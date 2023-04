INTERVIU Vineri, 28 Aprilie 2023, 15:44

​„Mi se pare foarte ciudat ca în momentul în care avem lege votată, acceptată, susținută de președintele României, larg votată de Parlament, cu toate partidele dându-și mâna să o susțină, acum să începem din nou cu o amânare, în sensul rău. Mi se pare foarte ciudat, după atâtea eforturi de a avea acest plan”, declară, într-un interviu acordat HotNews.ro, Patriciu Achimaș Cadariu, directorul medical al Institutului Oncologic din Cluj și fost ministru al Sănătății, în mandatul căruia s-a început să se lucreze la elaborarea Planului Național de Combatere a Cancerului.

De profesie medic primar obstetrică - ginecologie și medic chirurg specializat în chirurgie generală și chirurgie-ginecologie oncologică, Patriciu Achimaș Cadariu este unul dintre oamenii care au contribuit cel mai mult la elaborarea Planului Național de Combatere a Cancerului. În anul 2016, în scurtul său mandat de ministru al Sănătății în Guvernul tehnocrat, s-a început să se lucreze la prima variantă a Planului Național de Cancer. Patriciu Achimaș Cadariu este și deputat PSD.

Chiar dacă mărturisește că a fost, el însuși, „foarte implicat” în Planul de Cancer, iar lucrul la această strategie a început în perioada scurtului său mandat de ministru al Sănătății, Patriciu Achimaș Cadariu spune, în interviul acordat HotNews.ro, că „nu este vorba despre persoana mea, dar e vorba de oameni, zeci de oameni care am lucrat la el și ne-am tot străduit să avem un Plan de Cancer. Iată că acum, după un efort susținut, urmat de faptul că acest Plan a stat în transparență peste 6 luni și a fost votat aproape în unanimitate în Parlament, ei bine, mi se pare foarte ciudat ca după atâtea eforturi de a face acest plan, să se întâmple ceea ce se întâmplă acum.”

Planul de Cancer, amânat cu două luni înainte de a intra în vigoare, pe motiv de „mici disfuncționalități”. Se întoarce legea în Parlament?

Bolnavii de cancer din România au început să ceară insistent un Plan de Combatere a Cancerului încă din anul 2001. 21 de ani mai târziu, la finalul anului trecut, planul era aprobat de Parlament cu o largă majoritate și promulgat de președintele Klaus Iohannis.

În decembrie anul trecut, după promulgare, la nivelul Ministerului Sănătății s-a constituit un grup de lucru ce urma să elaboreze normele de aplicare ale Planului Național de Combatere a Cancerului. Normele ar fi trebuit să fie gata în 6 luni, iar Planul să intre în aplicare de la 1 iulie.

Cu doar două luni înainte de acest moment însă, Alexandru Rafila a anunțat că în Ministerul Sănătății se lucrează la o nouă formă a Planului de Combatere a Cancerului, adoptat de Parlament și promulgat anul trecut, motivând că Planul „are mici disfuncționalități”.

Interesant este și faptul că Planul de Cancer a stat anul trecut timp de 6 luni în dezbatere publică, înainte de a fi adoptat, într-o perioadă în care Ministerul Sănătății era condus tot de Alexandru Rafila.

Patriciu Achimaș Cadariu, directorul medical al Institutului Oncologic din Cluj

De cealaltă parte, medicul Patriciu Achimaș Cadariu afirmă că „eu n-am spus și nimeni n-a spus că planul este perfect, sigur că este perfectibil, dar dacă tot stăm să-l perfecționăm, nu o să-l mai avem niciodată. Iată că a fost și votat, dar la nivel de norme sigur că se pot face micile ajustări sau acordurile fine, dacă există astfel de probleme. Dar să vii să spui că acum modifici legea... Luna iunie se apropie (când ar fi trebuit să fie gata normele de aplicare - n.red.), vedem că am început cu o amânare, cu o ipoteză că anul viitor, în bugetul de anul viitor, eventual o să începem.”

Patriciu Achimaș Cadariu mărturisește și că foarte mulți colegi alături de care a lucrat la Planul de Cancer, dar mai ales pacienți, l-au întrebat ]n ultimele zile dacă modificările pe care intenționează să le facă Ministerul Sănătății înseamnă, practic, o întoarcere a Planului de Cancer în Parlament, pentru un nou vot: „Asta m-au întrebat foarte mulți colegi cu care am lucrat la plan, dar mai ales pacienți. Mă întreb cum se va modifica legea, pentru că o lege se poate modifica fie prin vot în Parlament, fie printr-o Ordonanță de Urgență”, declară directorul medical al Institutului Oncologic din Cluj Napoca pentru HotNews.ro.

