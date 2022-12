SANATATE Sâmbătă, 24 Decembrie 2022, 09:25

Alina Neagu • HotNews.ro

Când spunem Crăciun, spunem în cele mai multe cazuri și mese copioase - sunt zile libere, lumea gătește bunătăți tradiționale, merge în vizite sau la restaurant. Este însă posibil în aceste zile să împaci și capra, și varza - să mănânci din toate și, în același timp, să mănânci corect, fără excese - sau este mai degrabă imposibil? Descoperim o serie de trucuri împreună cu Lygia Alexandrescu, nutriționist, consultant în nutriție sportivă, educație alimentară și comunicare nutrițională.

Masa de Crăciun Foto: Famveldman | Dreamstime.com

Sfatul numărul 1: putem mânca de toate, dar nu la aceeași masă

În primul rând, în cazul persoanelor care au ținut post, acestea trebuie să înceapă treptat, cu cantități mai mici de proteine de natură animală, mai ales dacă vorbim despre carnea de porc.

Sfatul numărului 1 al nutriționistului: putem mânca din toate, dar împărțit pe mese, nu toate produsele tradiționale înghesuite la o singură masă.

Cum ar trebui să arate concret meniul în aceste zile pentru a nu face excese? „Putem începe dimineața cu un ou, cu un produs lactat, un pic de brânză. Dacă suntem iubitori de carne de porc, putem consuma cantități mici de produse reci, precum tobă, lebăr, dacă sunt făcute în casă. Atunci când acestea sunt făcute în casă este ideal, pentru că în acest caz putem avea control pe ingrediente, putem limita cantitatea de sare și de grăsimi adăugată în produsul finit. E bine să fim cât mai aproape de tradiție, să folosim rețetele bunicilor sau să găsim o sursă bună de produse de la care să cumpărăm, adică să aibă un termen de valabilitate destul de scăzut”, explică Lygia Alexandrescu.

Lygia Aexandrescu, consultant în nutriție sportivă, educație alimentară și comunicare nutrițională / Foto: HotNews.ro

În cazul în care cumpărăm tobă și lebăr din comerț, nutriționistul Lygia Alexandrescu ne recomandă să „ne uităm pe eticheta alimentului, iar descrierea să înceapă cu cuvântul carne, nu cu apă, proteine sau cifre, ci carne. Este foarte important ca acel produs să conțină minimum 80% carne, iar atunci îl putem considera un produs de calitate”.

În plus, ar trebui să fim foarte atenți și la aditivii din aceste produse, subliniază Lygia Alexandrescu: „Atenție la E710, adică mă refer aici la potențiatori de gust, la potențiatori de culoare, pentru că se folosesc foarte mult, și la nitritul de sodiu. Încercăm să cumpărăm ceva care are termen de valabilitate mic și în cantitate mică, în așa fel încât să nu fim nevoiți să aruncăm din produs și să combatem risipa alimentară.”

Avem tendința să ne așezăm la masă la prânz și să ne ridicăm la 8 seara

Cât ar trebui să gătim în această perioadă? Ce cantitate este recomandată? „Din punct de vedere al cantității de alimente pe care le gătim, haideți să numărăm câți membri ai familiei suntem și să mai adăugăm două porții, nu mai mult de atât. Pentru că nu putem să gătim pe perioadă mai mai lungă de 3 zile, indiferent dacă e cald sau frig afară, mâncarea este tot perisabilă. Chiar dacă este frig afară, tot ce înseamnă produs animal înseamnă risc de contaminare cu diverse bacterii, chiar și în frigiderul nostru.”

Masa de Crăciun / Foto: Cleardesign | Dreamstime.com

În ceea ce privește ce mâncăm, Lygia Alexandrescu spune că putem mânca orice în această perioadă, cu condiția divizării pe mai multe mese: „Este Crăciun, putem mânca orice este tradițional, orice ne place. Nu trebuie să rămânem cu frustrarea că nu am mâncat șorici, tobă sau lebăr, salata boeuf, cârnați sau murături. Putem mânca din toate, dar nu pe toate odată.”

„Noi, poporul român, avem tendința să ne așezem toți la masă la prânz și să ne ridicăm de la ora 8 seara. Mergem și în multe vizite în perioada aceasta. Ori haideți să încercăm să divizăm. Ce înseamnă asta? Că în prima dimineață de Crăciun mâncăm ce punem pe platou - câteva bucățele reci, de bună calitate, dar cu multe, multe legume. Avem ridiche, avem roșie cherry, avem foaia de salată verde, foaie de spanac etc. Tot ce este închis la culoare, antioxidant prezent acolo, ajută la neutralizarea acidității pe care ne-o dă alimentul din proteină animală. Apoi, hidratarea este foarte importantă. Bem înainte de masă, cu jumătate de oră sau un sfert de oră înainte, ceai sau chiar apă cu lămâie, în așa fel încât să ne pregătim, să facem pârtie, iar colecistul să suporte această avalașă de grăsimi care va urma”, este sfatul Lygiei Alexandrescu.

