VIDEOREPORTAJ în spitalul construit din donațiile a 350.000 de români: "Anul viitor, pe vremea aceasta, probabil că primii pacienți vor fi deja aici"

Spitalul pentru copii bolnavi de cancer construit din donațiile a 350.000 de români și sponsorizările a 5.600 de companii este gata în proporție de 80%, iar anul viitor, pe vremea aceasta, probabil că primii pacienți vor fi deja aici, declară, într-un interviu acordat HotNews.ro, Carmen Uscatu și Oana Gheorghiu, fondatoarele Asociației Dăruiește Viață, care au ridicat de la zero primul spital construit din donații în România. Cât de lung a fost drumul până aici, cum arată noul spital și ce pot face Carmen Uscatu și Oana Gheorghiu pentru ca lucrurile să se întâmple aici altfel, din momentul în care spitalul va fi predat statului român?





Primul spital pentru copii bolnavi de cancer din România este gata în proporție de 80%







Primul spital de oncologie și radioterapie pediatrică din România este gata în proporție de 80% în acest moment, spune Oana Gheorghiu, vicepreședintele Asociației Dăruiește Viață: "Suntem aproape de finalizarea lucrărilor la spital, suntem cam la 80% per total. De la subsol până la etajul 4 suntem în proporție de 90% gata, mai avem blocul operator și departamentul de Terapie Intensivă, unde am avut niște întârzieri în livrarea echipamentelor. La începutul anului viitor vom lucra la mobilier, pentru că acum se termină finisajele interioare."









Cel mai probabil în mai-iunie anul viitor, construcția spitalului va fi gata, iar peste un an, pe vremea aceasta, primii pacienți vor fi deja aici: "Estimăm că în iunie-iulie va fi gata construcția și vom avea câteva luni de testare a echipamentelor, a instalațiilor, ne asigurăm că totul merge bine. Anul viitor, pe vremea aceasta, probabil că primii pacienți vor fi deja în spital."



Spitalul a fost ridicat din donațiile a 350 de mii de români care au trimis SMS cu mesajul SPITAL la 8864 și din sponsorizările a peste 5.600 de companii: "Am strâns până acum în campania de SMS-uri peste 10 milioane de euro. De asemenea, peste 5.600 de companii s-au implicat și au făcut sponsorizări pentru acest proiect. Și sperăm în continuare la implicare, pentru că proiectul acesta continuă. El deja a devenit mai mare și avem gânduri de viitor cu el, într-o zonă în care avem nevoie mereu de susținerea oamenilor, dar și de susținerea autorităților", spune Carmen Uscatu, președintele Asociației Dăruiește Viață.













Spitalul va fi predat la cheie statului român: "Atunci când vine în acest spital, vrem ca pacientul să nu se simtă așa cum știm noi că ne simțim într-un spital de stat"



Odată finalizat, spitalul pentru copii bolnavi de cancer construit de Asociația Dăruiește Viață din donații va fi predat la cheie statului român.



Ce poate face însă Asociația Dăruiește Viață pentru ca, în acest spital, lucrurile să se desfășoare altfel decât în alte spitale de stat din România? "Spitalul aparține statului român, asta vrem să fie foarte clar, pentru că este construit pe terenul statului și va fi un spital al statului român. Ceea ce ne dorim noi de la acest proiect este să nu avem doar niște clădiri frumoase și niște spații care să asigure confortul pacientului, ci să trecem dincolo de asta: să avem și niște servicii medicale de calitate, iar atunci când vine în acest spital, pacientul să nu se mai simtă așa cum știm noi că ne simțim într-un spital de stat. De aceea, avem nevoie și de susținerea statului român. De fapt, avem nevoie de un parteneriat cu statul român, astfel încât aici, în acest loc în care românii și-au pus banii și încrederea lor, pentru că este un spital construit de oamenii, să testăm și un alt fel de a a face management: asta înseamnă și managementul financiar al spitalului, dar și managementul serviciilor medicale. Nu noi să facem management, ci noi, împreună cu statul român, să găsim cele mai bune căi de a schimba ceva. Pentru că tot spunem asta, de 32 de ani facem lucrurile în același fel și tot sperăm să ne fie mai bine. Iar dacă nu schimbăm ceva în felul în care gestionăm spitalele, nu are cum să ne fie mai bine", explică Oana Gheorghiu.











