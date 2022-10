SANATATE Duminică, 30 Octombrie 2022, 11:42

Alexandra Coșlea • HotNews.ro

Mihai Matei, preşedinte al Asociaţiei patronale a industriei de software şi servicii (ANIS) şi co-fondator Geeks for Democracy, afirmă, într-o postare pe Facebook la şapte ani de la incendiul din clubul Colectiv, că încearcă de doi ani să dea în folosinţă o aplicaţie pentru Ministerul Sănătăţii pentru tratamentul pacienţilor arşi. Deși aceasta este gata, mai trebuie să fie aprobată de o comisie a Ministerului Sănătății, apoi preluată şi implementată de, însă lucrurile s-au blocat deoarece pesoana responsabilă nu îi mai răspunde la mesaje. Aplicația ar fi costat mii de euro, dar este oferită gratis.

Clădirea fostei fabrici Pionierul, sediul clubului Colectiv Foto: AGERPRES

Mihai Matei a povestit într-o postare pe Facebook drumul greu pe care îl are o aplicație dedicată rezolvării unor probleme în ceea ce privește tratarea marilor arși, o problemă cu care se confruntă România, notează news.ro.

“Şapte ani de Colectiv şi aproape doi ani de când încercăm să dăm în folosinţă o aplicaţie făcută pentru ministerul Sănătăţii pentru tratamentul pacienţilor arşi. Am tot tăcut şi am încercat pe diverse căi să deblochez situaţia, dar am epuizat şi căile şi rezerva de răbdare. Acum aproape doi ani, pe la începutul anului 2021, am fost căutat de oameni din ministerul Sănătăţii care voiau să îi ajutăm să facă o aplicaţie de prim ajutor pentru arşi. Pro-bono.



Am bolborosit pentru că pro-bono nu e o chestie sustenabilă şi nu aşa ar trebui făcute lucrurile, dar fiind vorba de sănătate si arşi, am acceptat. Costurile nu erau mici (cateva zeci de mii de euro), dar le puteam susţine si mi-am zis că dacă un singur om supravieţuieşte în loc să moară, atunci merită să facem proiectul ăsta chiar şi gratis”, a explicat Mihai Matei.

El a precizat că această aplicaţie încerca să rezolve problema legată de lipsa medicilor specialişti.

“Aplicaţia asta încerca să rezolve sau măcar să atenueze două probleme. Prima problemă este legată de lipsa de medici specialişti. Incendii sunt peste tot, dar medici specialişti foarte putini. Aplicaţia e un fel de registru naţional disponibil online în care fiecare pacient este înregistrat cu date, imagini ale pacientului etc. Dosarul fiecărui pacient este astfel accesibil de oriunde, bineînţeles, in condiţii de securitate (utilizatorii sunt autorizaţi, au permisiuni diferite etc.).



Pe lângă această aplicaţie urma să fie pus în funcţiune un număr de telefon unic la care ar fi răspuns medici specialişti. Astfel, în cazul apariţiei unui pacient nou, medicul local ar fi înregistrat cazul în sistem (date, imagini etc), apoi ar fi apelat numărul unic şi ar fi discutat cu un specialist care ar fi avut de asemenea acces imediat la dosar şi ar fi ghidat medicul local în tratamentul pacientului”, a relatat Mihai Matei.

El a menţionat şi o altă problemă care era rezolvată prin această aplicaţie.

“A doua problemă e legată de tratamentul în primele 24 de ore. În cazul pacienţilor arşi tratamentul în primele opt ore şi apoi în primele 24 ore e foarte important pentru stabilizarea hemodinamică. În funcţie de suprafeţele arse, de gradul arsurilor şi de vârsta pacientului, sunt nişte algoritmi în funcţie de care se calculează volumul de lichide care trebuie administrate într-o primă fază.



Din câte mi s-a explicat, o problemă des întâlnită, este administrarea unui volum mai mic de lichide faţă de cât ar trebui. Pentru a rezolva această problemă, aplicaţia permite medicului să deseneze cu degetul sau cu mouse-ul pe ecran arsurile pacientului şi apoi calculează automat volumul de lichide care trebuie administrat şi suprafeţele arse pe fiecare parte a corpului.



E putin mai complicat pentru că algoritmii sunt diferiţi pentru nou-născuţi, copii şi adulţi, dar sunt suportate toate scenariile. Pentru specialişti: sunt suportate şi Parkland şi Galveston-Carvajal şi sunt folosite tabele Lund-Browder pentru calculul cât mai precis al suprafeţelor arse”, a mai povestit Mihai Matei.

Aplicația trebuie aprobată de o comisie, dar resonsabilul nu mai răspunde la mesaje

El a adăugat că deşi aplicaţia este finalizată, nu poate fi utilizată deoarece trebuia să fie aprobată de o comisie.

“La câteva luni de când am început proiectul, aplicaţia a fost finalizată şi testată. Merge şi pe mobil şi pe web, are interfaţa în română şi engleză pentru a putea apela şi la medici străini în caz de urgenţă…. e complet funcţională şi gata de a fi dată în folosinţă oricând (e încă online). Mai trebuia doar să fie aprobată de ceva comisie, ceea ce ar fi trebuit să fie doar o formalitate, având în vedere că a fost dezvoltată pe baza cerinţelor oamenilor din acea comisie.



