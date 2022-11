SANATATE Joi, 10 Noiembrie 2022, 08:01

​​Oana are 29 de ani. Acum 2 ani, la doar 27 de ani, a suferit un accident vascular cerebral. AVC-ul Oanei a declanșat afazie, adică pierderea completă a limbajului și paralizie pe partea dreaptă - față, mână și picior. Înainte de AVC, Oana lucra ca facilitator în educație non-formală. În timpul liber, pasiunile ei erau salsa, snowboard-ul și bicicleta. A fost nevoită să le pună pe toate pe pauză.

Oana înainte de AVC Foto: Arhiva personala

„Credeam că medicii îmi vor da o pastilă magică și îmi va reveni limbajul”

Oana a crezut, inițial, că va primi de la medici o pastilă magică și îi va reveni limbajul. Abia când a auzit personalul din spital vorbind lângă patul ei despre faptul că va fi rasă în cap pentru a fi pregătită pentru operație, a început să plângă cu furie, fără să știe ce i se întâmpla. A încercat chiar să fugă din spital.

Însă și drumul Oanei până la spital a fost unul lung.

Oana înainte de AVC

Oana și-a spus pentru prima dată povestea în cadrul evenimentului „Noi pentru ei”, organizat de Asociația pentru Lupta Împotriva Accidentului Vascular Cerebral (ALIA). A fost prima ieșire a Oanei departe de casă și în fața unui public numeros, după AVC-ul suferit acum 2 ani.

Oana Cernătescu a suferit un AVC în anul 2020, în plină pandemie, când peste tot în jur se vorbea doar despre COVID-19, iar ea însăși se temea că nu își va mai putea vedea părinții, din cauza virusului care ne-a ținut pe mulți dintre noi izolați.

Într-o zi, Oana și-a dat seama că, brusc, nu mai poate vorbi, că începea să își piardă limbajul. A crezut, la început, că medicii îi vor da o pastilă magică, iar limbajul îi va reveni.

Oana la 2 ani după AVC, împreună cu Liliana Curea, președintele Asociației pentru Lupta Împotriva Accidentului Vascular Cerebral (ALIA)

„Mi-au zis că nu au ambulanțe și dacă mă aduce cineva, foarte bine”

S-a decis în cele din urmă să sune la 112, dar nimeni nu și-a dat seama că tânăra suferise un AVC: „Când am sunat la 112, bâlbâind ce mi s-a întâmplat, mi-au spus că sunt beată. Eram asa furioasă! Mi-au zis apoi că nu au ambulanțe și dacă mă aduce cineva, foarte bine. Nu am vrut să mă duc, pentru că mă așteptau niște oameni reci, insensibili, neprietenoși și eu eram fragilă, din cauză că nu aveam abilitatea să vorbesc”, mărturisește Oana.

Nu a ajuns la spital cu ambulanța, din cauză că nimeni nu a luat-o în serios, ci a mers la neurolog. Unde nu a știut să citească ceasul. Neorologul a sunat chiar el la 112, dar Oana povestește că nici atunci nu a fost trimisă o ambulanță.

Oana înainte de AVC

Când a ajuns, într-un târziu, la spital, afazia era totală: „Nu mai puteam spune nici da, nici nu. Firea mea pozitivă nu m-a lasat nici atunci, credeam că o să plec după ce îmi vor face niște analize. Dar când am auzit conversația lângă patul meu “știi, o să ne trebuiască lamă de ras, ca să o radem în cap”, am început să plâng furios și cu frustrare că nici măcar nu știam ce mi se întamplă. Eram atât de speriată, încat am încercat să fug din spital, dar m-au adus înapoi asistentele”, își amintește Oana.

Acum, știe că operația de atunci a ținut-o în viață: „Am intrat în operație cu zâmbetul pe buze, știind că o să mă întorc. Am fost fericită că am scăpat și șocata că am paralizat pe jumătate de corp. Salsa, snowboardul, bicicleta a trebuit să le pun pe pauză.”

În acea „situație apocaliptică”, în care ea era înfricoșată de ceea ce i se întâmplase, iar toată lumea din jur era speriată de COVID-19, Oana a găsit, totuși, în jurul ei, niște îngeri de care să se agațe: „doctorul și asistenții”.

Oana înainte de AVC

„Lupta mea adevărată a început după ce am ieșit din spital. Fericirea e când am mâncat pizza fără să îmi mușc limba, când am mângâiat o pisică”

Oana povestește că lupta ei adevărată a început după ce a ieșit din spital: „recuperarea, care continuă și astăzi. Fericirea, când am mers pentru prima oară, nu se compară cu nimic. Când am mancat pizza fără să îmi mușc limba, cand am mângâiat o pisică cu mana mea rănită și când am pronunțat “mami” - toate acestea m-au adus din nou la viață. Și, mai ales, mă bucur că nu am uitat gramatica limbii române”.

