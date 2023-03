SANATATE Vineri, 10 Martie 2023, 14:12

Alina Neagu • HotNews.ro

​Peste 3.000 de medicamente generice au dispărut în ultimii ani de pe piața din România, iar pacienții din țara noastră au plătit în ultimii ani din ce în ce mai mult pentru medicamente, din cauza politicilor de preț și de taxare stabilite de Guvern, la care se adaugă creșterea accelerată a costurilor de producție, generată de pandemie și de războiul din Ucraina. Dispariția de pe piață a mii de medicamente generice dă naștere unui paradox - pacienții au la dispoziție medicamente inovative (al căror preț este mai mare), dar deseori nu au acces la medicamente generice, care pot fi cu până la 80% mai ieftine.

Medicamente Foto: Hriana | Dreamstime.com

„În momentul în care pacienții nu găsesc medicamente ieftine, cu siguranță vor renunța la tratament. Iar dacă vorbim despre boli cronice, e grav, pentru că viața pacienților e în pericol. Iar pe termen lung, cheltuielile statului cresc exponențial. Vorbim mereu că avem sau ne dorim să avem un sistem de sănătate centrat pe pacient, dar, de fapt, Guvernul are primordial în vedere cheltuielile pe termen scurt”, avertizează Radu Gănescu, președintele Coaliției Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice (COPAC), cea mai mare asociație ce reprezintă bolnavii cronici din România.

Radu Gănescu, președintele Coaliției Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice (COPAC) / Foto: INQUAM Photos - Octav Ganea

70% dintre pacienții români se tratează cu medicamente generice

70% dintre pacienții români se tratează cu medicamente generice, arată un studiu recent realizat de IQVIA, iar în perioada 2015 - 2021, acest lucru a generat economii de peste 780 de milioane de euro la bugetul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.

Medicamentele generice sunt echivalentele medicamentelor originale ale căror brevete au expirat. Ele conțin aceeași substanță activă ca și produsul original, fiind echivalente din punct de vedere al dozei, concentrației, căii de administrare, siguranței, eficacității și indicațiilor terapeutice.

În întreaga lume, medicamentele generice și biosimilarele reprezintă soluția pentru creșterea accesului la tratament, întrucât ele înseamnă mai mulți pacienți tratați din aceeași sumă de bani.

„O compensare de 50% sună bine, dar dacă e la un medicament scump, poate să fie înrobitoare. Am pacienți care nu își permit aceste costuri. Trebuie să ținem cont că un pacient ia mai multe medicamente pe lună și are și alte cheltuieli. Nu poți să lași pensia la farmacie! Pentru o bună parte a populației, existența genericelor pe piață îmi permite să fac medicină conform ghidurilor de practică”, arată dr. Daciana Toma, medic primar medicină de familie și vicepreședintele Societății Naționale de Medicina Familiei.

Creșterile de preț ale tuturor componentelor care intră în producția de medicamente și taxa clawback, principalele nemulțumiri ale producătorilor de medicamente

O primă problemă pe care o reclamă producătorii de medicamente generice o reprezintă creșterile de preț la nivel global ale tuturor componentelor care intră în producția de medicamente (energie, transport, materii prime și ambalaje). Deși aceste creșteri sunt între 20% și 300% față de anul 2021, prețul medicamentelor nu poate fi crescut, deoarece este reglementat de către Ministerul Sănătății, spun aceștia.

Pe lângă inflație și limitarea prețurilor la medicamente, producătorii de medicamente reclamă și o problemă legată de taxa clawback: „Medicamentele generice de import compensate 100% și cu prețuri până la 50 de lei plătesc o taxă clawback de peste 28%, deși Legea 53/2020 prevede 20%. Diferența este dată de faptul că taxa se calculează la prețul de raft, preț care include adaosurile comerciale și costurile cu distribuția. Astfel, inflația și taxa clawback mai mare decât prevede legea afectează în special medicamentele generice, peste 3.000 dintre acestea ieșind de pe piață în ultimii ani. Pe măsură ce medicamentele generice cu preț mic, cele mai împovărate de taxare în acest moment, ies de pe piața din România, CNAS ajunge să cheltuie tot mai mult din Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate, deoarece va compensa medicamente mai scumpe”, arată Asociația Producătorilor de Medicamente Generice din România (APMGR).

