INTERVIU De la ridicat cimentul cu galeata pentru primele cabinete medicale, la cel mai mare grup de servicii medicale private cu afaceri de 340 de milioane de euro. Mihai Marcu, CEO MedLife: Nu sunt adeptul teoriei că un antreprenor se creează. Antreprenorul se naște, simte nevoia să creeze, să schimbe ceva

Ce anume sau cum anume ați gândit altfel? Ce lipsea atunci MedLife în termeni de business?





De ce am rămas? Pentru că mi-au plăcut oamenii. Am început să vizitez clinica la început, să o ajut pe mama o perioadă de tranziție, să învăț laboratorul și după vreo lună, două, mi-am dat seama că se poate face ceva mare. Think big. La câteva luni, deja găsisem o soluție să finanțam și să cumpărăm clădirea din Grivița care este și astăzi o clădire mare a MedLife. Foarte rapid am luat decizia de a crește sustenabil, de a face un business de calibru și asta a fost de fapt diferența.





Nu sunt adeptul teoriei că un antreprenor se creează. Antreprenorul se naște, simte nevoia să creeze, să schimbe ceva

De aceea, cred că o companie care reușește este cea care aplică planurile cu adevărat, nu doar stă să facă planuri și 10 comisii...





Dacă mai vedeți vreo 5, 6 reședințe de județ unde MedLife nu este, puteți să vă imaginați că, după mărimea lor, ne vom ocupa în timp, în următorii ani

Ce poate să facă un asemenea laborator? Un laborator privat într-o pandemie ar putea să ia orice tulpină nouă apărută în România și să vadă care vaccin funcționează împotriva ei, are anticorpii neutralizanți.





Ne-am gândit la mai multe listări: la bursa londoneza si la cea din Varșovia cu siguranță. Nu și la cea din New York



Pe de altă parte, nu e bine să ai doar investitori autohtoni, pentru că banii mulți sunt din afară și dacă arăți că ești de încredere, vine și un fond de investiții britanic sau unul suedez la tine. Este un mix de încredere pe care cred că e bine să-l ai și e bine să-l ai pe teren propriu.





Despre intrarea în politică



Mihai Marcu: M-am uitat foarte mult pe harta vaccinării, pe cea națională și pe cea europeană, observ oameni credincioși care sunt vaccinați, oameni necredincioși care nu sunt vaccinați, țări cu venituri mari vaccinate, țări cu venituri puțin mai mari decât România, cum e Portugalia, cu rata mare de vaccinare și cred că este un vid al liderilor politici și religioși, care nu au realizat importanța mesajului despre vaccinare.





Liderii sunt cei urmați, noi pur și simplu nu avem lideri în care oamenii să aibă încredere și care să ofere stabilitate.

