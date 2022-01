Vasi Rădulescu, acuzat că articolele de educație medicală publicate pe site-ul său ar fi copiate sau traduse pe pe alte site-uri. O parte dintre articole au fost șterse

Vasi Rădulescu, medic cardiolog autor al site-ului de educație medicală drvasiradulescu.ro și al câtorva cărți pe teme medicale, scrie luni seară, într-o postare pe pagina sa de Facebook, că "cineva a descoperit" că o parte dintre articolele de pe site-ul său "erau practic traduse din alte platforme sau aveau bucăți similare". Cu câteva ore mai devreme, polițistul brașovean Marian Godină îl acuzase, într-o postare, că unele dintre articolele de pe site-ul medicului ar fi "copy paste articole medicale de pe site-uri din străinătate pe care le pune domnia sa pe site pentru a face un ban".







Vasi Rădulescu recunoaște, pe pagina sa de Facebook, că sunt probleme cu unele dintre articolele publicate pe site-ul său, dar afirmă că este vorba despre articole scrise de o fostă colegă de facultate a sa, acum medic, o studentă la Medicină și o rezidentă, nu de el, subliniind, în același timp, că "vina principală e a mea. Trebuia să fiu vigilent, să dau dovadă de atenție, să depistez din timp niște greșeli și să le repar tot din timp. Nu am făcut-o. Pentru asta merit unfollow, unfriend, orice".







Postarea lui Vasi Rădulescu:



"Bun. N-aș fi vrut niciodată să trec prin ce trec și nici naivitatea sau încrederea în oameni nu-mi vin bine drept scuze acum. Pentru că vina principală e a mea. Trebuia să fiu vigilent, să dau dovadă de atenție, să depistez din timp niște greșeli și să le repar tot din timp. Nu am făcut-o. Pentru asta merit unfollow, unfriend, orice.





În urmă cu ceva timp am avut ideea să scriem mai mulți prieteni pe site-ul drvasiradulescu punct ro - Amalia Arhire, medic endocrinolog și diabetolog, colegă de grupă; Roxana Lixandru, studentă la medicină; Alexandra Osman, rezidentă pe ginecologie. Mi s-a părut frumos să avem articole multe, știri, noutăți. Am trimis pe email și pe whatsapp cum să scriem, despre ce să scriem, cum să menționăm surse, cum NU avem voie niciodată să copiem ceva. Toată lumea poate confirma oricând principiile mele.







Cineva a descoperit că foarte multe dintre articolele scrise de Roxana și Alexandra erau practic traduse din alte platforme sau aveau bucăți similare. Majoritatea aveau sursa cu link, dar sursa nu justifică nimic atunci când materialul este tradus.





Fiind oameni cu pregătire în domeniu, am crezut că vor scrie știind exact ce și cum, având un domeniu atât de vast la dispoziție, știind termeni, știind cum să conceapă un material din cunoștințele proprii, cum să citeze corect.





Am avut un șoc când am verificat și eu articolele. Am discutat cu fetele. Nu știu ce soluție pot găsi - eventual să le rog să refacă toate materialele. Pe site sunt 370 de articole care îmi aparțin și care pot fi verificate oricând pentru plagiat - știu, e penibil să mai spun asta.





În calitate de coordonator am crezut că am făcut totul ca platforma să aducă valoare, informație corectă. NU a fost așa. Nu am verificat la timp articolele, nici nu mi-a trecut prin cap vreodată că ele ar putea fi copiate. Iar asta e impardonabil.





Am parte de un val uriaș de atacuri acum. Insulte, etichete, amenințări. Le iau pe toate în plex. Pentru că le merit.





E o lecție dură. A naibii de dură."



De cealaltă parte, polițistul brașovean Marian Godină susține că Vasi Rădulescu ar fi șters deja 1.700 de articole de pe site-ul său:



"Doftorașul Vasi tocmai ce a fost depistat că nu făcea altceva decât să fure cu copy paste articole medicale de pe site-uri din străinătate și să le pună la domnia sa pe site pentru a face un ban.





Acum, dragul de el, s-a apucat de șters la ele, dacă veți încerca să le accesați vor apărea ca fiind șterse.





Deci la asta i-au folosit cei 11 ani de școală pe care mi se lăuda că-i are?







(...)





Până acum a șters 1700 de articole de pe site."