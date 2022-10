SANATATE Marți, 11 Octombrie 2022, 09:01

Alina Neagu • HotNews.ro

​Suntem în sezonul gripei și al virozelor, iar vaccinul împotriva gripei este deja disponibil în farmacii, dar și în cabinetele medicilor de familie, unde a ajuns mai devreme decât în alți ani. Sezonul gripal se poate întinde de acum până în primăvară, așa că nu puțini sunt cei care se întreabă care este perioada optimă de vaccinare, pentru a fi protejați. În plus, dacă sunt un adult sănătos, ar trebui să mă vaccinez, sau vaccinul se adresează doar persoanelor din categoriile vulnerabile? Vaccinul previne doar îmbolnăvirea de gripă sau previne și transmiterea?

Gripa Foto: Dirima / Dreamstime.com

Încercăm să găsim răspunsurile la toate aceste întrebări împreună cu dr. Adrian Marinescu, medic primar boli infecțioase și managerul Institutului de Boli Infecțioase Matei Balș.

Vaccinarea - cea mai importantă metodă de prevenție împotriva gripei

Vaccinarea antigripală este, „fără discuție”, cea mai importantă metodă de a preveni îmbolnăvirea de gripă, explică dr. Adrian Marinescu, într-un interviu acordat HotNews.ro.

Dr. Adrian Marinescu

Nu trebuie să uităm însă nici de regulile de igienă care ne-au fost recomandate și în timpul pandemiei: „În al doilea rând, sunt măsurile pe care le-am auzit zilnic în această pandemie - regulile de igienă, evitarea contactului cu o persoană care are simptomatologie, situația în care încercăm să interacționăm mai puțin în spațiile aglomerate și neaerisite. Sunt lucruri pe care le cunoaștem, trebuie doar să luăm în calcul faptul că trebuie să le respectăm și pentru sezonul de gripă, fără să fie vorba despre acele restricții care erau în pandemie. Lucrurile trebuie să fie echilibrate”, subliniază medicul.

Care este perioada optimă pentru vaccinarea împotriva gripei?

Anul acesta, vaccinul gripal a ajuns mai devreme decât în alți ani în cabinetele medicilor de familie - încă de la finalul lunii septembrie. Tot din septembrie, vaccinul este disponibil și în farmacii.

Sezonul gripal începe în această perioadă și se poate prelungi până în primăvară. Când este însă momentul optim să te vaccinezi?

Adrian Marinescu salută faptul că „avem în acest an mai repede vaccinul gripal în cabinetele medicilor de familie”.

Pregătirea pentru sezonul de gripă ar trebui făcută înainte ca el să înceapă, explică medicul Adrian Marinescu: „Un principiu clar în vaccinare este ca pregătirea pentru un sezon de gripă să se facă înainte ca el să înceapă. Faptul că vaccinul există la medicul de familie înseamnă că el poate fi administrat grupurilor vulnerabile: oamenii care au vârsta peste 65 de ani, care au boli cronice, femei gravide. Sunt exact oamenii care au cea mai mare nevoie de vaccinare.”

„Acum ne apropiem de jumătatea lunii octombrie, iar până la finalul lunii octombrie ne așteptăm să vorbim despre un sezon de gripă care își va intra în drepturi, este evident că vreau să mă protejez înainte de a mă infecta. Iar acești oameni care sunt vulnerabili trebuie să o facă. Sigur că trebuie făcută o programare, dar nu toată lumea trebuie să facă vaccinul în aceeași zi. Dacă vaccinul este disponibil mai devreme, cu atât mai mult va împiedica apariția cozilor. Dacă vaccinul ar fi venit, așa cum s-a întâmplat în alți ani, mai târziu, ar fi fost și mai complicat. Trebuie să luăm partea bună”, mai spune Adrian Marinescu.

Vaccinul previne doar îmbolnăvirea de gripă sau și transmiterea virusului?

Spre deosebire de vaccinul pentru COVID-19, vaccinul pentru gripă previne într-o mare măsură și partea de transmitere, dar și infecția în sine cu virus gripal și acele complicații care sunt de temut în gripă, explică Adrian Marinescu: „Există și oameni care se vaccinează antigripal și fac o formă ușoară de boală. Pe de altă parte, foarte adevărat este faptul că în sezoanele de gripă, de-a lungul timpului, au fost varianții importante privind eficiența vaccinului. Este o realitate.”

O altă diferență importantă față de COVID-19 „este că mă feresc mai ușor de o persoană care are gripă față de un asimptomatic care are infecție cu SARS-CoV2. În cazul gripei, acea persoană are simptomatologie, chiar și ușoară, și îmi este mai ușor să mă feresc de ea”, spune medicul.

Foarte important este ca o persoană care are simptome de gripă să se izoleze, subliniază directorul medical al Institutului Matei Balș: „În cazul unei persoane care are simptome, este de bun simț - și cred că este și obligatoriu din punct de vedere moral - să se izoleze. Pentru că s-ar putea ca eu, dacă am gripă, să nu pățesc mare lucru, dar să transmit omului de lângă mine, care este vulnerabil.”

Un adult sănătos ar trebui sau nu să se vaccineze?

O altă întrebare este dacă ar trebui să se vaccineze doar persoanele considerate vulnerabile și care beneficiază de vaccin gratuit în cabinetele medicilor de familie - copiii și adulții cu boli cronice, femeile gravide, persoanele cu vârsta de peste 65 ani și bătrânii instituționalizați - sau și adulții sănătoși?

„Ceea ce ne-a arătat pandemia este că numărul celor care sunt vulnerabili este mai mare decât am crede”, atrage atenția Adrian Marinescu. „Pentru că acea persoană care are vârstă medie - în medicină, 40 de ani este considerată vârstă medie - acea persoană poate că nu are un diagnostic de boală cronică pentru că nu s-a căutat, dar poate avea o boală ascunsă, poate fi supraponderală etc. Și aceste persoane ajung în Terapie Intensivă. Nu poți avea o garanție că sigur faci o formă ușoară”, explică medicul.

În al doilea rând, este vorba și despre transmitere și despre riscul de a le transmite persoanelor din familie, de exemplu, care au probleme, explică Adrian Marinescu: „Este clar să, oricum am da-o, vaccinarea este utilă. Și cred că este un gest de normalitate. Nici nu ar trebui să mai explicăm. Oamenii, după aproape 3 ani de pandemie, cred că se gândesc că nu mai vor să inferfere ceva cu viața lor normală. Așadar, trebuie să meargă să se vaccineze pentru a își putea continua această viață într-un mod cât mai echilibrat. Eu, unul, așa înțeleg că funcționează lucrurile.”

Citește și: