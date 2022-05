Articol susținut de Asociația „Salvează o inimă” Miercuri, 04 Mai 2022, 11:18

​Vlad Plăcintă face fundraising de peste 10 ani. Totul a pornit de la un caz umanitar, un copil cu probleme grave de sănătate, din comunitate, avea nevoie urgentă de o intervenție chirurgicală extrem de costisitoare pentru a putea supraviețui. De la momentul acela și până acum Vlad a salvat sute de vieți. Oameni de bine, simpli, dar și companii au acordat o a doua șansă la viață acolo unde nu mai era speranță.

Vlad Plăcintă Foto: Salvează o Inimă

Până în prezent Vlad cu sprijinul comunității a colectat aproape 15 milioane de euro, bani ce au fost direcționați către copii și adulți cu afecțiuni grave, dar și în proiecte de comunitate: asistență socială, medicină și educație. Până în prezent Vlad Plăcintă a demarat 395 de campanii de strângere de fonduri.

Spune-mi despre Asociația „Salvează o inimă” - cum ai decis să pornești acest proiect? Ce te-a inspirat să faci asta?

Povestea Asociației „Salvează o inimă” a început înainte de a se înființa sub acest nume. În 2012 am decis să realizez un blog creștin-ortodox intitulat „Botoșăneanul Ortodox”, în cadrul căruia am creat și rubrica de apeluri umanitare cu gândul că, fiind un blog dedicat credinței străbune ortodoxe, lumea se va implica.

În vara anului 2012, am participat la hramul Mănăstirii Zosin din județul Botoșani unde la finalul slujbei religioase, o familie cu 3 prieteni voluntari împărțeau flyere având ca subiect povestea unui copil cu tetrapareză spastică. Familia cerea ajutor financiar pentru a putea merge cu băiatul la terapii de recuperare medicală în Ucraina. După citirea anunțului, am decis să-i ajut și eu cu un articol pe blogul meu. Apoi am intrat în „culisele familiei” și am văzut prin ce mari greutăți a trecut și câtă nevoie avea pentru a putea oferi copilului terapiile de recuperare, foarte costisitoare.

În luna noiembrie, am fost rugat și de alți părinți cu copii cu probleme de sănătate să îi sprijin în mediatizarea și crearea de bloguri umanitare. Așa am ajuns la 13 bloguri dedicate copiilor cu afecțiuni grave, între care retinopatie de prematuritate, autism și tumori pe creier.

Ajuți oameni care se află în situații limită de mai bine de 10 ani. În gestionarea unui singur caz stă multă muncă. În ce constă ea și cine te ajută?

Asociația „Salvează o inimă” a fost înființată pe data de 12.12.2012, iar în spatele ei se află o echipă de profesioniști din domeniile: IT, PR, marketing online și copywriting.

La început mi s-a alăturat ca voluntar pe partea de programare tânărul Marius Bucur, inginer la Google. La preluarea fiecărui caz, eu verificam actele medicale, comunicam cu clinicile, ulterior deschideam campania pe www.salveazaoinima.ro, iar Marius Bucur dona pentru a încuraja comunitatea de pe social media că suntem o asociație serioasă și că totul este real.

În martie 2014, a venit în echipa noastră Gabriel Tudor. Cu o experiență de peste 19 ani în presă, el s-a ocupat de prezentarea cazurilor în format video și realizează și astăzi poveștile cazurilor pe care facem tot posibilul să le ajutăm.

Ulterior, s-a alăturat echipei o firmă de relații publice și comunicare, care ne-a sprijinit în publicarea campaniilor de strângere de fonduri în ziare online la nivel național.

Care este cel mai dramatic caz pe care l-ai întâlnit în cariera ta?

Fiecare caz este special și fiecare copil sau adult care ne cere ajutorul mă marchează pe perioade lungi de timp. Însă două cazuri au rămas mereu în inima mea.

În primul rând este vorba despre Teodora Stamate, o tânără de numai 16 ani care a luptat cu o formă agresivă de cancer - Sarcom Ewing. Din păcate, după doi ani de luptat cu cruntul diagnostic, fata a murit. M-a mișcat foarte mult povestea ei datorită puterii cu care a răbdat boala, asemănându-se cu mucenicii primelor secole după Hristos. Ajunsese la o măsură duhovnicească atât de mare încât îi mulțumea lui Dumnezeu pentru că prin această boală și-a iubit mai mult aproapele. Plângea pentru cei bolnavi și nevoiași și se ruga neîncetat, chiar dacă durerile - după cum spuneau și medicii - erau greu de dus pentru un om.