Venisem într-o companie cu 32 de de angajați, care era totuși construită de un medic, după chipul și asemănarea sa, cu oameni pe care îi cunoaște, în care are încredere.În primul rând, sunt două meserii diferite, medicii nu sunt de multe ori manageri foarte buni, În momentul în care îți structurezi businessul, lucrezi cu cash flow, balance sheet, grad de îndatorare și așa mai departe, vei rezista ca și companie. Au fost foarte multe companii în anii 90 și la începutul anilor 2000 care nu mai există azi, pentru că nu s-au adaptat economiei de piață acerbe.Mama mea trebuia să construiască un etaj. Pe vremea aceea, nu exista "elefantul" care toarnă ciment, se ridica la găleată și noi eram sus, Nini și cu mine, și ridicam găleata și o puneam peste placă și tot așa. Pe atunci nu eram implicat în business, însă am zis “dacă tot vrea mama să se privatizeze, hai să punem și noi o mână la găleată”.: Eram pe locul 17. Este adevărat că am crescut foarte repede. După 3 ani de zile, din 2007 și până astăzi, din fericire, eram deja numărul 1 în România și l-am menținut de atunci în mod constant.Am simțit nevoia să fac ceva în care să pot să îmi pun amprenta totală, să nu am șef, să decid și să cresc ceva de la zero.Mi-am dorit timp de 10 ani să fiu președinte de bancă și când aproape mi s-a propus asta, eram deja vicepreședinte de 3, 4 ani și unul dintre cei mai tineri numiți în România, mi-am dat seama că pot să fac ceva după chipul și asemănarea mea, nu să fac copy-paste.În același an m-am și căsătorit și am făcut și copilul. Copilul s-a născut după ce am plecat din bancă, deci ieșirea din zona de confort a fost cu atât mai mare.Nu sunt adeptul teoriei că un antreprenor se creează. Antreprenorul se naște, simte nevoia să creeze, să schimbe ceva și el poate fi și intraprenor, adică poate să o facă și în mijlocul unei companii.Încă nu s-a încheiat anul, nu vă pot confirma, fiind listați la Bursă, însă probabil vom ajunge la 340 de milioane de euro.Suntem o companie mare, ne-am obișnuit să creștem și de altfel o să mai creștem. MedLife a crescut constant de ani de zile cu peste 20%. Când ne-am dus la Bursă prima dată și ne-am listat, aveam cifra de afaceri de 85 de milioane de euro în anul precedent.MedLife a crescut constant planificat. Nu este o firmă care crește la întâmplare, mai cumpărăm 4 ecografe, un RMN sau facem o achiziție și mai vine o companie în grup.Noi suntem structurați așa: ne uităm pe harta României sistematic, pe număr de locuitori, pe venitul mediu pe fiecare oraș, ce patologii există în anumite zone ale țării, ce ofertă de medici disponibili există și hotărâm care e următorul pas pe care îl facem. Deci, acest proces este sistematic, bugetat cu un an înainte.Suntem liderul de servicii medicale și deja ne aflăm în dublul locațiilor decât orice alt competitor. Dacă mai vedeți vreo 5, 6 reședințe de județ unde MedLife nu este, puteți să vă imaginați că, după mărimea lor, ne vom ocupa în timp, în următorii ani. Probabil vom fi în toate, pentru că dacă ești o structura națională în care vrei să te găsească abonatul unei firme sau persoană fizică, trebuie să fii acolo.Este un laborator integrat, refăcut complet, nu este numai Biosafety Level 3 laboratory (BSL3 lab). Are toata gama de laborator: chimie, hematologie, imunologie, genetică, biologie moleculară, anatomie patologică. Sunt 3 astfel de laboratoare BSL3 în România, sperăm să fim noi al 4-lea. Responsabilitatea este mare, suntem avansați, atât din punct de vedere fizic, cât și al acreditării extrem de complicate pentru acest tip de laborator.Unul dintre proiectele noastre cele mai importante este cel de oncologie, pe care l-am definit înainte de pandemie. Cu un an, doi înainte de pandemie am anunțat oficial investitorii că pentru noi oncologia devine o prioritate, după cum vedeți ultimele doua achiziții și intrări în grup, Neolife și Oncocard. Neolife este probabil varful de lance în zona de radioterapie din România cu un know-how excepțional adus din Turcia.Acesta este un proiect gândit, implementat și pe care pandemia nu l-a oprit sub nicio forma, mai ales că, din păcate, screeningul de cancer a avut mult de suferit în această perioadă.Am fost primii din România care au găsit tulpina sud-africană, beta. A fost identificată pe teritoriul României de către MedLife. Bineînțeles că primul lucru pe care l-am făcut a fost să sunăm ministerul sănătății: “vezi că ai cetățeanul x în localitatea y care are o tulpină exotică, du-te acum acolo”, apoi am anunțat a doua zi că am secvențiat și am găsit tulpina și care este tendința.Faptul că noi am respectat regulile jocului și am ajutat la trasabilitatea acestor pacienți, cred că a fost bine primit de către sistemul public.Când am anunțat că se vor vaccina între 24, 25 % dintre români, pe 15 martie anul acesta, tendința unor oameni politici a fost să creadă că este o exagerare și că ne ducem lejer în 50%. În august erau fix 24,5%, înainte de valul 4, cum am anticipat, pe baza analizei noastre.Ne-a dat foarte multă încredere în noi, ne dă și astăzi curaj. Avem o atmosferă extraordinară, de încredere, de familie de antreprenori români. Toate companiile intrate în grup sunt manageriate de fondatori.Listarea la bursa e un ingredient de care ai nevoie. Mulți antreprenori români ar trebui să se gândească la listare, pentru că le deschide noi orizonturi, costurile scad, vizibilitatea companiei crește, foarte multe lucruri se schimbă.Ne-am gandit la toate, la bursa londoneza si la cea din Varșovia cu siguranță, nu și la cea din New York . Și am să vă spun și de ce.În primul rând, MedLife este o companie foarte cunoscută, cel mai cunoscut brand ca awareness din România. Dacă urci într-un taxi la Oradea și spui unde vrei să mergi pentru servicii medicale, mergi la MedLife sau la Pelican. La Iași mergi la Arcadia sau la MedLife, în București la Regina Maria sau MedLife.Un al doilea motiv este legat de stabilitate. Poate mulți antreprenori care se listeaza nu înțeleg asta: că este foarte bine să ai capital autohton, pentru că tu dacă ești listat la bursa din Londra ai doar capital străin și dacă se mută 7 tancuri aproape de regiunea Donețk, iti mai scad acțiunile, reprezintă un risc. Și nu în ultimul rand, pană la urma unde investești? În ceva în care ai încredere și cunoști, la tine acasăNiciodată și nici nu intenționez, dar cred că sunt oameni din business, din domeniul privat, care la un moment dat pot să aibă un cuvânt greu de spus, pentru că știu ce înseamnă să plătești taxe zi de zi sau că o decizie de cod fiscal poate să afecteze 8000 de salarii pe care le-ai da lunar.Nu suntem în valul 5, însă aș fi fost mult mai sever la graniță: PCR obligatoriu și carantină 3 zile.Am auzit o teorie la începutul epidemiei de la Dima Jardan care și secvențiază virusul: "de la Darwin încoace, orice ființă dorește să se perpetueze, ori un virus care își omoară gazda nu se va perpetua, pentru că nu are cui să dea și poate să devină o gripa sezonieră sau ceva similar". Omicron poate fi primul semn în această direcție, dacă se dovedește că mortalitatea este atât de mică. Nu cred că se va finaliza această pandemie pe loc, cred că o să mai stea poate câțiva ani, dar vreau să sper că va fi ceva mai blândă.Mai avem încă șanse, pentru că am trecut foarte mulți prin boală, România avea 50 % populație imună înainte de valul delta, probabil acum e 65, 70 %. Dacă liderii vor înțelege și vor transmite mesaje coerente, vom avea de câștigat atât noi, cât și copiii noștri, pentru că este vorba de viitorul pe termen mediu și lung.