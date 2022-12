Articol susținut de Alevia Marți, 06 Decembrie 2022, 11:58

Organismul uman este un ecosistem incredibil armonizat cu mediul înconjurător și echipat cu mecanisme de auto-echilibrare. Acest mecanism se numește homeostazie și este un proces continuu de reglare și de adaptare prin care supraviețuim și evoluăm, deopotrivă.

Cum putem menține echilibrul propriului organism în lunile de iarnă? Foto: ALEVIA

Pe perioada iernii atât starea noastră emoțională cât și cea fizică este pusă la încercare. Frigul, lipsa de energie, oboseala acumulată, zilele scurte, lipsa soarelui, ne tulbură echilibrul.

Foarte mulți dintre noi ne luptăm pentru a ne regăsi echilibrul dintre EU-l nostru energetic și cel emoțional.

Dar cum putem menține echilibrul propriului organism acum în lunile de iarnă? De multe ori ne trezim obosiți și fără chef de viață și amânăm ce ar trebui să facem, ca mai apoi, să regretăm și să fim și mai aglomerați.

Toată această epuizare, această deconectare de la ritmurile firești, această presiune pe care o trăim se exprimă în corpul nostru. Și cel care are cel mai mult de pierdut este chiar sistemul nostru imunitar, care ne tot dă semnale prin răceli sau gripe repetate.

Medicul de familie Cezarina Matei, care are competențe în fitoterapie, homeopatie, gemoterapie, ne va oferi câteva sfaturi pentru a aduce un echilibru sistemului nostru imunitar.

1. Doamna doctor, cum facem să ne regăsim echilibrul organismului în lunile de iarnă? Cum ne adaptăm mai ușor la noile condiții de iarnă?

Într-adevăr mulți dintre noi, mai ales cei care avem peste 30 de ani, trecem tot mai greu de la zilele de vară pline de soare, la cele de iarnă. În afară de faptul că bioritmul nostru se schimbă, simțim acut lipsa soarelui. Ca să fiu mai precisă, a Vitamiei D, care este supranumită ”vitamina soarelui”. Bănuiesc că știm foarte mulți dintre noi că este recomandat să luăm această vitamină în lunile cu litera „r”. Eu aș recomanda-o, însă, pe parcursul întregului an.

Vitamina D3 ne ajută să avem un organism puternic pentru că este implicată în nenumărate reacții ale sistemului imunitar,fiind necesară sistemului nervos, oaselor, articulațiilor și sistemului endocrin. Ultimele studii au scos la iveală rolul extrem de important al Vitaminei D3 în imunitate, deși majoritatea dintre noi credeau că această vitamină ar trebui prescrisă de către medici doar persoanelor cu un metabolism precar al calciului.

În țara noastră, în rândul populației de toate vârstele există un deficit mare de Vitamina D3. Din fericire, corectarea concentrațiilor de Vitamina D3 se rezolvă repede și eficient cu ajutorul suplimentelor alimentare. Vitamina D3 Optim 2000UI de la Alevia este un produs care utilizează ingrediente din sursă naturală și se poate administra cu ușurință pentru prevenția răcelilor și gripei sau chiar în episoadele virale pentru o vindecare rapidă.

În sezonul rece, dar nu numai, ar trebui să avem grijă să luăm și suplimente de Vitamina C pentru că necesarul zilnic nu poate fi asigurat doar din alimentație. Dacă sunt naturale și au și biodisponibilitate 100%, cu atât mai bine.

Aceste două calități ale unui supliment face ca acesta să fie mult mai compatibil cu organismul uman și astfel este absorbită o cantitate mult mai mare din elementele nutritive pe care le conține.

Vitamina C Naturală 1000mg de la Alevia are o biodisponibilitate superioară pentru că este în formă naturală, extrasă din fructe de măceș, standardizată, dar și pentru că este o pulbere solubilă în apă. Vitamina C în concentrație de 1000mg consumată zilnic, este unul dintre cei mai buni aliați în lupta cu răceala, dar ajută și în cazul oboselii sau al stresului. Administrarea Vitaminei C ajută la instalarea unui răspuns imun prompt și la reducerea numărului zilelor de boală, în cazul în care avem ghinionul acesta.

2. Cum putem avea grijă de noi în sezonul rece?

Nu numai trecerea la sezonul rece a adus schimbări în organismul nostru, dar și recenta pandemie de Covid-19 a expus sistemul nostru imunitar și l-a făcut mai vulnerabil. Mulți dintre pacienții mei se confruntă cu diverse carențe de micronutrienți elementari, stări de stres, anxietate, dezechilibre emoționale, dar chiar și supraîncărcarea cu metale grele și alți poluanți.

Așadar anul acesta organismul nostru are nevoie de o și mai mare atenție. Binențeles că trebuie să facem anual analizele de sânge și să acordăm o atenție sporită stării de sănătate generală.

Spre exemplu, dacă ne confruntăm cu alergii sezoniere sau alte tipuri de alergii, ne dăm seama că organismul nostru trece printr-un dezechilibru accentuat. Glicemia crescută, valorile de colesterol, carențele de minerale și vitamine care sunt indicate în vizitele anuale la medic, de asemenea, ar trebui corectate sau abordate terapeutic deoarece sunt indicatori ai faptului că organismul nostru este în dezechilibru.

În principiu, grija față de noi este ceva ce trebuie să ne însoțească mereu. Ocupați fiind și antrenați în problemele de zi cu zi, ne îndepărtam de acest deziderat și alegem să ignorăm ce ne doare sau ce trebuie să facem pentru noi.