Al doilea caz care m-a marcat este al verișoarei mele. În urmă cu un an, și ea a fost diagnosticată cu o formă gravă de cancer - rabdomiosarcom embrionar. Timp de aproape două săptămâni nu am mai fost bun de nimic. Foarte greu mi-a fost să îmi revin și să mobilizez comunitatea de donatori, prieteni și apropiați ca să o ajut să își plătească tratamentul în afara țării.

S-a îmbunătățit calitatea actului medical de stat de când sunteți în acest domeniu? Dar în sistemul privat?

În ultimii 10 ani, mai ales în mediul privat, actul medical s-a îmbunătățit considerabil. Asociația „Salvează o inimă” colaborează cu medici români de top din: neuro-chirurgie, ortopedie, cardiologie și chirurgie generală, care vin în sprijinul pacienților cu tehnologie de vârf.

Care este profilul donatorului român? Cine sunt cei care fac acte de caritate?

În ultimii 5 ani, încrederea românilor și mai ales a mediului de afaceri a crescut foarte mult legat de rolul organizațiilor non-profit în societate. Mai mult, s-a văzut mai bine rolul lor în situațiile foarte dificile pentru întreaga țară. În momentele critice din timpul pandemiei și chiar și acum, cu situația în care se află Ucraina, românii s-au mobilizat exemplar.

Organizațiile non-profit au colectat milioane de euro pentru a veni în sprijinul cadrelor medicale cu aparate de testare, aparatură medicală și echipamente de protecție.

Iar pentru refugiații din țara vecină, donațiile oamenilor de afaceri și ale românilor simpli s-au concretizat în: hrană, îmbrăcăminte și încălțăminte, locuri de cazare și locuri de muncă. Am dovedit că românii sunt primitori și mereu deschiși în a-i ajuta pe cei aflați în mare nevoie.

Ne confruntăm, totuși, în România cu reticența multor oameni de a face donații. Care sunt motivele?

În comparație cu țările din Vest, educația financiară și mai ales deschiderea românilor de a ajuta chiar și cu o sumă de doar 2€ este foarte mică. Rata de conversie în România în acest sens, conform analizei din rapoartele de email marketing și Google Analytics este de doar 0.25%. Acest fapt este cauzat de lipsa de transparență a multor organizații în privința banilor donați și a proiectelor demarate.

Pe platforma Asociației „Salvează o inimă” - www.salveazaoinima.ro - informațiile sunt la zi, sumele donate prin card și PayPal se afișează automat, și sumele celor care donează prin transfer bancar sunt înregistrate pe site, iar după efectuarea plăților către clinici, ordinele de plată sunt încărcate pe platformă pentru ca donatorii să vadă în timp real unde ajung banii lor.

În plus, pentru fiecare caz afișăm evoluția situației medicale, cel puțin săptămânal.

Cum pot românii să doneze și să ajute prin intermediul asociației?

Cei care vor să sprijine cazurile promovate de Asociația „Salvează o inimă” o pot face prin intermediul platformei de donații online www.salveazaoinima.ro .

De asemenea, pentru a veni în întâmpinarea companiilor care vor să susțină o anumită cauză umanitară, am lansat un sistem unic în România, cu semnătură digitală pentru contractele de sponsorizare. Sistemul este digitalizat în proporție de 90%, oferind transparență banilor donați.

Au fost cazuri în care cele două părți au vrut să se cunoască, chiar dacă activitatea de strângere de fonduri este online?

Ne dorim să fim și un liant între comunități care să ofere ajutor, cu atât mai mult cu cât asociația a pornit după o slujbă la mănăstire, unde preotul încearcă să creeze o comunitate care să se ajute reciproc. Credem în puterea solidarității și sperăm ca donatorii să fie mereu alături de cazurile umanitare pe care le promovăm. Ar fi frumos să ia legătura unii cu alții, să se poată sprijini și emoțional, nu doar financiar, căci vindecarea are întotdeauna și o componentă spirituală.

