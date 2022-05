SANATATE Luni, 16 Mai 2022, 10:10

Alina Neagu • HotNews.ro

Spitalul Județean din Timișoara va avea un nou pavilion cu Unitate de Primiri Urgențe, secție de Anestezie-Terapie Intensivă și bloc operator la cele mai noi standarde, precum și primul centru de mari arși din România și heliport. Este una dintre foarte puținele clădiri de spital pe care statul român le ridică în ultimii 30-40 de ani, iar investiția se ridică la 50 de milioane de euro - un proiect al Ministerului Sănătății cu Banca Mondială. Construcția ar urma să înceapă în câteva săptămâni, iar noul pavilion de spital ar urma să fie gata în anul 2024.

Pavilion nou la Spitalul Județean din Timișoara Foto: Consiliul Judetean Timis

Primul centru pentru mari arși din România ar urma să fie construit la Timișoara

Ministerul Sănătății a lansat la începutul acestui an procedura de licitație internațională competitivă pentru construirea unei clădiri în incinta Spitalului Clinic Județean de Urgență "Pius Brânzeu" din Timișoara.

Practic, vorbim despre un nou pavilion de spital, construit de la zero - unul dintre foarte puținele construite de statul român în ultimii 30-40 de ani.

Construcția urmează să înceapă în câteva săptămâni, a declarat pentru HotNews.ro actualul manager al spitalului, Sorin Barac.

Noul pavilion de spital ar urma să fie gata în anul 2024.

Structura noului pavilion de spital de la Timișoara - ce compartimente și secții de spital vor funcționa aici:

Noul pavilion va avea regim de înălțime S+P+4E+5Eth+Heliport;

UPU-SMURD cu 58 de locuri;

Centru de arși cu 6 boxe pentru mari arși, 6 rezerve pentru arși intermediari și post-critici și 5 paturi pentru microchirurgie și chirurgie reconstructivă;

Clinică de Anestezie și Terapie Intensivă cu 27 de locuri;

Bloc operator cu 25 de săli de operație;

Spații conexe (sterilizare, farmacie, spații administrative și logistice, spații tehnice, adăpost ALA etc.)

Heliport.

Investiția mai prevede realizarea unei pasarele de legătură cu clădirile existente ale spitalului și reorganizarea circuitelor medicale. Operaționalizarea se realizează de către Unitatea de Management al Proiectului Băncii Mondiale din cadrul Ministerului Sănătății.

Investiția se ridică la 50 de milioane de euro.



Termenul estimat de finalizare al proiectului este decembrie 2024.

Raul Pătrașcu, fostul manager al Spitalului Județean din Timișioara

Statul român nu a construit spitale noi de mai bine de 40 de ani

Noua clădire de interconectare este "un imens pas înainte pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență din Timișoara", declară pentru HotNews.ro fostul manager al spitalului, Raul Pătrașcu, în mandatul căruia s-a lansat licitația pentru noul pavilion, la începutul anului. Raul Pătrașcu precizează că ideea unei noi clădiri de spital a apărut la Timișoara încă din perioada 2014-2015: „Domnul profesor Dorel Săndesc, șeful Secției de Anestezie - Terapie Intensivă, cel puțin, încă de atunci se gândea.”

Primii pași s-au făcut însă 5 ani mai târziu, în 2019: „Am reușit să facem pași importanți înspre acest proiect la sfârșitul anului 2019 și mai ales pe parcursul anului 2020, când am reușit să accesăm un proiect al Ministerului Sănătății împreună cu Banca Mondială. Și chiar dacă acești ultimi 2 ani au fost marcați de pandemie, iată că am reușit, noi ca spital, alături de colegii din Ministerul Sănătății și de la Consiliul Județeam Timiș, să ne mișcăm foarte repede, pentru că pe acest proiect, inițial, mai erau încă două spitale - Cluj și Târgu Mureș. Iar noi am fost singurul centru care am reușit să ducem la capăt proiectul care este acum în faza de licitație de construcție. Au fost foarte mulți pași prin care a trebuit să trecem: obținerea de avize, trecerea proiectului prin Guvern cu toate datele tehnice necesare. Am reușit să finalizăm și proiectarea, ceea ce înseamnă că acum s-a trecut la faza finală: licitația pentru construcție.”

Un mare pas înainte, care „aduce standardele îngrijirii medicale la un nivel european contemporan" - așa descrie managerul Raul Pătrașcu proiectul noului pavilion al spitalului: "Așa cum știți, spitalele de stat din România - cele mai noi dintre ele - au fost construite în anii '70 - '80. De mai bine de 40 de ani, statul nu a mai construit un spital nou. Ceea ce înseamnă că și circuitele erau adaptate acelei perioade și nu perioadei actuale, nu standardelor secolului XXI.”

Spitalul Județean din Timișoara

„Noua clădire de spital va însemna, în primul rând, un parcurs optim al pacientului critic: acea clădire va permite acest lucru, deoarece va permite un UPU nou și mărit, o secție ATI, bloc operator cu peste 25 de săli de operație și un centru de mari arși. Pacientul critic vine prima dată în UPU și este stabilizat. Dacă este necesar, merge direct pe secția ATI, dacă este o formă acută critică chirurgicală, merge direct în una dintre cele 25 de săli de operație. Dacă este mare ars, merge direct în centrul de mari arși - în acest moment avem doar o unitate pentru mari arși. În România nu există niciun centru pentru mari arși în acest moment, probabil acesta va fi primul. Unitatea noastră pentru arși funcționează de câțiva ani la capacitate maximă și nu face față cererilor. Din dorința de a nu mai fi nevoiți să trimitem pacienți peste granițe, am inclus un centru de mari arși în acest proiect, iar el va deveni realitate. Avem o îmbunătățire pe toată linia - acută și critică - pentru pacient. El va fi stabilizat, tratat în această clădire, iar apoi, prin interconectările pe care le va avea cu întreg campusul Spitalului Județean, pacientul va merge pe secția mamă pentru a putea primi îngrijiri pe termen mediu și lung.”

Raul Pătrașcu mai spune că „am văzut inițiativa de succes a Dăruiește Viață, dar iată că acum arătăm că și statul poate, acolo unde există echipe de oameni care își doresc să ducă un proiect până la capăt, pentru că niciodată un singur om nu va reuși acest lucru”.