Din acest motiv, Carmen Uscatu și Oana Gheorghiu spun că vor merge către Guvern, Ministerul Sănătății și, probabil, către Parlament cu un proiect pilot, "să testăm aici un alt fel de a gestiona spitale și de a face lucrurile. Iar aici urmează bătălia, dar sperăm să nu fie o bătălie, ci să fie o colaborare cu statul român, anul viitor".



În anul 2022, în care spitalul pentru copii bolnavi de cancer va fi gata, Asociația Dăruiește Viață va propune autorităților un alt model de a face managementul pacientului într-un spital: "Vorbim adesea despre pacientul în centrul sistemului, elevul în centrul sistemului, dar, concret, aceste lucruri se pot face printr-o schimbare a modului în care este organizat un spital. Dacă spitalele, în România, sunt organizate pe secții, în jurul medicului, noi ne dorim un spital bazat pe centre, care sunt organizate în jurul bolii, deci al pacientului. Pacientul să fie, practic, unicul punct în jurul căruia se adună medicii pentru a îi stabili un diagnostic și un tratament. Astfel, pacientul nu va mai fi o minge de ping pong în sistem, plimbat de la un cabinet la altul și de la o investigație la alta, iar niciodată informația nu se pune la un loc, pentru a i se stabili cel mai bun diagnostic și cel mai bun tratament. Această organizare a spitalului bazată pe centre nu a inventat-o Dăruiește Viață, ci este un model care există în Europa de peste 20 de ani", arată Carmen Uscatu, președintele Asociației Dăruiește Viață.









Ce va înseamna concret acest lucru? "Dacă un copil care are o tumoră cerebrală și vine la Oncologie, este diagnosticat, este operat, el nu este trimis apoi în secția de Neurochirurgie, ci este adus înapoi în secția de Oncologie, unde medicul știe cel mai bine, iar chirurgul și toți medicii care îi stabilesc un tratament vin la el, în același loc, și tratează pacientul", explică fondatoarea și președintele Asociației Dăruiește Viață.



"Asta ajută foarte mult, o abordare interdisciplinară și multidisciplinară ajută la o colaborare între medici și ajută și la eficientizarea resurselor unui spital. Evident, lucrurile acestea nu se pot întâmpla fără un training, fără suportul pe care Dăruiește Viață să îl ofere personalului medical de la Marie Curie", adaugă ea.



"Vrem să primim voie de la autorități să facem un altfel de spital"



Dăruiește Viață speră acum să "primească voie" de la autorități pentru ca acest spital să fie altfel: "Ca să oferi și să faci un bine, trebuie să primești voie. Și acest lucru vrem noi să îl propunem autorităților, pentru a primi voie să facem un altfel de spital, în care să vedem o creștere a calității serviciilor medicale, în care pacientul chiar să conteze și în care oamenii să fie salvați", mai spune Carmen Uscatu.



Le-am întrebat pe fondatoarele Dăruiește Viață dacă se așteaptă ca acest lucru să fie ușor: "Niciodată nu ne așteptăm să fie ușor, doar trăim în România și aici nimic nu este ușor, dar credem că anul 2022 este un an al parteneriatului între zona guvernamentală și cea neguvernamentală, pentru că mi se pare destul de evident că în zona neguvernamentală există multă competență, există mult know-how și există multă voință de a face lucrurile să meargă înspre binele nostru, al tuturor. Și eu cred că este momentul ca politicienii să își vadă și propriul lor interes - dacă acest proiect va avea succes într-un parteneriat cu zona politică, va fi și succesul lor. Pe asta ne bazăm și credem că domnul ministru va avea această deschidere și viziune. Și, vorba lui Carmen, cea mai mare calitate a unui ministru al Sănătății în România este să stea mai mult. Noi ne dorim ca acest ministru să stea ca să putem face ceva coerent. Și să aibă și viziune. Credem mult în asta, știm că nu este ușor, dar suntem optimiste că ne va ieși. Lucrăm și cu managementul Spitalului Marie Curie pentru a propune împreună acest parteneriat. Nu este doar acțiunea noastră, este o acțiune comună pe care o avem cu Spitalul Marie Curie", mărturisește Oana Gheorghiu.









