SANATATE Luni, 08 Mai 2023, 15:22

Alina Neagu • HotNews.ro

0

​Cancerul ovarian provoacă cele mai multe decese și are cele mai mici șanse de supraviețuire dintre cancerele ginecologice. În anul 2020, 1.121 de femei din România au murit de cancer ovarian, iar 1.909 au fost diagnosticate cu această boală, în timp ce în Europa s-au înregistrat 66.000 de noi cazuri. Cancerul ovarian este o boală tăcută, iar simptomele pot fi ușor confundate cu cele din sfera digestivă sau abdominală.

La medic Foto: Yanadee | Dreamstime.com

Ziua mondială de luptă împotriva cancerului ovarian este marcată în fiecare an pe data de 8 mai. Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer atrage atenția că șansele de supraviețuire cresc cu cât cancerul este diagnosticat mai devreme, de aceea, controalele de rutină periodice sunt esențiale.

Cele mai multe paciente au peste 50 de ani, dar boala apare din ce în ce mai des la femei mai tinere.

„Prezența la medic și controalele ginecologice anuale de rutină, preventive, sunt esențiale. Mai ales când aveți antecedente în familie! Dacă simptomele au apărut deja, cancerul ovarian nu mai este într-un stadiu incipient. Atunci când vă adresați devreme medicului, puteți supraviețui.” - este mesajul lui Cezar Irimia, președintele Federației Asociațiilor Bolnavilor de Cancer (FABC).

O boală înșelătoare. Consultul anual, recomandat chiar și în absența simptomelor

În ciuda progreselor științifice din ultimii ani, conform statisticilor, doar aproximativ jumătate dintre femei vor trăi cel puțin 5 ani după diagnosticare și doar aproximativ una din trei va trăi cel puțin 10 ani. Depistat în stadii incipiente, cancerul ovarian poate fi vindecat în 90-95% dintre cazuri, însă la ora actuală, boala este diagnosticată în stadii avansate, când deja s-a răspândit la țesuturile din jur.

„Cancerul ovarian este o boală pentru care nu avem la dispoziție screening. Nu există niște teste pe care să le facem întregii populații pentru a descoperi boala în faze incipiente. Dacă vă uitați pe statistici, inclusiv în țările cu sisteme de sănătate performante, cancerul ovarian – în trei sferturi dintre cazuri - este diagnosticat în stadii avansate. Pentru că este o boală cu simptome extrem de înșelătoare, care te duc mai degrabă cu gândul în sfera digestivă și abdominală. Nu aș vrea să se înțeleagă că orice disconfort abdominal ar trebui atribuit unui posibil cancer de ovar - nu este o boală foarte frecventă. Dar trebuie făcute consulturi ginecologice chiar și în absența semnelor.”, spune dr. Dragoș Median, medic primar oncolog.

​Simptomele frecvent întâlnite în cazul cancerului ovarian sunt durere la nivelul abdomenului și zonei pelviene, sângerări vaginale, tulburări digestive, balonare, creștere în volum a abdomenului, nevoie frecventă de a urina, edeme la nivelul picioarelor, senzație de sațietate instalată rapid, oboseală extremă.

Femeile care au o rudă de gradul 1 care a suferit de cancer au un risc de aproape două ori mai mare de a face cancer ovarian. În cazul femeilor cu cancer ovarian ereditar, boala apare cu aproximativ 10 ani mai devreme față de cele care nu au avut în familie un caz de cancer de ovar.

Factorii de risc pentru apariția cancerului ovarian sunt antecedente familiale (cancer ovarian, mamar etc.), vârsta de peste 50 de ani, mutații ale genelor BRCA1/2.

„În momentul în care orice persoană primește un astfel de diagnostic, este un șoc. Am fost diagnosticată în ianuarie 2014 și nu a fost chiar un stadiu incipient. Asta deși eram informată, deși știam că am riscuri în familie, deși am avut controale anuale. Aș vrea să le ajut pe celelalte femei să conștientizeze cât de important este ca, în momentul în care îți dai seama că ai o problemă, să mergi mai departe și să te diagnostichezi cât mai repede. I se poate întâmpla oricui, oricând, trebuie să facem controale periodice, iar în momentul în care apare cea mai mică suspiciune, să vedem despre ce este vorba. Cu cât faci acest lucru mai repede, cu atât șansele tale sunt mai mari.”, spune Antoanela Pop, supraviețuitoare a cancerului ovarian.

„Anunțăm cu ocazia acestei campanii înființarea unui grup de Facebook doar pentru paciente, prietenele și rudele lor. Este un grup închis, doar pentru femei. Din discuțiile noastre cu pacientele cu cancer ovarian, am înțeles nevoia creării unui spațiu sigur în care ele să discute liber despre ce înseamnă această boală, ce a adus ea în viețile lor și cum le modifică viața de zi cu zi. Grupul se numește Cancerul ovarian. Grup doar pentru femei – paciente, rude și prietene și vă rog să îl dați mai departe, să ajungă la cât mai multe femei.”, spune Cezar Irimia, președintele FABC.

Ce investigații sunt necesare pentru diagnosticarea cancerului ovarian?

Într-o primă fază, medicul ginecolog examinează clinic pacienta. În cazul în care are o suspiciune, poate recomanda analize de sânge, ecografie abdominală, ecografie transvaginală, computer tomograf, radiografie toracică, RMN.

„Ovarul este o mare provocare diagnostică pentru medicul anatomopatolog. Este foarte colorat, să îi spunem așa, este format dintr-o multitudine de celule care se modifică de-a lungul vieții, în funcție de cum evoluează din perioada fertilă în cea nefertilă, iar aici se pot dezvolta foarte multe tumori - atât benigne, cât și maligne. De aceea, este foarte important ca investigația acestor suspiciuni de neoplazii ovariene să se facă de către un anatomopatolog cu specializare pe ginecologie.” spune conf. dr. Maria Olinca, medic primar anatomopatolog.

Tratamentul cancerului ovarian

Tratamentul cancerului ovarian poate include chimioterapie, radioterapie, imunoterapie, intervenții chirurgicale, terapii țintite sau o combinație între acestea.

„Terapiile țintite sunt tratamente inovatoare care oferă supraviețuire de lungă durată.”, arată dr. Dragoș Median, medic primar oncolog.

Pacientele care suferă de cancer ovarian trebuie îngrijite de o echipă multidisciplinară, care poate oferi acces la testări ce oferă sugestii de terapii personalizate și care apoi ia deciziile legate de tratament.

Ghid pentru reacțiile adverse

Deoarece multe paciente cu cancer (de orice tip, nu doar ovarian) se pot confrunta cu reacții adverse în timpul tratamentului, Farmaciile Alphega oferă gratuit până la finalul lunii iunie în farmacia Bonvita Sevastopol (din zona Piața Victoriei) un ghid privind reacțiile adverse.

De asemenea, farmacistele vor oferi sfaturi practice de ameliorare a problemelor apărute după tratament și vor oferi, în limita stocului disponibil, mostre de produse pentru fiecare domeniu abordat (de exemplu, mostre de vitamine pentru regenerarea părului, apă de gură fără alcool pentru afte, suplimente pentru somn pentru pacientele care se confruntă cu insomnie etc.).

Foto: Dreamstime.com.