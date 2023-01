SANATATE Vineri, 20 Ianuarie 2023, 23:07

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila, a anunţat că, la sfârşitul acestei luni sau la începutul lunii februare, vor fi semnate primele contracte de finţare pentru construcţia de spitale pentru cele 27 eligibile, prin PNRR. Unele proiecte sunt avansate, trebuie doar să înceapă construcţia, relatează News.ro.

Spital Foto: Grandmaisonc | Dreamstime.com

”Suntem avansaţi, suntem în linie dreaptă, sper să nu apară blocaje de ordin administrativ (...) nu avem nici cea mai mică întârziere în derularea acestor proiecte. Sper ca, la sfârşitul acestei luni, primele zile ale lunii februarie, să începem să semnăm pentru diferitele categorii de unităţi sanitare, contractele de finanţare”, a declarat Alexandru Rafila, vineri seară, la Digi 24.

Rafila a precizat că personal îşi doreşte mai mult dezvoltarea ambulatoriilor.

”Eu mă gândesc mai mult la serviciile medicale ambulatorii pe care aş vrea să le putem dezvolta. Apropo de spitale, aceste criterii au fost aprobate de Guvernul României în urmă cu mai bine de două luni. Ele au fost aplicate cu rigurozitate pentru proiectele depuse şi în urma lor a rezultat o listă de 27 de astfel de obiective care sunt eligibile pentru finanţare”, a precizat Rafila.

Ministrul Sănătăţii a explicat că obiectivele de pe lista de 42 de unităţi sanitare, cea din care au fost selectate cele din lista finală de 27, se află în rezervă.

”Celelalte obiective de pe lista de 42 se află pe lista de rezervă. Adică dacă unul din obiectivele care sunt în momentul de faţă pe lista de 27 renunţă, din diferite motive, intră următorul sau următoarele pentru că sunt diferenţe mari de sume solicitate. De asemenea, lista de rezervă poate fi luată în considerare pentru finanţarea din alte surse, pentru că în zona de asistenţă medicală spitalicească, printr-un împrumut de la Banca Europeană de Investiţii se vor finaliza şi alte obiective majore”, a adăugat Alexandru Rafila.

La unele spitale ar fi gata proiectul tehnic

Alexandru Rafila a spus că o parte dintre spitale sunt în fază avansată.

”Îmi doresc să începem aceste proiecte pentru că unele dintre ele sunt avansate, în sensul că există şi proiectul tehnic, deci ei trebuie doar să înceapă construcţia acestora. Noi am prevăzut în bugetul din acest an sume importante de bani care pot fi trase de către aplicanţi. Oricum, calificarea este posibilă dacă o unitate sanitară are cel puţin studiul de fezabilitate, dar unii au mai mult decât studiul de fezabilitate, au proiect tehnic”, a mai spus ministrul.