Lupta Oanei a început într-un scaun cu rotile, cu afazie totală. „Am început în scaun cu rotile, cu afazie totală și acum sunt aici, stând pe picioarele mele și tinând discursul acesta. Și cel mai mult vreau să îi multumesc familiei mele mari, sistemul meu de suport și de iubire necondiționată.”

Oana înainte de AVC

„Unii pot spune că sunt norocoasă că sunt încă aici. Dar cand ai AVC, nu vrei să speri la noroc”, mai spune Oana.

Ce și-ar dori ea pentru alți pacienți care suferă un AVC? „Vrei să suni la 112 și cel de la telefon să te trimită de urgență la spital. La camera de gardă, vrei un doctor care să recunoască rapid semnele de AVC. Kinetoterapeutul și logopedul trebuie să existe încă din spital, pentru că recuperarea ta e esențială. Când ai AVC, vrei o rețea de oameni care să te ajute rapid. Așa că, vă rog, azi, aici, să construim împreună această rețea și să lăsăm norocul să lucreze în altă parte.”

Raed Arafat: „Am început cursuri de pregătire cu dispecerii 112”

Prezent la evenimentul „Noi pentru ei”, organizat de Asociația pentru Lupta Împotriva Accidentului Vascular Cerebral (ALIA), în cadrul căruia Oana Cernătescu și-a spus povestea, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, a afirmat că „La AVC, noi trebuie să prevenim ca pacientul să aibă dizabilități și rămână cu sechele, iar acest lucru înseamnă timp scurt de transport la un centru care să înceapă tromboliza sau, acolo unde trebuie, să ajungă la un centru care să facă intervenția neuroradiologică.”

Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență

”La dispecerate spre să nu se repete ce a spus Oana că a pățit, pentru că noi am început cursuri de pregătire înainte de pandemie, iar acum le vom relua cu dispecerii, ca să recunoască anumite lucruri și să aibă anumite proceduri”, spune Raed Arafat.

Una din 6 persoane va suferi un accident vascular cerebral pe parcursul vieții. Știu românii să recunoască semnele unui AVC?

Accidentul vascular cerebral este o afecțiune extrem de severă. Mulți dintre pacienți care suferă un AVC mor în primele 30 de zile după AVC, iar cei care supraviețuiesc pot rămâne cu sechele neurologice grave (paralizia membrelor, tulburări de vorbire, tulburări de echilibru, tulburări de vedere, etc.).

Accidentul vascular cerebral (AVC) se produce atunci când o zonă din creier nu mai funcționează din cauza unei probleme cu arterele care alimentează creierul cu sânge și substanțe nutritive. Cu alte cuvinte, o arteră care alimentează creierul se poate înfunda cu un cheag de sânge (AVC ischemic) sau se poate sparge și sângele se va acumula în interiorul creierului (AVC hemoragic). În ambele situații, în doar câteva minute, celulele cerebrale încep să moară.

La fiecare 6 secunde, în lume, o persoană moare din cauza accidentului vascular cerebral, iar una din 6 persoane, în medie, va suferi un AVC pe parcursul vieții, potrivit medicului Alis Grasu, managerul Serviciului de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov.

Aproape 60- 70 de mii de români suferă un AVC într-un an, arată statisticile. Tratamentul și recuperarea sunt diferite pentru fiecare tip de AVC în parte - ischemic sau hemoragic - însă este vital ca, odată cu apariția primelor semne ale unui AVC, să se sune cât mai rapid la 112, deoarece victima unui AVC poate primi doar în spital tratamentul necesar.

La nivel global, accidentele vasculare cerebrale (AVC) reprezintă a doua cauză de mortalitate și principala cauză de dizabilitate.

Accidentul vascular cerebral reprezintă o urgență medicală, iar tratamentul imediat este extrem de important. Dacă bolnavul primește la timp tratamentul necesar, afectarea cerebrală este redusă. Asta înseamnă că se poate împiedica instalarea sechelelor grave sau chiar decesul persoanei.

Semnele unui accident vascular apar brusc și se pot ameliora temporar sau, din contră, se pot agrava. Nu toate persoanele care suferă un accident vascular prezintă aceleași simptome.

Asociaţia pentru Lupta Împotriva Accidentului Vascular Cerebral (ALIA) a lansat anul acesta campania „Timpul înseamnă viață”, prima campanie de conștientizare a pericolului reprezentat de accidentul vascular cerebral, derulată în România, în parteneriat cu Societatea de Neurologie din România, Asociaţia Naţională Română de STROKE, Colegiul Medicilor din România, Universitatea de Medicină şi Farmacie Carol Davila din Bucureşti, Serviciul de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov şi Angels România.

Pacient cu AVC / Foto: Claraaa - Dreamstime.com

Cele mai frecvente semne ale unui accident vascular cerebral:

Asimetria facială - jumătatea inferioară a feței este căzută, sau colțurile gurii sunt îndreptate în sens opus.

Vorbirea incoerentă - exprimarea este neclară sau cuvintele sunt rostite nedeslușit ori cu dificultate.

