Apel al celei mai mari asociații de pacienți cronici: 93% dintre românii decedați de COVID aveau o boală cronică. Testați-vă de la primele semne și mergeți la medic dacă sunteți la risc!

Care sunt pașii de urmat în cazul unui rezultat pozitiv la testarea pentru detecţia virusului SARS-CoV-2?





În primele 5 zile de la obţinerea rezultatului, persoanele cu cel puțin doi factori de risc, trebuie să se adreseze unui Centru de evaluare și tratament COVID-19.

În prezent sunt peste 200 de astfel de centre avizate la nivel national, lista acestora putând fi consultată pe pagina de web a Ministerului Sănătății (http://www.ms.ro/centre-de-evaluare-covid-19/) sau a CNAS (https://cnas.ro/2022/01/31/lista-centrelor-de-evaluare-si-tratament-covid-19/).

După o evaluare clinică și de laborator, medicii din centrele de evaluare pot prescrie pacienților tratament în ambulator (pentru acasă), tratament adaptat profilului clinic al fiecărui pacient, în corelație cu severitatea bolii și prezența factorilor de risc menționați.



Simptomele infecției cu coronavirus apar de regulă la 2-6 zile dupa expunere, iar în unele cazuri până la 14 zile după. Cel mai frecvent observate manifestari ale Covid 19 sunt: febră sau frisoane, tuse, dificultăți de respirație, oboseală, dureri musculare și corporale, durere de cap, pierderea gustului sau mirosului, durere de gât, congestia nasului su rinoree, greață sau vărsături, diaree. În cazul infecției cu varianta Omicron a virusului, cercetarile indică faptul că simptomele cel mai ades întalnite sunt rinoreea (curgerea nasului), cefaleea (dureri de cap), stare de oboseală (ușoară sau severă), strănutul si durerea în gât.

În prezent, există tratament care poate fi administrat și previne complicațiile și ajungerea într-o stare gravă.

Coaliția Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice din România atrage atenția că bolile cronice s-au dovedit a fi factori de risc importanți în decesul a peste 60.000 de persoane infectate în ultimii doi ani cu SARS-Cov-2 în România. Raportările Institutului Național de Sănătate Publică arată că peste 93% din cei decedați aveau cel puțin o boală cronică din următoarele categorii: boli cardiovasculare (7 din10 cazuri), diabet zaharat (3 din 10), boli neurologice sau obezitate (2 din 10) și, afecțiuni renale, pulmonare sau cancer (1 din 10)."În acest context, facem apel la toți pacienții cronici să ia legătura cu medicul de famile cât mai devreme după apariția primelor simptome de Covid-19. Tratamentele specifice pentru COVID-19, care acum există, trebuie administrate cât mai repede și pot reduce semnificativ riscul de agravare al bolii, durata de evoluţie a bolii, riscul de de spitalizare și deces. Interesați-vă și dacă medicul dumneavoastră realizează teste întrucât în prezent 4.000 de medici de familie fac acest lucru", este sfatul reprezentanților COPAC.Radu Gănescu, președintele Coaliției Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice, diagnosticat el însuși cu o boală cronică - talasemie - povestește că s-a infectat zilele trecute și a mers rapid la medic: "Vin cu exemplul personal: zilele trecute m-am infectat și am mers la un centru de evaluare și mi s-au făcut investigații și tratament. Am depășit ușor boala deși sunt pacient cronic cu mai multe afecțiuni. Ce este foarte important: nu am rămas în spital dar am beneficiat de tratament. Puteți merge la un centru de evaluare fără teama de a fi internat sau fără a exista niciun pericol."