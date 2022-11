SANATATE Duminică, 20 Noiembrie 2022, 13:45

Alina Neagu • HotNews.ro

​Briana are 13 ani. Timp de 8 ani, Briana a crescut alături de un coleg care suferă de Sindrom Down. Această maladie genetică i-a afectat procesul de dezvoltare. Briana are 13 ani și este din Bacău, fiind membră și a Boardului Copiilor din România, susținut de UNICEF.

Briana, membră a Boardului Copiilor din România, susținut de UNICEF Foto: UNICEF

Briana își povestește experiența într-un text scris cu ocazia Zilei internaționale a drepturilor copilului, sărbătorită anual în întreaga lume pe 20 noiembrie:

Ascultă, înainte de a striga

Timp de opt ani de zile am crescut alături de un coleg cu Sindrom Down. Această maladie genetică i-a afectat procesul de dezvoltare.

În clasele primare, învățătoarele mele aveau deja experiență cu elevi care aveau acest sindrom, așa că l-au ajutat să treacă peste toate obstacolele și să se integreze printre noi. Dar din păcate, în clasa a V-a totul s-a schimbat pentru el. Nu mai erau aceleași învățătoare care aveau răbdare cu el. Din acel moment am început să lucrăm cu profesori care nu au fost la fel de înțelegători, indiferent de nevoile fiecăruia dintre noi.

Noi, colegii lui, ne-am atașat de el de-a lungul anilor, și știm cât de mult își dorea să fie tratat egal cu noi, el fiind un copil sensibil și ambițios. Lui Matei îi plăcea să vină la școală, și nu voia să renunțe. Însă de fiecare dată când nu înțelegea o informație, începea să plângă, iar profesorii țipau la el, gândindu-se că aceasta ar fi fost soluția pentru ca Matei să înțeleagă mai ușor lecțiile.

Într-o zi, după un incident asemănător, am fost după cursuri cu câțiva colegi în cancelarie pentru a discuta pe acest subiect. Le-am povestit profesorilor trecutul lui Matei, le-am explicat ce problemă are și am sperat că aceștia vor vedea partea pozitiva a intervenției noastre.

Acum suntem în clasa a VII-a, iar Matei este al treilea din nouă băieți la învățătură. Când privesc în urmă, îmi dau seama că acel gest, oricât de mărunt a fost, a contat pentru dezvoltarea și evoluția lui Matei, iar el s-a simțit inclus din nou în colectivul nostru.

Atunci când observi o nedreptate, nu este de ajuns doar să privești. Este important să iei atitudine. Orice pas spre schimbare poate să conteze. În cazul nostru această problemă s-a rezolvat, dar nu se întâmplă așa mereu. Tocmai de aceea consider că este nevoie de cineva care să educe profesorii în această privință, prevenind acest sentiment de suferință și nedreptate.

