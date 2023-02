SANATATE Sâmbătă, 11 Februarie 2023, 08:06

Alina Neagu • HotNews.ro

​Rodica Prisăcaru are 65 de ani și locuiește la Bacău. Acum 28 de ani, când avea 36 de ani, a fost supusă unui transplant de rinichi. Făcea deja dializă de doi ani, era foarte slăbită și cântărea doar 40 de kilograme. Rinichiul i-a fost donat de sora ei mai mare, Ecaterina, care, chiar dacă mărturisește că „era mai fricoasă” și s-a temut pentru starea ei, mai ales că avea doi copii, a decis să încerce să îi dea „a doua oară viață” Rodicăi. Astăzi, Rodica Prisăcaru este cea mai longevivă supraviețuitoare cu transplant din România, la 28 de ani de la intervenția care i-a salvat viața, și a uimit medicii, pentru că se simte bine fără niciun tratament.

Medic în sala de operație Foto: DreamsTime / Bogdan Hoda

A făcut naveta doi ani pentru a face dializă

Rodica Prisăcaru a lucrat, în tinerețe, ca operator chimist. După 10 ani de activitate, și-a descoperit boala și a fost nevoită să ia o pauză.

A făcut dializă timp de doi ani, însă nu o suporta foarte bine. Era foarte slăbită și ajunsese să cântărească doar 40 de kilograme.

Rodica Prisăcaru / Foto: HotNews.ro

Timp de doi ani, a făcut naveta de la Bacău la Iași cu salvarea pentru a face dializă, din cauză că în Bacău nu exista, la acea vreme, niciun centru.

În anul 1994, când avea 36 de ani, Rodica Prisăcaru a făcut transplant renal la Cluj.

Donatorul a fost sora ei, Ecaterina Botez, care avea atunci 38 de ani.

„Sora mea a fost mereu mai sensibilă. I-am dat viață a doua oară”

Astăzi, Ecaterina Botez, sora Rodicăi, are 66 de ani și locuiește la Iași. Își amintește și acum momentul în care s-a decis să îi doneze un rinichi surorii sale: „Acum 28 de ani i-am donat surorii mele un rinichi. Are un suflet foarte bun și am vrut să îi salvez viața. Atunci a fost mai cu frică, mai cu gândit. Acum mă simt bine, nu a fost nevoie să iau niciun tratament. Doar atunci, cât am stat cu ea în spital. Dar în rest nu am avut probleme.”

Spune despre sora ei că dintotdeauna a fost „mai sensibilă” și și-a dorit mult să o ajute, chiar dacă „sunt foarte fricoasă, panicoasă”. Dorința de a o ajuta a învins însă frica: „M-am rugat la Dumnezeu, cum o vrea Dumnezeu. Dacă este să se întâmple ceva, poate să se întâmple și în alt sens. Așa, îi dau viață ei, Dumnezeu are să mă ajute în alta parte și asta s-a întâmplat. I-am dat viață a doua oară.”

Ecaterina Botez, sora Rodicăi Prisăcaru / Foto: HotNews.ro

Ecaterina Botez spune că este fericită: are doi copii sănătoși și este bucuroasă și pentru sora ei, „că am putut să o ajut și că trăiește. Cu ajutorul lui Dumnezeu, medicii i-au salvat viața surorii mele, ca să fim amândouă în viață.”

Ecaterina Botez este sănătoasă și se simte bine, cu excepția tratamentului pentru tensiune pe care îl ia. Vara locuiește la țară și chiar sapă în grădină: „Am pensie de 1.000 de lei și mai e una-alta, un tratament, pentru că am tensiune, vitamine, cu întreținerea. Vara mai merg la țară, mai pun o ceapă, mai pun o legumă, ca să nu mai cumpăr în timpul iernii. Muncesc în grădină, nu mă simt rău din cauza asta, mă simt foarte bine și sunt fericită pentru că trăiește și sora mea, alături de mine.”

Rodica Prisăcaru, o bunică fericită, cu trei nepoți: „De 15 ani nu mai iau medicamente pentru întreținerea rinichiului”

Rodica Prisăcaru este, astăzi, o bunică fericită, cu trei nepoți.

După transplant, a luat o perioadă imunosupresoare, dar apoi a descoperit că suferă de hepatita C, așa că a renunțat. Are 15 ani de când nu mai ia medicamente pentru întreținerea rinichiului.

„Cam de 15 ani nu mai iau tratament. Analizele sunt foarte bune. A fost la un moment dat o conferință la care au venit medici din Olanda și din mai multe țări și nu le vedea să creadă că nu iau tratament, iar analizele sunt așa de bune și atâția ani are rinichiul surorii. Dar ea mi l-a dat cu drag și din toată inima.”

Rodica Priscăru spune că duce o viață normală și nu are nici restricții alimentare sau de alt fel: „Nu am restricții, doar un pic reduc sarea. Dar nu tot timpul. Iau pastile pentru tensiune și protectoare pentru hepatită. Dar mergem înainte.”

Rodica Prisăcaru și sora ei, Ecaterina Botez, care i-a donat un rinichi / Foto: HotNews.ro

Cum s-a schimbat viața ei după transplant? „Eu am tratat-o ca atare, am intrat în activitate normal, treptat, și nu m-am gândit niciodată că am transplant, că nu trebuie să fac aia sau cealaltă. Nu am avut rețineri.”

Îi îndeamnă pe toți cei care trec printr-un transplant să aibă activitate și să încerce să nu se gândească prea mult la boală: „Astăzi, sunt un om normal și sănătos. Îi mulțumesc surorii mele, care a trecut prin ce este mai greu. Ea se gândea că are doi copii și i-a fost rău după transplant.”

Rodica Prisăcaru le dorește tuturor celor care trec printr-un transplant „să le dea Dumnezeu sănătate și să ajungă la vârsta noastră!”

Pe ceilalți, îi sfătuiește să doneze, dacă pot, pentru a salva o viață: „Îi încurajăm pe toți care vor să doneze să doneze, să salveze o viață, pentru că nu este niciun fel de problemă și se trăiește foarte bine și cu un singur rinichi. Al meu, rinichiul primit la transplant, este singurul, rinichii mei sunt atrofiați, iar sora mea tot unul singur are și trăiește foarte bine cu un singur rinichi. Vă îndemnăm să salvați o viață și să donați, toți care puteți. Cei care pot, să fie curajoși și să meargă, pentru că la început fiecare are emoții. Dar să aibă curaj, pentru că pot ajuta o altă viață.”

(foto articol: © Bogdan Hoda | Dreamstime.com)