După acest aviz mai trebuia doar să fie preluată şi pusă în aplicare de minister, dar lucrurile s-au blocat şi, deşi am încercat în mai multe rânduri şi pe diverse căi să o deblochez, nimeni nu mi-a mai răspuns”, a declarat Mihai Matei.

El a mai transmis că o persoană care putea debloca această situaţie nu mai răspunde la mesaje.

“Dacă ar fi fost un proiect comercial, aplicaţia asta ar fi costat câteva zeci de mii de euro, poate şi mai mult, dar a fost oferită gratis ministerului. Mai mult decât atât, ca să nu existe vreo suspiciune, urma să le dăm şi codul sursă, astfel încât să o poată dezvolta mai departe cu alţi furnizori, dacă doresc. De altfel, în diversele mesaje le-am explicat că vrem doar să vedem aplicaţia pusă in funcţiune, că nu avem vreun interes comercial şi ne oferim chiar să plătim pentru un timp găzduirea şi să mai depunem efort dacă mai sunt necesare modificări.



Nu a mai răspuns nimeni. Nimeni. Ultimul cu care am vorbit, care era într-o poziţie de unde putea debloca uşor toată situaţia, nici nu îmi mai răspunde la mesaje, deşi e plătit din bani publici. Aş vrea să închei cumva, cu vreo concluzie, dar îmi e prea scârbă”, se încheie mesajul lui Mihai Matei.

Mihai Grecea, supraviețuitor al incendiului din Colectiv și fost consilier în Ministerul Sănătății: „Nici ministrul interimar Cseke Attila, nici actualul ministru Alexandru Rafila nu au fost interesați de subiect”

Mihai Grecea, supraviețuitor al incendiului din Colectiv care a stat o lună în comă și a avut doar 12% șanse de supraviețuire, a fost, anul trecut, în mandatele miniștrilor Vlad Voiculescu și Ioana Mihăilă, consilier în Ministerul Sănătății, la cabinetul secretarului de stat Monica Althamer. Din această poziție, Mihai Grecea a demarat acțiuni concrete de modificare a legislației care să îmbunătățească șansele la supraviețuire și tratament ale marilor arși din România.

Mihai Grecea povestește, într-o postare pe pagina sa de Facebook, despre „munca enormă”, în perioada cât a lucrat în minister, pentru ca această aplicație să existe, despre faptul că aplicații similare există și în alte țări, dar și că, după plecarea din Ministerul Sănătății a echipei din care a făcut parte, nici ministrul interimar Cseke Attila, nici actualul ministru, Alexandru Rafila, nu au fost interesați de subiect.

Postarea lui Mihai Grecea pe pagina sa de Facebook:

„Cât am făcut parte din echipele de la Ministerul Sănătății ale miniștrilor Vlad Voiculescu și Ioana Mihăilă (pentru care mi-am luat multe castane de la oengiști), între sfârșitul lui ianuarie 2021 și momentul plecării ministrului Mihăilă, din postura mea de consilier (apolitic!) al secretarului de stat Monica Althamer (și ea tehnocrată) am desfășurat o intensă și profundă activitate de documentare la firul ierbii a situației îngrijirii arșilor în sistemul de sănătate publică de la noi. Prin munca mea acolo am scos la suprafață primele date statistice cât de cât corecte despre arși care au fost publicate de Ministerul Sănătății. Și tot astfel am identificat / sau mi-am confirmat existența unor probleme grave care puteau avea soluții.

Una dintre cele mai grave probleme era și este felul absolut catastrofal în care sunt îngrijite în spitalele nespecializate din teritoriu, la UPU sau în ATI, cazurile foarte grave de arsură severă. Există de zeci de ani protocoale internaționale care nu sunt cunoscute de personalul medical de la noi.

Cea mai simplă soluție care putea ajuta la salvarea vieții acestor pacienți, pentru care modul de intervenire în primele 24 de ore este crucial - etapa de resuscitare volemică a pacientului -, era crearea unei aplicații digitale care să ajute personalul medical din teritoriu să aplice măsurile de primă intenție corecte - evaluarea corecta a suprafeței și profunzimii arsurii, care determină o calculare corectă a volumelor de fluide obligatoriu să fie perfuzate până la transferarea pacientului către o unitate specializată. Acest gen de aplicații există în alte state europene.

Am discutat atunci cu alt supraviețuitor de la Colectiv, Adrian Albu, și el consilier al ministrului Voiculescu, și am făcut împreună o prezentare despre cum ar trebui să funcționeze aplicația și despre sistemul de comunicație și infrastructura umană necesară operaționalizării sale și am arătat-o ministrului Vlad Voiculescu. Acesta a găsit soluția de a realiza aplicația contactând compania lui Mihai Matei care a acceptat să facă acest software pro-bono în memoria tragediei de la Colectiv, pentru a contribui astfel la salvarea altor vieți.

