumorale reziduale și de a restabili funcția măduvei osoase, care este afectată de tratamentele agresive. Autotransplantul se folosește în special pentru tratarea unor boli maligne hematologice (mielom multiplu, limfoame maligne etc.) însă nu toți pacienții sunt eligibili pentru această procedură.

Alotransplantul de celule stem hematopoietice este o procedură terapeutică ce presupune recoltarea de celule stem hematopoietice de la un donator compatibil și transfuzarea lor la un pacient care are nevoie de înlocuirea măduvei osoase bolnave sau distruse. Scopul alotransplantului este de a restabili producția normală de celule sanguine și de a induce un efect grefăcontra-tumoră, adică o reacție imună a celulelor donatorului împotriva celulelor tumorale. Alotransplantul se folosește în special pentru tratarea unor boli maligne hematologice, dar și pentru tratarea unor boli non-maligne, cum ar fi anemia aplastică severă.

„Donator poate fi un membru al familiei sau o persoană necunoscută, înregistrată într-un registru de donatori voluntari. Condițiile sunt să fie o persoană sănătoasă și să aibă vârsta cuprinsă între 18 și 60 de ani. În acest moment, în România sunt aproape 100.000 de persoane înscrise în registru și 45 de oameni în așteptarea unui donator compatibil. Întrucât șansele de a fi compatibil cresc cu cât vecinătatea este mai mare, îi încurajez pe români să se înscrie în Registru și să devină șansa la viață pentru alți oameni. Detalii despre cum puteți deveni donatori de celule stem sunt pe site-ul www.registru-celule-stem.ro.” spune dr. Traian Laurian Arghişan, director general interimar la Registrul Naţional al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice.

„La aflarea diagnosticului, primul meu gând a fost moartea. La ce altceva te-ai putea gândi?”

Ștefania (31 de ani) a decis în iulie 2019 să își facă o serie de analize de rutină, înainte de a pleca la un festival de muzică, cu cortul. Diagnosticul: leucemie acută. „Ce am simțit când am primit diagnosticul? A fost un șoc. Nimic nu te poate pregăti pentru o asemenea veste.” Ștefania a făcut chimioterapie la Spitalul Colțea, apoi a fost transferată la Institutul Fundeni, unde a făcut transplant de celule stem hematopoietice de la un donator neînrudit. „Mă simt excelent și am revenit la viața normală. Mă bucur din tot sufletul că un tânăr a avut curajul și generozitatea de a dona celule stem, care pentru mine au însemnat vindecarea. Mi-a salvat viața!”

Adrian avea 29 de ani când a fost diagnosticat cu leucemie acută limfoblastică de tip B. „La aflarea diagnosticului, primul meu gând a fost moartea. La ce altceva te-ai putea gândi?”. Fratele lui a fost testat dacă este compatibil, dar, din păcate, vestea nu a fost bună. După 7 luni de la internare, Adrian a primit vestea că i-a fost găsit un donator din Germania, compatibil în proporție de 90%: o femeie. „Este ca și cum m-aș fi născut a doua oară. M-a ajutat să reconsider viața, să privesc fiecare secundă diferit. A trezit în mine dorința de cunoaștere și de a face bine.” spune Adrian, care are astăzi 37 de ani.

Care sunt cele mai frecvente și care sunt cele mai rare tipuri de cancer de sânge

Leucemiile, limfomul și mielomul multiplu sunt cele mai frecvente tipuri de cancere de sânge cu indicație de transplant, însă există și o serie de afecțiuni hematologice rare, mai puțin cunoscute, precum sindromul mielodisplazic, aplazia medulară sau mielofibroza.

Mielomul multiplu nu se manifestă prin apariția unui nodul sau a unei tumori, așa cum o fac alte tipuri de cancere, ci mai degrabă afectează oasele și tulbură producția de celule sanguine sănătoase. Concret, se formează o grupare anormală de celule maligne, care ulterior produce deteriorări, cum ar fi funcționarea anormală a măduvei osoase, reducerea numărului de globule albe din sânge și a trombocitelor și eroziuni ale oaselor care pot produce fracturi la cel mai mic efort.

Leucemia limfocitară cronică (LLC) este cea mai comună formă de creștere excesivă a celulelor limfatice în organism, reprezentând aproximativ 30% dintre cazurile de leucemie. Datele globale sugerează că LLC afectează între 1 și 5 persoane din 10.000, iar în România sunt înregistrate anual în jur de 900 de cazuri noi. Cu toate acestea, estimările indică faptul că, în funcție de populația României, ar trebui să avem între 2.000 și 10.000 de cazuri anual.

„Această discrepanță subliniază faptul că multe cazuri de LLC rămân nediagnosticate în stadii timpurii de boală, adesea din cauza lipsei de simptome evidente în faza inițială. Simptomele pot varia de la transpirații nocturne, anemie, febră, pierdere în greutate, la apariția unor ganglioni sau disconfort abdominal și modificări ale sângelui. Adesea, pacienții sunt diagnosticați cu LLC după investigații de rutină sau teste de sânge efectuate pentru alte afecțiuni, când hemograma dezvăluie un număr crescut de leucocite și limfocite. Prin urmare, este esențial să conștientizăm importanța și nevoia de diagnosticare precoce pentru a îmbunătăți rezultatele pacienților cu LLC.”, spune prof. dr. Horia Bumbea.

Limfomul (sau cancerul limfatic) afectează celulele sistemului imunitar reprezentate de limfocite și poate cuprinde atât ganglionii limfatici, cât și organele hematopoietice (splina, măduva osoasă).

Sindromul mielodisplazic este boala hematologică malignă care se poate transforma în leucemie acută și care se manifestă prin scăderea numărului de celule albe, globule roșii și trombocite în sânge. Pacienții pot prezenta simptome precum oboseala la eforturi mici, infecții frecvente, echimoze (vânătăi), purpură (sângerare sub suprafaţa pielii).

Mielofibroza este o afecțiune hematologică rară în care măduva osoasă, care de obicei produce celule sanguine, devine fibroasă, limitând astfel producția de celule sanguine. Acest lucru poate provoca simptome precum oboseala, pierderea în greutate, dureri abdominale, sângerări.

Aplazia medulară este o boală de sânge care nu este un cancer, dar în care celulele stem hematopoietice din măduva osoasă sunt puține, iar mediul din jurul lor este modificat, ceea ce face ca celulele produse în sânge să fie insuficiente. Alotransplantul de celule stem hematopoietice de la donator înrudit sau neînrudit poate vindeca această boală.

Nu toate bolile hematologice maligne au indicație de transplant de celule stem hematopoietice, dar pentru multe dintre ele, transplantul reprezintă singura șansă de vindecare.