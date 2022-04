SANATATE Joi, 07 Aprilie 2022, 12:58

Alina Neagu • HotNews.ro

Ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, vorbește despre „gândire integrativă la nivelul Ministerului Sănătății” în ceea ce privește serviciile medicale de urgență, precum și celelalte tipuri de servicii medicale. Concret, serviciile medicale de urgență - inclusiv SMURD, ambulanța, Unitățile de Primiri Urgențe ale spitalelor și Compartamentele de Primiri Urgențe - se află acum sub coordonarea Departamentului pentru Situații de Urgență, care ia toate deciziile, însă sunt finanțate de Ministerul Sănătății.

Alexandru Rafila Foto: Agerpres

Alexandru Rafila vrea să scoată serviciile medicale de urgență din subordinea lui Raed Arafat și să le aducă la Ministerul Sănătății, care le finanțează în acest moment, dar nu are coordonarea lor.

„Toate aceste lucruri trebuie să facă parte totuși dintr-o gândire integrativă la nivelul Ministerului Sănătății. Eu mă bucur că avem parteneri profesioniști la nivelul Departamentului pentru Situații de Urgență - este domnul doctor Arafat, care cu asta s-a ocupat în ultimii 30 de ani - dar, în mod evident, discutăm despre o activitate medicală, iar responsabilitatea, atât în fața profesioniștilor din sănătate, cât și în fața opiniei publice, este a Ministerului Sănătății. Sunt partenerii noștri - SMURD este o structură a DSU care și-a făcut foarte bine datoria, eu întotdeauna le voi mulțumi public pentru ceea ce au făcut și pentru ceea ce fac. Dar intergrarea serviciilor de urgență cu celelalte servicii de urgență prespitalicească, UPU sau CPU cu celelalte tipuri de activități ale sistemului de sănătate este absolut necesară, pentru că nu funcționează separat. Ele trebuie să funcționeze integrat, iar lucrul acesta trebuie să fie o politică de sănătate a statului român, care nu trebuie să țină cont de persoanele care ocupă, într-un moment sau altul, o poziție de demnitate publică în aceste domenii, ci trebuie să țină cont de nevoia oamenilor din România de a beneficia de servicii de sănătate”, a declarat joi ministrul Sănătății, într-o conferință de presă.

Rafila: „Am recunoscut și recunosc public toate meritele domnului Arafat”

Ministrul Sănății a ținut să adauge că „Eu nu aș vrea să fie interpretat în vreun fel ceea ce am spus eu, am recunoscut și recunosc public toate meritele domnului Arafat, care a făcut o treabă excelentă în organizarea serviciilor de urgență, dar ele trebuie integrate la nivelul Ministerului Sănătății și lucrul acesta cred că este clar pentru toată lumea.”

Rafila consideră că în valul 5 au fost mai puține cazuri grave și decese pentru că „am reușit să testăm mai mult”

Alexandru Rafila a făcut aceste declarații joi, la sediul Serviciului de Ambulanță București - Ilfov, unde a ținut o conferință de presă cu prilejul Zilei Mondiale a Sănătății.

„Cred că organizarea serviciilor de ambulanță și funcționarea lor la anumite standarde reprezintă o prioritate pentru toată lumea. Dumneavoastră, prin activitatea pe care o desfășurați, sunteți de foarte multe ori primii interlocutori ai bolnavului, primii interlocutori ai familiei pacientului, iar lucrul acesta este foarte important”, a afirmat ministrul Sănătății.

„Aveți în mod evident nevoia de a îmbunătăți structura resurselor pe care le aveți la dispoziție. Nu este vorba doar despre Ambulanța București-Ilfov, ci despre toate serviciile de ambulanță din țară. Unele dintre mijloacele de intervenție au o vârstă apreciabilă și necesită un proces de înnoire permanentă”, a adăugat el.

”Nu aș exclude însă din discuție - și cred că aici este principala problemă pe care o întâmpinăm în momentul de față - la nivelul serviciilor specializate de urgență prespitalicească - este problema resursei umane. Noi ne aflăm într-un cerc vicios, pentru că insuficiența resurselor umane duce la plecarea accelerată a altora, care nu mai rezistă la acest ritm infernal de muncă, care a fost foarte mult potențat de pandemie, când alături de multe alte activități au apărut altele noi, precum testarea”, mai spune Alexandru Rafila.

Ministrul Sănătății este de părere că în valul 5 al pandemiei, de la acest început de an, s-au înregistrat mai puține cazuri de COVID-19 și decese pentru că ”am reușit să testăm mai mult”: „Și aș vrea să vă mulțumesc pentru faptul că alături de colegii din asistența medicală spitalicească, care au lucrat fie în zona ambulatorie, fie la nivelul centrelor de recoltare a produselor biologice, am reușit împreună să ținem sub control acest val 5 al pandemiei, care a avut cifre mult mai scăzute de mortalitate și de cazuri grave în spitale, pentru că am reușit să testăm mai mult și vreau să vă mulțumesc acest lucru.”

Articol în curs de editare.