A fost o muncă enormă, foarte multe ședințe, sute de ore de muncă din partea programatorilor, graficienilor, tester-ilor companiei de software dar și a mea, a medicului chirurg plastician specializat în arsuri Iulia Nacea, consilieră a secretarului de stat Monica Althamer care a avut în coordonare atunci urgența medicală, și chiar și din partea doamnei secretar de stat care s-a implicat direct.

Aplicația a avut câteva versiuni succesive care, pas cu pas, după testări, întâlniri de feedback și multă muncă, au ajuns să îndeplinească specificațiile din proiect.

Fiind vorba de informații medicale, sensibile, cu un caracter legal aparte, conform uzanțelor din sistemului de administrație publică centrală aplicația urma să fie implementă cu sprijinul STS.

Ministerul Sănătății, după un aviz științific care ar fi urmat să fie dat de către Comisia de specialitate pentru Arsuri a Ministerului (înființată tot anul trecut în premieră în România), urma să facă un protocol de colaborare cu STS pentru a operaționaliza întreg sistemul.

Aplicația implica și un sistem de gardă la telefon realizat de medicii specializați în îngrijirea arsurii de la cele câteva clinici capabile să facă asta în România și le permitea acestora să-și consilieze în urgență colegii din spitalele din țară dacă aveau nevoie de ajutor în evaluarea cazurilor și stabilirea mai precisă a măsurilor de primă intenție. Aplicația permitea deschiderea unei fișe de pacient, permitea încărcarea securizată de fotografii și date relevante pentru a primi ajutor în a desluși suprafața și profunzimea reale ale arsurii (o uriașă dificultate în practica curentă pentru nespecialiști), asta pe lângă un motor de calcul simplu de folosit, intuitiv și precis, pentru suprafețele arse și pentru volumele de fluide necesare a fi perfuzate în primele 24 de ore. Acestea sunt, cum spuneam, mișcări vitale a se întâmpla în primele ore de la accident și fac diferența între viață și moarte. Situația reală în teritoriu este astăzi dezastruoasă sub aspectul modului în care sunt tratați și trsansportați acești pacienți până ajung la un spital specializat.

După ce aplicația ar fi fost instalată pe serverele STS și ar fi fost operaționalizat și sistemul de contact prin numerele de telefon, Ministerul ar mai fi avut de implementat în teritoriu aplicația prin instruirea personalului și crearea unui proceduri date prin ordin de ministru.

În septembrie 2021 echipa care a realizat acest proiect a plecat de la minister o dată cu demisia cabinetul Ioana Mihăilă și, deși s-au făcut eforturi pentru a preda acest proiect cuiva din noua echipă ministerială, nimeni nu a dorit o întâlnire. Doamna ministru Ioana Mihăilă chiar a anunțat public, în raportul de final al mandatului, făcut în fața presei, că aplicația este gata și că doar mai trebuie operaționalizată de către următorul cabinet. Dar nimeni dintre cei care au venit după nu au vrut să stea de vorbă cu noi.

Informațiile despre proiect au fost predate alături de toate documentele cabinetului, către arhivă. Adică au fost aruncate la coș. Nici ministrul interimar Cseke Attila, nici actualul ministru Alexandru Rafila nu au fost interesați de subiect. Nimeni nu a vrut să stea de vorbă despre aplicație și despre celelalte proiecte foarte importante aflate în faze avansate de lucru. Mihai Matei, așa cum povestește, a încercat și el, pe toate căile, să ia contact cu noile echipe ale ministerului.

În decursul ultimului an atât eu cât și fostul secretar de stat Monica Althamer am făcut demersuri, preponderent informale, pentru că cele formale erau inutile, pentru a ne manifesta intentia de a le vorbi celor din actuala echipă ministerială despre proiectele lăsate în lucru aproape de finalizare (aplicația nu e singurul proiect important abandonat!!). Fără succes. Tot ce au făcut "reziștii" a fost aruncat la coș. Le-am transmis chiar și recent, printr-un canal de comunicare agreat la "curtea împăratului Rafila", că pot să preia aplicația, să o implementeze și să-și facă din ea o insignă cu care să se laude. Nici un răspuns.

Am mai vorbit public despre neîmplinirile pe care le-am avut în lunile cât am fost la MS, proiectele lăsate în lucru și aruncate apoi la coș de cei care au urmat. Și despre viciile instituționale care fac imposibilă continuitatea unor proiecte la schimbarea echipelor în ministere. Este dezolant să știi că se pierde enorm de mult timp în acest fel.

Nu știu astăzi care mai este situația proiectului la Ministerul Sănătății. Nu știu dacă a primit aviz de la Comisia pentru Arsuri. Nu știu dacă-i mai pasă cuiva despre arși, în general, în mandatul lui Rafila. Există normative cu caracter obligatoriu cu privire la îngrijirea arșilor, la transferul cazurilor grave la centre de arși din străinătate, care sunt ingnorate pur și simplu în sistemul de sănătate publică. Scapă cine are zile, în continuare. Cele trei proiecte de centre de arși complet finanțate prin Banca Mondială bat pasul pe loc și nu s-a săpat măcar un hârleț la o fundație. Iar presa, care până acum un an era atentă la subiectul arsuri, acum e indiferentă.”