Amânarea anunțată de ministrul Rafila a stârnit, de altfel, reacții neobișnuit de dure din partea asociațiilor de pacienți. Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer, cea mai mare asociație ce reprezintă pacienții oncologici din România, l-a acuzat pe Rafila de „comportament lipsit de minimă empatie” și vorbește despre un „genocid” ce trebuie oprit. Cezar Irimia, președintele Federației Asociațiilor Bolnavilor de Cancer, se pregătește să îl de în judecată pe Alexandru Rafila.

Planul Național de Combatere a Cancerului, un „PNRR” pentru cancer: UE pune la dispoziție 4 miliarde de euro

Planul Național de Combatere a Cancerului ar urma să aducă în România bani europeni pentru o mai bună gestionare a situației pacienților oncologici - UE pune la dispoziție în total, pentru toate țările care aplică cu un plan, aproximativ 4 miliarde de euro.

Vorbim, practic, dacă putem spune astfel, despre un „PNRR pentru cancer”, explică medicul Patriciu Achimaș Cadariu, pentru HotNews.ro: „Planul Național de Combatere a Cancerului este un context care leagă toți pilonii implicați în controlul și combaterea cancerului. Un context adaptat la țara noastră și raportat la Planul European de Cancer, care ne aduce finanțare, în condițiile în care ne tot plângem că nu avem buget pentru nimic niciodată. Deci, iată că e un moment absolut fericit în care ne plasăm, în care Comisia Europeană vine cu un proiect de peste 4 miliarde de euro pentru toată Europa, sigur, dar pentru care trebuie să ai, dacă pot spune așa, între ghilimele, PNRR-ul. Pentru cancer îți trebuie un proiect cap-coadă pentru a accesa proiecte pe diverse sectoare și acest PNRR pentru cancer este, dacă vreți, Planul Național de Combatere a Cancerului.”

Putem avansa în acest moment o sumă pe care ar putea România să o obțină prin acest „PNRR pentru cancer”? „În acest moment nu pot să spun o cifră exactă, fiindcă, sigur, o parte din bani vor fi alocați specific pe țări, iar o parte foarte mare se va competiționa. Deci pentru asta vor trebui scrise din nou proiecte.”

„Dar dacă nu facem nimic și nu facem în primul rând Planul și nu îl implementăm, cum o ne putem gândi că ajungem să accesăm bani?”, subliniază medicul clujean.

„Eu văd ceea ce se întâmplă cu pacienții în mod direct”

Patriciu Achimaș Cadariu mărturisește că, în calitate de inițiator al Planului de Cancer și al legii care a trecut anul trecut prin Parlament, „sigur că pot să fiu nemulțumit, dar e vorba în primul rând de problema celor în cauză, adică a pacienților oncologici care aveau o speranță reală de data aceasta, prin această lege.”

Acum „se văd dintr-odată replanificați, e ca și cum ai veni pentru un tratament sau ți s-a dat o speranță, iar acum ești din nou amânat peste încă un an.”

L-am întrebat pe Patriciu Achimaș Cadariu dacă a încercat, în aceste zile să discute cu ministrul Rafila sau cu secretarul de stat Cătălin Vișean, cel care coordonează grupul de lucru care ar fi trebuit să elaboreze normele de aplicare, despre modificarea și amânarea Planului de Cancer: „Lucrurile astea au fost prezentate într-o conferință de presă, după care eu mi-am spus punctul de vedere. Nu cred că este de competența mea să vin să trag de urechi pe cineva într-un sens sau în altul, fiindcă nu, nu am astfel de competențe. Este o separare a puterilor în stat, dar asta nu înseamnă că nu pot să îmi spun punctul de vedere și în primul rând să văd ceea ce se întâmplă, fiindcă văd ce se întâmplă cu pacienții în mod direct. Nu, nu sunt un participant la acest la acest plan doar ca teoretician, vin dintre pacienți, văd care sunt nevoile lor, știu ce își doresc sau ce ar putea să obțină. Și nu trebuie să reinventăm apa caldă, trebuie să ne uităm numai ce au făcut țările din vestul Europei la care ne raportăm.”

„Mai mult, acum Comisia Europeană vine și cu susținere financiară, deci amânând sine die acest plan, nu facem altceva decât să îi condamnăm în continuare la suferință și, desigur, la moarte pe pacienți.”

Cât îi va costa pe bolnavii de cancer din România amânarea decisă de Rafila?