Căderea unui braț - diminuarea bruscă a forței într-un braț ori picior, sau coordonarea cu dificultate a mișcării brațelor ori picioarelor.

Cum recunoști un AVC:

Dificultăți de vorbire și de înțelegere a ceea ce spun ceilalți;

Paralizia sau amorțirea bruscă a feței, a mâinii sau a piciorului;

Tulburări de vedere la unul sau la ambii ochi sau vederea dublă, brusc apărute;

Cefalee bruscă, severă, posibil însoțită de vărsături, amețeală și pierderea stării de conștiență;

Dificultăți de mers, tulburări de echilibru sau pierderea coordonării instalate brusc.

Semnele unui AVC depind de regiunea din creier afectată. Cel mai frecvent este afectată o anumită regiune a creierului care atunci când este distrusă va duce la paralizia mâinii și/sau a piciorului și tulburări de vorbire.

La nivel internațional, pentru recunoașterea rapidă a simptomelor unui AVC, se utilizează scala (testul) FAST:

F (Face – Față) – Rugați pacientul să zâmbească. Are fața asimetrică sau colțul gurii este căzut într-o parte?

A (Arms – Mâini) – Rugați pacientul să ridice simultan ambele brațe. Unul dintre brațe rămâne mai jos decât celălalt sau nu îl poate ridica deloc?

S (Speech – Vorbire) – Rugați pacientul să spună o propoziție. De exemplu: “Afară este soare”. Vorbește ciudat sau nu înțelegi ce zice?

T (Time – Timp) – Sună rapid la 112.

Dacă răspunsul la oricare dintre întrebările de mai sus este “DA” – trebuie să sunați imediat la 112!

NOI pentru EI - cel mai amplu proiect proiect dedicat informării și conștientizării asupra problematicii AVC

Asociația pentru Lupta Împotriva Accidentului Vascular Cerebral (ALIA) a lansat, cu prilejul Zilei Mondiale de Luptă împotriva Accidentului Vascular Cerebral, NOI pentru EI, cel mai important și amplu proiect dedicat informării și conștientizării asupra problematicii accidentului vascular cerebral, într-o manifestare la care au participat peste 200 de persoane, multe dintre acestea lideri de opinie din sănătatea românească.

Medici, autorități, jurnaliști, reprezentanți ai asociațiilor de pacienți și ai societății civile au fost alături de Asociația pentru Lupta Împotriva Accidentului Vascular Cerebral (ALIA) la evenimentul NOI pentru EI, organizat în contextul Zilei Mondiale a Accidentului Vascular Cerebral.

Proiectul și-a propus să contribuie la crearea unei platforme de discuție și a unei comunități pentru a genera schimb de idei și realizarea de politici publice pe problematica AVC.

Liliana Curea, președintele Asociației pentru Lupta Împotriva Accidentului Vascular Cerebral (ALIA)

„Ca jurnalist, am aflat și am văzut dramele unor pacienți cu AVC sau ale aparținătorilor acestor pacienți. România, din păcate, nu are în prezent o politică clară în privința AVC și aici mă refer la o politică de resurse umane, pentru a avea profesioniști care să intervina la timp în AVC, pentru că în AVC timpul înseamnă viață, dar nici strategii de politici publice pentru ceea ce reprezintă recuperarea pacientului care a supraviețuit unui AVC. ALIA este un integrator între societatea civilă, profesioniștii din sănătate și nevoile pacientului cu AVC sau ale rudelor acestuia. La acest eveniment, ALIA a reprezentat o voce comună a medicilor, a jurnaliștilor, dar și a liderilor de opinie, pentru că doar împreună NOI putem lupta pentru EI. Și dacă vorbim de luptă, acesta fiind un cuvânt din denumirea ALIA, da, declar public că sunt și voi fi o luptătoare pentru pacientul cu AVC. Acest eveniment mi-a demonstrat că vocea societății civile este puternică, mi-a demonstrat că, dacă suntem uniți, putem realiza proiecte care să genereze o schimbare atat de necesară în abordarea AVC”, a declarat Liliana Curea, președintele Asociației pentru Lupta Împotriva Accidentului Vascular Cerebral (ALIA).

Știați că?

Accidentul vascular cerebral apare atunci când o arteră din creier se blochează cu un cheag de sânge sau se rupe. În acel moment, creierul începe să moară.

Conform Organizației Mondiale a Sănătății, în țările aflate în curs de dezvoltare, AVC este principala cauză de dizabilitate și a doua cauză de mortalitate.

Un minut de AVC netratat înseamnă moartea a 1,9 milioane de neuroni. O oră de AVC netratat înseamnă pierderea numărului de neuroni echivalent cu 3,6 ani din viață.

Potrivit estimărilor, anual, în România, un număr de 55.000 de persoane suferă un accident vascular cerebral ischemic, 7.500 de persoane un AVC hemoragic și 1.500 o hemoragie subarahnoidiană.

