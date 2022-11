SANATATE Luni, 07 Noiembrie 2022, 09:30

Florin Barbuta • HotNews.ro

Șoferii, IT-știi, contabilii stau mult pe scaun. În plus, multe persoane fac "scrolling" pe rețelele de socializare: stau cu capul în jos pe telefon. Problemele care apar pe coloană sunt foarte importante, iar dacă nu luăm măsuri din timp, în mod sigur vom regreta mai târziu.

Alexandru Ilie - fizioterapeut Foto: Hotnews

„Trebuie să faci o serie întreagă de investigații pentru a avea un diagnostic de certitudine în privința herniei de disc. RMN-ul este cel mai utilizat, dar nu se recomandă să faci o investigație de rezonanță magnetică dacă nu ai fost pozitiv la o sumedenie întreagă de teste și semne clinice”, a declarat fizioterapeutul Alexandru Ilie, “La cafea” în studioul HotNews.ro.

Potrivit acestuia, după ce am aceste semne clinice, eu ar trebui să fac un program de kineto pentru a gestiona aceste semne clinice care ridică suspiciune de hernie de disc.

„După șase săptămâni, conform Asociației neurochirurgilor din SUA, în care am făcut kinetoterapie serios, poate am luat un tratament medicamentos oral, poate chiar și injetabil, depinde de forme, și răspunsul este neutru, atunci pot face RMN. Adică am făcut 6 săptămâni, dar e la fel. Abia atunci se ia în considerare investigația de tip paraclinic”, a spus el.

El a mai afirmat că în România există acest curent în care mă doare spatele, am o durere iradiantă, am furnicături, amorțeli: hai să facem un RMN să vedem ce-i acolo.

„Știm ce-i acolo. De ce să facem RMN? RMN-ul se face în momentul în care trebuie eliminată compresia pe care tu o ai nerv. Poate nu e cazul, din fericire”, a mai arătat Alexandru Ilie.

El treage un semnal de alarmă către populație să nu se mai grăbească să facă RMN-ul atât de ușor, că nu e necesar.

„Ar trebui să se pună mai mult accent pe această Cenușereasă a medicinei care este fizioterapia și să vină mai mult prin mișcare să-și echilibreze câmpurile de forță”, a mai spus el.

Dacă stai multe ore pe scaun poți să faci hernie de disc

Hernia de disc este o patologie care se întâlnește foarte larg în rândul celor care lucrează în poziția așezat din ce în ce mai frecvent.

Potrivit acetuia, la nivel lombar, presiunea pe aparatul lombar este foarte mare când stăm cu fundul pe scaun.

Discurile noastre sunt niște structuri dezvoltate cu rolul de a absorbi șocurile. Au un efect de amortizor ca la mașini.

„Amortizorul, la un moment dat, se strică și el. Îl schimbi. Dacă stai în poziția așezat este o presiune constantă pe acest disc mult mai mare decât în ortostatism, iar el are în concentrația internă foarte multă apă care efectiv se evaporă, începe să se deshidrateze discul intervertebral”, a mai arătat el.

În momentul respectiv, spune Alexandru Ilie, poate apărea fenomenul de reducere a înălțimii spațiilor intervertebrale și pot apărea fenomene compresive la nivelul foramenului: o gaură din care iese nervul spinal sau poate să se rupă discul efectiv din cauza presiunii inegale.

Ce înseamnă o postură deficitară când stăm pe scaun

„Poziția deficitară e când fundul îmi alunecă și mă simt mai confortabil, dar aici e o presiune pe un con pe zona lombară sau stau pe un unghi de 90 de grade prea mult timp, iar atunci locul de distribuire masivă a greutății noastre în L5 S1, deci în partea terminală a coloanei nostre, între lombar și sacru, acolo unde se așează foarte multă presiune se deteriorează foarte rapid și apare fenomenul de hernie de disc”, a mai spus el.

Conform asociației de neurochirurgie din SUA, afirmă Ilie, doar 9 din 10 oameni trebuie să se opereze.

„90% n-ar trebui să ajungă niciodată la operație. Ce-ar trebui să facă ceilalți 9? Să-și reeechilibreze câmpurile de forță locale. Deci, practic să-ți construiești un corset muscular care să te ajute să faci față la sarcina ta cotidiană”, a explicat fizioterapeutul.

Cum se poate trăi cu hernia de disc

Dacă eu trebuie să stau cu fundul pe scaun, în fața unui laptop, sunt ceasornicar, șofer etc. trebuie să mă asigur că am o igienă articulară: schimb suprafața de așezat, mă ridic în picioare dacă o pot face, anumite exerciții specifice (vezi în VIDEO), cât să îmi și cresc resursa musculară: deci un set de exerciții pe care le pot face acasă.

„Nu trebuie să mă duc la cabinetul de fizioterapie ca să-mi întrețin zona intimă a coloanei vertebrale, deci ligamentele care sunt apropiate cu inserție pe oasele noastre, a coloanei vertebrale, pentru a avea o rezistență mai bună”, a afirmat Alexandru Ilie.

Dacă faci exerciții, presiunea asupra discului începe să fie mult mai omogenizată și mai redusă.

ȚAstfel oferim managementul herniei de disc. Practic trăiești cu hernia de disc că s-a întâmplat să o ai că stai de 20 de ani cu fundul pe scaun că poate nu ai făcut kinetoterapie până acum și ai poate 20 de kg în plus, și e normal să apară. Nu e o surpriză”, a explicat fizioterapeutul.

Vezi în VIDEO și ce poți face pentru a evita apariția herniei de disc. Sunt lucruri simple pe care le putem face.

Ce se întâmplă la nivel cervical din cauza scrollingului pe telefon

La nivel cervical a crescut mult riscul în ultimii 20 de ani datorită comunicării.

„Am început să comunicăm în scris foarte mult și nu mai stăm cu urechea la telefon. Scrollingul exagerat, timpul petrecut pe telefon, reprezintă un factor de risc important în dezvoltarea patologiilor discale, în primul rând pe ștergerea curburii fiziologice”, a explicat el.

Deci ar trebui să avem o scobitură la nivel cervical, așa cum avem și la nivel lombar.

„Scobitura cervicală se șterge, deci avem tendința de rectitudine din cauza faptului că stăm cu capul în jos prea multe ore. Presiunea pe care noi o exercităm în aparatul cervical când stăm în această poziție este de 4-5 ori mai mare decât fiziologic”, a mai afirmat Ilie.

Adică greutatea capului e de 4,5-5 kilograme și cu cât îl apleci spre înainte, cu atât crește presiunea în aparatul cervical până la 27-30 kilograme. Se simte la C5, C6, C7.

Potrivit acestuia, ultimele 2-3 vertebre din etajul cervical sunt supuse unui stres extrem de mare când stăm pe telefonul mobil.

„Stăm ore întregi. Dacă am sta 5 minute nu am avea nicio problemă, dar stăm 1,5-2 ore pe zi. Verificăm emailuri, avem WhatsApp, rețelele de socializare care sunt bifate zilnic”, a precizat el.