Ideea de a ne proiecta cu imaginația într-un timp viitor, 10, 20, 30 de ani mai târziu este un exercițiu bun. Ne vedem părinții, apropiații, colegii suferind de acest “sindrom” al alergatului prin viață și înțelegem că a neglija, la vârstă la care suntem în putere, semnele pe care organismul nostru le transmite este calea sigură spre o bătrânețe cu probleme de sănătate, cu imobilizare, cu lipsă de poftă de viață și activitate.

3. Ce legătură are alimentația sănătoasă cu imunitatea? Cum ne găsim calea spre o bună imunitate?

Tot mai multe teorii despre o alimentație sănătoasă apar în ultima vreme. Eu cred că ar trebui să se vorbească mai mult despre o alimentație echilibrată.

Câteodată alergătura zilnică ne oprește din a avea un meniu sănătos și „așezat”. Din păcate, uneori, acest lucru se răsfrânge și asupra copiilor noștri, mai ales cu atâtea tentații în jur.

Cred că fiecare dintre noi ar trebui să analizăm puțin hrana pe care o utilizăm zilnic. Adeseori mâncăm pe apucate, nu ne saturăm sau mâncăm prea mult și facem asta de mai multe ori pe zi. La finalul săptămânii am adunat mai multe mese decât ar fi trebuit să avem în 2 săptămâni. Și când spun mese spun de câte ori am alimentat stomacul nostru într-o zi, nu de câte ori am stat la masă pentru a mânca.

Și pauza face parte din echilibru. Doar dacă dăm spațiu sistemului digestiv să proceseze o anumită masă (4-5 ore) înainte să îi dam o nouă masă, deja i-am făcut foarte mult bine. Oamenii cred că dacă nu mănâncă nimic întreaga zi și seara mănâncă tot ce ar fi fost nevoie în 12 ore, va fi bine. Întreg sistemul digestiv este “pedepsit” în ambele cazuri.

Cunoscând faptul că sistemul imunitar este în legătură cu digestia și cu microbiota intestinală, vă puteți imagina că dezechilibrele alimentare vor influența sistemul imunitar.

Totodată hrana noastră nu mai este ca cea a părinților și bunicilor noștri astfel încât are mai puțini nutrienți. De aceea, trebuie să suplimentăm, fară să facem exces, cu Seleniu Natural 200µg , Zinc Optim 25mg, Magneziu Citrat , Calciu Citrat sau complex de MICRONUTRIENȚI ca Nutrinergic, Vitamine și Minerale Forte Solubil sau Vitamine și multiminerale, pentru a aduce în organism ceea ce hrana noastră nu mai conține.

Suplimentele Alevia au doze optime și administrate constant aduc plusul de nutrienți de care organismul nostru are nevoie.

4. Ce soluții din fitoterapie să alegem pentru a avea cele mai bune soluții pentru sistemul imunitar?

Plantele medicinale au un rol fantastic în creșterea imunității. Bătrânii noștri știau acest lucru și le culegeau, ba chiar cultivau la ei în gradină. Între timp multe soluții moderne sunt pe piață să ne ajute.

Cele mai bune surse de minerale și vitamine sunt tot extractele vegetale. Ca și în cazul Vitaminei C din măceșe, și alți micronutrienți sunt furnizați de extracte naturale.

Eu folosesc în practica curentă, pentru pacienții mei, atât extracte standardizate din plante cât și vitamine și minerale, fiind foarte atentă ca dozele zilnice să fie optime și substanțele active să aibă biodisponibilitate ridicată. Aleg să recomand pacienților mei produse ale companiilor care respectă aceste principii moderne ale fitoterapiei.

Mixul de ciuperci medicinale din produsul Imunio de la Alevia, alături de alte extracte fitoterapstandardizate, au un efect imunomodulator benefic pacienților în preajma sezonului rece și conține multe dintre ingredientele enumerate de mine mai jos.

Algele precum Spirulina, Wakame, Chlorella, Fucus (alge brune), care conțin cantități importante de iod, potasiu, calciu sau fier, sunt utile sistemului imunitar. Avantajul lor este că sunt absorbite și utilizate în cea mai pură formă de către celulele corpului uman și duc la o reacție bună a organismului.

Pe de altă parte extractele standardizate de Ceai-verde, Astaxantină, Măceșe (Vitamina C), au un rol antioxidant puternic și combat radicalii liberi care încetinesc și alterează reactivitatea imunitară.

Un alt ingredient nou utilizat în fitoterapie sunt beta-glucanii. Aceste substanțe naturale se găsesc în ciupercile medicinale utilizate de către medicina orientală.

Bineînțeles nu trebuie să uităm că trebuie să avem un stil de viață cât mai sănătos, în care alimentația naturală și sportul sunt principalele priorități, și cele care pun baza, peste care putem adăuga suplimentele naturale.

Alevia este o companie românească din Bucovina, înființată în anul 1994, producătoare de suplimente alimentare, creme, gustări sănătoase și ceaiuri. De-a lungul celor 27 de ani de experiență s-a dezvoltat constant și a reușit să obțină formulele cele mai eficiente pentru sănătate, astfel încât consumatorii să își poată descoperi echilibrul optim și să-și poată atinge potențialul maxim. Un nou echilibru, mai bun, mai sănătos, mai productiv.

Specialiștii Alevia sintetizează puterea terapeutică a plantelor în suplimente și produse naturale care să te ajute să fii bine, în formă și cu poftă de viață. Medicul de familie Cezarina Matei, care are competențe în fitoterapie, homeopatie, gemoterapie s-a alăturat misiunii Alevia pentru a duce mai departe puterea naturii în folosul oamenilor, a stării lor de bine și pentru a-i ajuta să ducă o viață mai sănătoasă, prin obiceiuri zilnice simple.