De aceea, APMGR solicită Guvernului implementarea de urgență a unor măsuri „care să asigure accesul pacienților români la sănătate și care să protejeze bugetul CNAS, printre care ajustarea prețurilor cu rata inflației, cel puțin pentru medicamentele de până în 50 RON, și alinierea taxei clawback la 15% pentru medicamentele generice”.

„Există soluții! Alinierea taxei clawback la 15% pentru medicamentele generice și ajustarea prețurilor de până în 50 RON cu rata inflației pot scoate din impas accesul pacienților la medicamente generice. Guvernul, prin Ministerul Sănătății și cel al Finanțelor, trebuie să intervină de urgență pentru a corecta această situație paradoxală care face fabricarea și importul medicamentelor generice extrem de dificile. Solicităm Guvernului să formeze un consiliu interministerial și să pună în aplicare aceste soluții”, afirmă Daniel Bran, vicepreședinte APMGR și director general Accord Healthcare România.

„Oamenii pot rămâne cu senzația că medicamentele generice, pentru că sunt mai accesibile ca preț, sunt mai puțin eficiente. Dar acest lucru este fals! Un brevet expiră după 10 ani sau chiar mai mult, pentru că există posibilitatea de prelungire. Or, în acești ani, știința și tehnologia de fabricație evoluează, așa că formulele genericelor sunt de multe ori îmbunătățite față de formulele medicamentelor originale”, declară Simona Cocoș, președintele APMGR și director general Zentiva România și Republica Moldova.

Ministerul Sănătății a făcut un grup de lucru. Rafila spune că așteaptă un răspuns de la producători

De cealaltă parte, ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila, spune că autorităţile nu vor să „evite problemele” pe care le reclamă producătorii de medicamente generice, ci vor să le rezolve: „Noi trebuie să pledăm nu pentru producători, ci pentru pacienţi. Or, pacienţii sunt cei care au nevoie de medicamente şi sigur că medicamentele vin de la producători care trebuie să aibă condiţii economice care să le permită o activitate care să aibă un anumit nivel de profitabilitate şi să permită, pe de altă parte, şi menţinerea acestor medicamente pe piaţă”, a declarat ministrul Sănătății, citat de News.ro.

”Noi aşteptăm de la dânşii (de la producătorii de medicamente generice – n.red.) un răspuns. Noi avem un grup de lucru referitor la politica de preţ a medicamentelor, dvs. ştiţi că foarte multe medicamente au dispărut, în ultimii ani, datorită modului de calcul al preţului şi sunt medicamente generice. Am făcut acest grup de lucru, în care şi APMGR-ul (Asociaţia Producătorilor de Medicamente Generice din România - n.red.) este prezent, aşa că o să găsim împreună o soluţie. Am făcut paşi concreţi în acest sens, apropo de referinţa la molecule care de fapt nu există pe piaţa românească”, a afirmat Alexandru Rafila într-o conferinţă de presă, întrebat de jurnaliști ce soluții are pentru lipsa de medicamente și ce le transmite producătorilor de medicamente generice.

Producătorii de medicamente generice admit că au o colaborare bună că Ministerul Sănătăţii, dar nu la fel de bună cu Ministerul Finanţelor Publice, Alexandru Rafila fiind întrebat de jurnaliști dacă poate facilita relaţia cu acest minister: „Eu sunt unul dintre membrii Guvernului, noi trebuie să pledăm nu pentru producători, dar trebuie să pledăm pentru pacienţi. Or, pacienţii sunt cei care au nevoie de medicamente şi sigur că medicamentele vin de la producători care trebuie să aibă condiţii economice care să le permită o activitate care să aibă un anumit nivel de profitabilitate şi să permită, pe de altă parte, şi menţinerea acestor medicamente pe piaţă”, a răspuns Alexandru Rafila.