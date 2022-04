Articol susținut de Cord Blood Center Vineri, 29 Aprilie 2022, 09:45

Smile Media

​Peste 68.000 de români suferă un accident vascular cerebral (AVC) într-un singur an, arată cele mai recente estimări disponibile, conform Ministerului Sănătății. Potrivit studiului “The Burden of Stroke in Europe”, 32,5% dintre români suferă de tensiune arterială ridicată, 30,5% fumează în mod regulat și 45,8% au nivelul colesterolului ridicat. Toate aceste aspecte reprezintă cauzele principale ale AVC-ului, care poate provoca dizabilități permanente, precum paralizia, dificultăți în vorbire și gândire și durere cronică. Leziunile cerebrale provocate de acest tip de accident vascular ar putea fi tratate cu ajutorul tratamentelor pe bază de celule stem.

Celulele stem și speranța adusă de acestea Foto: UNSPLASH

Un AVC are loc atunci când irigarea cu sânge a unei părți a creierului este redusă sau întreruptă, aceasta fiind privată de substanțe nutritive și oxigen. În doar câteva minute, țesutul cerebral începe să se degradeze. Celulele stem reprezintă o nouă opțiune de tratament cu ample oportunități terapeutice, demonstate prin numeroase studii. Acestea înlocuiesc celulele deteriorate și ajută la echilibrarea sistemului imunitar pentru a preveni degenerarea creierului și condiției pacientului.

Unul dintre cei mai renumiți specialiști internaționali în cancer, boli cronice degenerative și medicină regenerativă, Dr. Nils Thoennissen, a povestit la conferința organizată de Cord Blood Center la începutul lunii, despre recuperarea miraculoasă a unei paciente.

“Kristie, o tânără în vârstă de doar 27 de ani a suferit într-o zi un atac cerebral ischemic, brusc, din nimic. În urma acestuia, a ajuns să stea la ATI timp de 8 luni, în comă. Ulterior și-a revenit, dar consecințele au fost devastatoare: paralizie completă pe partea stângă, nu își putea folosi brațele, nu putea merge și orbise complet. După un an a început, alături de noi, transplantul cu celule stem, intravenos. Procedura a durat aproximativ 5 ore și nu au existat efecte secundare. Progresele înregistrate au fost extraordinare: la doar un an după tratament, ridică greutăți, poate merge singură un kilometru jumătate și vede culori și mișcări. Este un miracol pe care îl vedem deseori la pacienții noștri”, a povestit Dr. Nils Thoennissen, Director Medical al CBC.

Sursa foto: Unsplash

Nașterea, șansă unică

Sursa celui mai mare număr de celule stem și celei mai diversificate game este disponibilă doar la naștere, în placentă și în sângele și țesutul cordonului ombilical. Procedura de recoltare este complet lipsită de riscuri medicale și durere, atât în cazul mamei, cât și în cazul celui mic:

“Recoltarea placentei, ȋmpreună cu țesutul și sângele ombilical are loc imediat după naștere. Procesul este rapid și accesibil, fără durere pentru mamă și copil și fără riscuri pe termen scurt sau lung. Recoltarea se face ȋn spital, fie că este public sau privat, de către medicul ginecolog. Ȋmi informez toate pacientele despre această ocazie unică pe care o au, doar ȋn momentul nașterii și mă bucur să văd că, din ce ȋn ce mai multe sunt deschise către această procedură”, susține Dr. Ioan Boleac, medic primar Obstetrică-Ginecologie.

Un studiu de la Spitalul de Pediatrie din Oakland a arătat că cel mai mare număr de celule stem recoltabile se află în placentă – cu până la cinci ori mai multe decât ȋn cordonul ombilical. Cantitatea crescută ȋnseamnă șanse mai bune de tratament. Pe teritoriul României, singura bancă de celule stem ce oferă servicii de recoltare a placentei este Cord Blood Center, fiind și prima companie de acest gen înființată în țară. Produsele biologice recoltate sunt, mai apoi, trimise la laborator, unde trec printr-un proces complex de prelucrare și răcire cu ajutorul vaporilor de azot până la o temperatură de aproximativ -180 de grade Celsius. Ulterior acestui proces, celulele sunt stocate, calitatea acestora păstrându-se timp îndelugat.

Un alt studiu, tot din Regatul Unit al Marii Britanii, arată oportunitățile oferite de tratamentul pe bază de celule stem în cazul leziunilor cerebrale severe survenite în urma unui AVC. Prima cercetare de acest fel pe subiecți umani, a prevăzut administrarea unui preparat din propriile celule. Majoritatea pacienților suferiseră cel mai sever tip de accident vascular cerebral, ce are rată de supraviețuire de doar 4% în primele 6 luni. Trialul clinic a înregistrat progrese ale stării fizice la toți participanții, rată de supraviețuire de 100% după 6 luni, iar 90% dintre aceștia duceau vieți independente.