SANATATE Vineri, 29 Iulie 2022

Alina Neagu • HotNews.ro

​Virusul hepatic B este mai prezent la persoanele tinere, cu vârsta cuprinsă între 39 și 45 de ani, fiind vorba, în general, despre persoane cu un nivel educațional mai redus, din regiunea sud-Muntenia a țării, și persoane active din mediul urban. De cealaltă parte, infecția cu virusul C al hepatitei are o rată mai mare de prevalență la persoanele cu vârsta de peste 50 de ani, în special femei din mediul rural, afirmă prof. univ. dr. Liana Gheorghe, medic primar gastroenterologie și hepatologie și managerul proiectului LIVERO 2 SUD, prin care se derulează o campanie de testare pentru hepatită.

Hepatită Foto: Dreamstime

"Ceea ce remarcăm este că s-a schimbat profilul subiecților infectați. În ceea ce privește virusul hepatitic B aceștia sunt tineri, între 39 și 45 de ani, în general persoane cu un nivel educațional mai redus, din regiunea Sud-Muntenia, persoane active din mediul urban. În ceea ce privește infecția cu virus C au o rata mare de prevalență persoanele de peste 50 de ani, femei din mediul rural”,

Aceste date ne fac să ne gândim mai bine la accesul la tratament, la construirea viitoarelor politici de sănătate în domeniu pentru că toate aceste date de screening sunt inutile dacă acești oameni nu sunt diagnosticați în continuare până la stadializarea completă și, mai ales, oferit accesul la tratament. Este complet lipsit de etică să lași pacientul cu această stigmă, așa cum o consideră pacienții, fără a-i propune imediat accesul la tratament”, a declarat prof. univ.dr. Liana Gheorghe, medic primar gastroenterologie și hepatologie, managerul proiectului LIVERO 2 SUD.

Drumul spre eliminarea hepatitelor începe prin testare

La un an de la lansarea Campaniei de Testare din cadrul Proiectului LIVE(RO)2-SUD, 88.547 de persoane din regiunile Sud-Vest Oltenia și Sud-Muntenia au avut șansa de a beneficia de testare pentru depistarea virusurilor hepatitice B și C. În urma efectuării testării au fost depistate 1961 de persoane infectate cu virusul B sau C. Dintre aceștia, 1218 au ajuns deja la stadializare într-unul dintre Centrele de Prevenție înființate în cadrul proiectului, respectiv la Institutul Clinic Fundeni, la Spitalul Universitar de Urgență București sau la Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova. Acompanierea pacienților către centrele de stadializare s-a realizat cu suportul partenerului ARAS - Asociația Română Anti-SIDA.

Până acum au fost realizate campanii de testare în județele Argeș, Dâmbovița, Prahova, Dolj, Olt și Mehedinti. Campaniile județene de testare au o durată de șase luni, testarea realizându-se în cabinetele medicilor de familie afiliați.

Au fost testate 69.988 de persoane din mediul rural și 16.540 de persoane din mediul urban. Rezultatele generale raportate la populația testată până acum în zona de acoperire a proiectului arată o prevalență de 1.36% pentru infecția cu virus B în mediul rural, respectiv 1.34% în mediul urban. În ceea ce privește prezența virusului hepatitic C, prevalența este de 0.92% în mediul rural și doar 0.50% în mediul urban.

Distribuția pe grupe de vârstă: au fost testate 41.892 de persoane cu vârsta de peste 54 de ani, 461 avand infectia cu virusul hepatitic B și 621 cu virusul hepatitic C. Din categoria de vârstă 25-54 de ani au fost testate 39.383 de persoane și depistate 726 cu virusul hepatitic B, respectiv 122 virusul hepatitic C. Cele mai puține persoane testate sunt în segmentul de vârstă sub 25 de ani, persoanele din aceasta categorie de vârstă fiind teoretic vaccinate împotriva hepatitei B. Totuși din cele 5253 de teste efectuate s-au depistat 11 pacienți cu virusul hepatitic B și trei cu virusul hepatitic C.

Raportat la distribuția de gen, au fost testate 53.322 de femei, în rândul cărora au fost depistate 642 cu hepatita cronică virală B, rezultând o prevalență de 1.18% și 595 cu hepatită cronică virală C, rezultând o prevalență de 1.07%. În ceea ce privește bărbații au fost testați 3.206 și depistați 556 cu virusul hepatitic B, rezultând o prevalență medie de 1.64%, respectiv 168 cu virusul hepatitic C, rezultând o prevalență de 0.48%.

Organizația Mondială a Sănătății a publicat, pe 24 iunie anul acesta noi recomandări privind infecția cu hepatită C, care vizează în principal creșterea accesului la testare și tratament.

În acest an, tema campaniei organizată cu prilejul Zilei Mondiale de Luptă Împotriva Hepatitelor ne provoacă să acționăm tranșant și rapid deoarece aceste boli nu așteaptă și cu cruță pe nimeni. Fiecare persoană depistată la timp are șansa de a avea acces la stadializare și tratament. Prin testare sunt salvate vieți prevenindu-se apariția cancerului hepatic și infectarea altor persoane din cercul de contacți.

Toate datele obținute în cadrul programului de testare sunt introduse în primul Registru Național de Hepatite (Sistemul Electronic de Evidență a Screeningului) care are deja în evidență peste 170.000 de persoane, în urma derulării proiectelor LIVE(RO)2-SUD și LIVE(RO)2-EST.

Proiectul LIVERO2-SUD este implementat de Institutul Clinic Fundeni în parteneriat cu Asociația Română Anti-SIDA și este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

România se află printre țările europene cu cele mai mari rate de prevalență ale hepatitelor virale, ceea ce face necesară continuarea eforturilor de prevenție, screening și tratament asumate în 2019 prin Planul Cadru Național de Control al Hepatitelor Virale. Majoritatea persoanelor infectate nu sunt cunoscute și, ca urmare, nu sunt diagnosticate și tratate, răspândind infecția și ajungând în îngrijire medicală în stadii avansate de boală, atunci când dezvoltă ciroză sau cancer hepatic.