În încheiere, l-am rugat pe medicul Patriciu Achimaș Cadariu să explice ce ar fi însemnat concret pentru bolnavii de cancer intrarea în vigoare a Planului.

„Nu am să mă refer la aspecte tehnice și nici măcar la medicamente, fiindcă degeaba ai medicamente, dacă contextul nu îl ajută pe pacient să ajungă să fie tratat cu ele. Esența planului nostru a fost de fapt traseul pacientului. Fiindcă gândiți-vă, un om dintr-o zonă rurală, montană sau dintr-o zonă care nu este într-un urban mare - care scuipă sânge, spre exemplu, așadar, cel mai probabil, este suspect de un cancer pulmonar - ei bine, cum ajunge acel om să să fie văzut de un specialist, să facă o biopsie, o bronhoscopie, eventual, un alt tip de biopsie, cum ajunge să obțină un rezultat, cum ajunge cu acel rezultat la un specialist care să îi înceapă un tratament eficient și în timp util?”

„Avem astfel de studii, pe diverse localizări - la cancer de sân, la cancer pulmonar - și știm că acești pacienți așteaptă uneori jumătate de an sau peste jumătate de an pentru a parcurge acest drum, timp care le este fatal, în foarte multe cazuri. Deci aceasta era esența planului - de a acorda aceste lucruri, de a fluidiza, de a ajuta pacienții să își găsească, într-un timp rezonabil - nu am spus că peste noapte - calea către un tratament care să le prelungească viața sau să îi și vindece. Pentru că trebuie să spunem, cancerul surprins în stadii incipiente poate fi vindecat. Nu este o condamnare la moarte.”, arată directorul medical al Institutului Oncologic din Cluj Napoca.

Reacție neobișnuit de dură dinspre asociațiile de pacienți: „Opriți genocidul! Domnul ministru vrea în continuare să își pună semnătura pe certificatele de deces ale pacienților”

Amânarea anunțată de ministrul Rafila a stârnit reacții neobișnuit de dure din partea asociațiilor de pacienți. Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer, cea mai mare asociație ce reprezintă pacienții oncologici din România, l-a acuzat pe Rafila de „comportament lipsit de minimă empatie” și vorbește despre un „genocid” ce trebuie oprit. Cezar Irimia, președintele Federației Asociațiilor Bolnavilor de Cancer, se pregătește să îl de în judecată pe Alexandru Rafila.

„Constituția spune clar că în România, nimeni nu este mai presus de lege. Ce înseamnă să nu respecți o lege adoptată anul trecut de Parlamentul României cu o largă majoritate și promulgată de președintele țării? Noi, pacienții, am cerut încă din anul 2001 acest Plan Național de Combatere a Cancerului. Speram ca, de la 1 iulie, Planul să intre în vigoare. Se pare că domnul ministru vrea în continuare să își pună semnătura pe certificatele de deces ale pacienților”, a declarat pentru HotNews.ro Cezar Irimia, președintele Federației Asociațiilor Bolnavilor de Cancer, cea mai mare asociație ce reprezintă pacienții oncologici din țara noastră, și președintele Alianței Pacienților Cronici din România.

Cezar Irimia, el însuși pacient diagnosticat cu două tipuri de cancer, adaugă că „Nu mai putem permite ca orgoliul unui ministru să coste viețile oamenilor” și spune despre Alexandru Rafila, privit inițial în rândul asociațiilor de pacienți ca un specialist și o speranță pentru Ministerul Sănătății, că „a dat-o în bară atât la minister, cât și ca politician”.

„Declarațiile făcute de domnul Alexandru Rafila, ministrul Sănătății, referitoare la Planul Național de Prevenire și Combatere a Cancerului și așa zisele lacune din cauza cărora nu poate fi implementat în acest an confirmă faptul ca unii demnitari din România se cred mai presus de lege!”, afirmă Cezar Irimia.

„Pacienții cu cancer din România își văd șansele de supraviețuire spulberate de anunțul făcut de ministrul Rafila, în condițiile în care Ministerul Sănătății avea obligația legală să realizeze normele Planului Național de Prevenire și Combatere a Cancerului în termen de 180 de zile pentru a putea fi implementat” - subliniază președintele Federației Asociațiilor Bolnavilor de Cancer.

Cezar Irimia a semnat, în numele pacienților cu cancer din Romania, și o scrisoare deschisă în care „îi imploră” pe președintele Klaus Iohannis, premierul Nicolae Ciucă, președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu și pe președintele Senatului, Alina Gorghiu, să nu îi „abandoneze” pe bolnavii oncologici.