Masa de Crăciun / Foto: Florin438 | Dreamstime.com

Nutriționistul recomandă, în această perioadă, hidratarea cu ceaiuri digestive, care „ne ajută foarte mult să absorbim bine la nivel intestinal proteinele, dar să putem elimina grăsimile în colon, să nu se depună pe vase. Digestia la fel, trebuie și ea stimulată cu aceste ceaiuri, ușor diuretice și ușor laxative.”

Pâinea nu trebuie să lipsească de pe masa de Crăciun: conține fibre care ajută la evacuarea toxinelor. Desertul se mănâncă la o oră după masă

Pâinea nu trebuie scoasă de pe masa de Crăciun, iar dacă o scoateți cu gândul de a economisi calorii, faceți o greșeală: „Pâinea trebuie să fie prezentă, undeva 30 de grame de pâine dimineața. Lângă toate aceste bunătăți din carne, pâinea este necesară pentru că vine cu fibre. Alături de legume, ea vine cu fibre și practic mobilizează bolul intestinal și asigură evacuarea corectă a tuturor toxinelor.”

Masa de Crăciun / Foto: Olena Danileiko | Dreamstime.com

O altă variantă pentru micul dejun ar fi un un bol cu 200-250 de grame de sala de boeuf, cu maioneză făcută în casă, cu carne de bună calitate, fiartă în casă, în așa fel încât să nu fie necesar să mâncăm și aperitiv, și felul 1 și felul 2 la masa principală.

Desertul, cum este cozonacul, este prezent și este firesc să fie prezent, spune Lygia Alexandrescu. Ea ne spune și cum este însă cel mai indicat să mâncăm dulciuri în această perioadă: „Categoric putem mânca dulciuri, însă nu imediat după un mic dejun copios mai radem și o felie de cozonac. Sfatul meu este să ne uităm la ceas, să așteptăm două ore și apoi mâncăm și felia de cozonac.”

Cozonac / Foto: Liljam | Dreamstime.com

După micul dejun, pauză și apoi desert, recomandat este să facem o plimbare, „pentru că acel zahăr are nevoie să fie mobilizat din circuitul sanguin și să intre în celule tocmai pentru a nu crește trigliceridele și glicemia. Vorbim despre o mică plimbare, fără efort maximal - mers pe jos, urcați scări și coborâți scări timp de o jumătate de oră. Organismul ne va mulțumi.”

Cum ar trebui să arate prânzul din ziua de Crăciun

După două ore de la această plimbare, putem merge la masa de prânz, spune Lygia Alexandrescu.

Ideal este să nu mergem niciodată în vizită cu stomacul gol și să nu fim cu burta goală nici atunci când primim musafiri, este sfatul nutriționistului, „în așa fel încât să nu facem excese de la începutul mesei și să ne săturăm cu ce e dat la început.”

Sarmane / Foto: Economica20 | Dreamstime.com

Cum ar trebui să arate un prânz de Crăciun, în așa fel încât să nu fie prea mult? „La început se poate consuma un preparat rece, cum este piftia, care poate fi și de curcan, și de porc. E un concentrat proteic, conține și puțină carne, pe lângă aspic. Se poate începe, la felul 1, și cu o ciorbă tradițională, în loc de aspic. Apoi, ca felul 2, dacă avem sarmale și ne plac, și este firesc să ne placă, mâncăm o porție de sarmale cu mămăliguță și un pic de smântână. Dar ne oprim aici, nu mai mâncăm și friptură. Friptura o lăsăm pe mâine.”

Mâncăm la prânz în a doua zi de Crăciun ce nu am apucat să mâncăm în prima zi

În a doua zi de Crăciun, la prânz, putem mânca ce nu am apucat să mâncăm în prima zi: ciorbă tradițională, dacă nu am mâncat în prima zi și am ales friptura, apoi cârnăciori, friptură, mămăligă.

Masa de Crcăciun / Foto: Famveldman | Dreamstime.com

De lângă cârnăciori și friptură nu pot lipsi și tradiționalele murături. Sfatul Lygiei Alexandrescu este să consumăm însă murături în saramură, care sunt mai sănătoase decât cele în oțet: „Tot ce înseamnă murătură în saramură înseamnă probiotice, înseamnă ajutor pentru colon și neutralizare a acidității”, arată Lygia Alexandrescu, consultant în nutriție sportivă, educație alimentară și comunicare nutrițională.

Murăturile în saramură sunt „categoric” mai sănătoase, subliniază Lygia Alexandrescu: „Oțetul nu are ce căuta în viața noastră. Se umflă picioarele, faci celulită, dacă vorbim despre femei și nu ajută deloc la nivel renal.”

Foto: Dreamstime.com.