SANATATE Sâmbătă, 01 Aprilie 2023, 22:00

HotNews.ro

0

Eli Lilly and Co a anunţat că datele preliminare furnizate de primul său studiu realizat pe oameni cu tratamentul său de ultimă generaţie împotriva Alzheimer au arătat că noul medicament a redus nivelurile de plăci amiloide din creierele pacienţilor aflaţi în primele stadii ale acestei maladii cu efecte devastatoare asupra minţii umane, informează Reuters.

Celule ale creierului afectat de Alzheimer Foto: National Institute on Aging, NIH / AP / Profimedia

Cu cât este mai mare doza acestui medicament cu anticorpi, cu atât efectul este mai mare, a spus Lilly. Tratamentul, remternetug, a fost administrat prin perfuzie intravenoasă, dar are posibilitatea unei metode mai convenabile de administrare prin injecție subcutanată.

Acest producător farmaceutic, cu sediul în oraşul american Indianapolis, a lansat un studiu clinic de faza III pentru noul său anticorp experimental, Remternetug, însă nu a precizat dozajul care va fi selectat pentru studiile ulterioare, care vor fi de mai mare amploare, potrivit Agerpres.

"Încă încercăm să explorăm unele dintre aceste aspecte", a declarat Dawn Brooks, coordonatoarea departamentului global de dezvoltare a medicamentului Remternetug din cadrul companiei farmaceutice. Ea mai spune că obiectivul firmei americane este acela de a înţelege cum să echilibreze cel mai bine nivelurile de dozare şi durata tratamentului cu siguranţa pacienţilor.

La o conferinţă medicală organizată în oraşul suedez Goteborg, compania Eli Lilly a prezentat datele intermediare obţinute de la un studiu realizat pe 41 de participanţi. Cercetarea a arătat că procentul de eliminare a plăcilor amiloide a fost de 75% la cei 24 de pacienţi care au primit Remternetug în cele mai mari trei dozaje.

Care sunt efectele adverse

Cel mai frecvent efect advers indus de medicament a fost un tip de inflamaţie cerebrală denumită ARIA-E, care a fost observat la 10 participanţi, iar unul dintre pacienţi a întrerupt tratamentul din cauza unei reacţii adverse severe.

Eli Lilly ar trebui să anunţe înainte de sfârşitul lunii iunie rezultatele studiului său clinic de fază III, implementat pentru a arăta impactul generat asupra capacităţii cognitive de Donanemab, un alt anticorp dezvoltat pentru a scădea depozitele amiloidale, aflat într-un stadiu mai avansat de dezvoltare şi care este administrat prin perfuzii intravenoase.

Două medicamente dezvoltate împotriva Alzheimer de partenerii Eisai Co Ltd şi Biogen Inc, Lequembi şi Aduhelm, au fost autorizate de Agenţia pentru alimente şi medicamente (FDA) din Statele Unite în cadrul unei proceduri accelerate, pe baza dovezilor furnizate despre abilitatea lor de a elimina plăcile amiloide.

Remternetug acţionează într-o manieră similară, dar implică o metodă de administrare mai convenabilă. Eli Lilly testează şi o versiune mai tradiţională de administrare a acestui medicament, prin perfuzii intravenoase.

Lequembi trece în prezent prin procedura standard de evaluare de către FDA, care va analiza impactul medicamentului asupra funcţiei cognitive. Rezultatele studiului publicat anul trecut au arătat că, la pacienţii cu Alzheimer în stadii incipiente, Lequembi reduce rata declinului cognitiv cu 27% în comparaţie cu un placebo.

Peste 6 milioane de americani trăiesc în prezent cu Alzheimer, iar numărul acestor pacienţi urmează să crească până în 2050 la aproape 13 milioane, potrivit Alzheimer's Association.