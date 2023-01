SANATATE Joi, 12 Ianuarie 2023, 13:50

Alina Neagu • HotNews.ro

​Un bărbat în vârstă de 58 de ani, din Sibiu, a murit din cauza unei pneumonii generate de infecția cu virusul gripal A, a anunțat joi directorul Direcției de Sănătate Publică din Sibiu, Horațiu Cojocaru, citat de Ora de Sibiu. Tot la Sibiu s-au înregistrat 3 cazuri de flurona - infecție simultană cu gripă și COVID-19.

„Din păcate, astăzi mai avem un deces. Este vorba despre un bărbat, în vârstă de 58 de ani, din Sibiu, cu pneumonie generată de infecția cu virusul gripal A, internat din data de 05.01.2023 pe secția Boli Infecțioase și ulterior în ATI, nevaccinat antigripal”, a declarat Horațiu Cojocaru, directorul DSP Sibiu.

Ce este flurona și care sunt simptomele

În România au fost confirmate în această perioadă primele cazuri de flurona - coinfecție simultană cu gripă și SARS-CoV2.

La Iași, o femeie de 74 de ani, care suferea și de boli cronice grave, a murit din cauza coinfecției flurona.

Medicul infecționist Adrian Marinescu, directorul medical al Institutului de Boli Infecțioase Matei Balș, spune că este de așteptat ca în perioada următoare să existe mai multe astfel de cazuri, fără să ne așteptăm la „o explozie”.

În cazul flurona, simptomatologia este „mult mai zgomotoasă”, pentru că este o însumare a simptomelor de gripă și de COVID-19, a explicat dr. Adrian Marinescu pentru News.ro.

„În general, vorbim de o simptomatologie destul de clară, ca de gripă, şi care este accentuată, şi anume stare general brusc modificată, cu dureri de intensitate mare, dureri musculare, articulare, dureri de cap, senzaţia că am fost bătut pe care toţi o ştim dacă am trecut prin gripă, putem să avem şi simptomatologie digestivă, cum se întâmplă la infecţiile virale. Mult mai important este faptul că evoluţia poate să fie imprevizibilă sau mai bine spus riscul de a avea complicaţii creşte în momentul în care le am pe amândouă, mai ales la persoanele pe care le numim vulnerabile, cei care au o anumită vârstă, de peste 65 de ani, 70, mai ales dacă au şi boli cronice, persoanele supraponderale şi, de asemenea, o atenţie sporită ar trebui să fie pentru cei mici, până în 5 ani, care au un risc de a face complicaţii”, spune dr. Adrian Marinescu.

Medicul recomandă testarea cu testele rapide care se găsesc în farmacii. Dacă dubla infecţie se confirmă, este necesar un control de specialitate şi eventual tratament în spital, spune el.

Tratamentul se aplică pentru ambele infecţii prezente, fiind vorba despre două antivirale - unul pentru gripă, unul pentru COVID, dar şi despre alte tratamente, precum corticoterapia.