La rândul său, Carmen Uscatu speră într-o premieră - autoritățile să vină de partea societății civile și să existe un parteneriat: "Într-un proiect al societății civile în care am stabilit atât de multe premiere - pentru că este prima secție de radioterapie în care copiii mici, care au nevoie de anestezie, vor putea face radioterapie, primul bloc operator din România în sticlă - sperăm și într-o premieră în care autoritățile să vină de partea societății civile și să facă un parteneriat. Să ne dăm cu toții seama că doar împreună lucrurile pot fi mișcate și duse la un alt nivel."



"Ne dorim ca proiectul nostru să fie începutul unei schimbări în sistemul medical românesc", subliniază Carmen Uscatu.

Cum poți dona pentru spital, mai ales că proiectul Dăruiește Viață nu se oprește aici



La final de an, firmele pot direcționa 20% din impozitul pe profit, pe care oricum îl au de plătit către statul român, "să dea acești bani către acest proiect, pentru că o dată în viață poți investi într-un spital, iar acest proiect va aduce o schimbare în sistemul de sănătate și mult bine copiilor", spune Oana Gheorghiu.



La final de an, firmele pot direcționa 20% din impozitul pe profit, pe care oricum îl au de plătit către statul român, "să dea acești bani către acest proiect, pentru că o dată în viață poți investi într-un spital, iar acest proiect va aduce o schimbare în sistemul de sănătate și mult bine copiilor", spune Oana Gheorghiu.

Oana Gheoghiu își dorește ca toți cei 350 de mii de români care au donat și toate cele 5.600 de companii care au sponsorizat spitalul să rămână în continuare alături de acest proiect, iar lor să li se adauge și alți donatori: "Donatorii noștri, cei peste 350 de mii, sperăm să rămână și ei alături de noi - printr-un SMS la 8864 cu mesajul SPITAL, donezi 4 euro și mai pui o cărămidă la spital. Noi spunem că fiecare om care dă un SMS este rotița aceea fără de care mecanismul nu funcționează. Fără acești oameni, spitalul nu era sus. 10 milioane de euro s-au strâns doar din SMS-uri, de-a lungul timpului. Un etaj de spital complet echipat vine de la fiecare om care a dat SMS și asta mi se pare mare lucru. Oamenii pot intra pe site-ul nostru, daruiesteviata.ro, și găsesc acolo toate modalitățile de a dona."











"Oferim la schimb niște bani investiți cu sens, pentru că sunt investiți în sănătatea noastră, oferim transparență a fondurilor cheltuite, suntem auditați și oferim ușurința de a face un gest de bine la final de an și nu numai", completează Carmen Uscatu.



Mai ales că proiectul Dăruiește Viață de la Marie Curie nu se oprește odată cu finalizarea spitalului pentru copii bolnavi de cancer. Dăruiește Viață lucrează la un masterplan pentru refacerea de la zero a Spitalului Marie Curie: "Ce urmează? Am început deja să contruim centrala termică, avem o construcție de 2.400 de metri pătrați unde vom avea toate rezervoarele de apă pentru întreg campusul medical, cum îi spunem noi deja. Centrala termică pentru întreg campusul medical - clădirea veche a Spitalului Marie Curie și noul spital pentru copii bolnavi de cancer. Iar în viitor, ne dorim să trecem la construcția celei de-a doua clădiri, unde Spitalul Marie Curie va fi mutat integral, pentru că lucrăm în acest moment la un masterplan, astfel încât toți copiii, indiferent de boală, să poată fi tratați în niște spații din secolul acesta, așa cum vor fi cele de aici, din noua clădire, nu să rămână într-un spital din anii '80, care a fost construit pe o tehnologie din acele vremuri."