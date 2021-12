Mulți români nu se vaccinează din cauză că așa le recomandă chiar medicul lor. ​Care sunt singurele contraindicații la vaccinul împotriva COVID-19?

Există sau nu o contraindicație absolută pentru vaccinarea împotriva COVID-19? Situațiile în care vaccinarea nu este recomandată temporar sau deloc sunt extrem de rare. Și totuși, avem printre noi medici care le recomandă pacienților lor cu boli cronice să nu se vaccineze. De ce se întâmplă acest lucru și care sunt singurele situații în care vaccinarea este cu adevărat contraindicată temporar sau complet?





HotNews.ro a stat de vorbă cu prof. dr. Simona Rednic, medic primar Reumatologie și Medicină Internă la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă din Cluj-Napoca și președintele Societății Române de Reumatologie, și cu dr. Radu Ciornei, medic și doctor în Imunologie, Microbiologie și Genetică Moleculară, despre una dintre cele mai grave și ignorate sincope ale campaniei de vaccinare împotriva COVID-19 din România: ­numărul mare de bolnavi cronic din țara noastră care nu se vaccinează din cauză că așa le recomandă chiar medicul lor curant.





Am o boală autoimună reumatică. Mă vaccinez?





Societatea Română de Reumatologie a făcut recomandări privind vaccinarea împotriva SARS-CoV2 a bolnavilor cronic cu boli reumatismale la scurt timp după începerea campaniei de vaccinare în România, spune prof. dr. Simona Rednic, medic primar Reumatologie si Medicină Internă la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă din Cluj-Napoca și președintele Societății Române de Reumatologie.





Prof. dr. Simona Rednic, medic primar Reumatologie și Medicină Internă la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă din Cluj-Napoca și președintele Societății Române de Reumatologie

2. Care dintre vaccinuri este cel mai potrivit?





3. Am un risc mai mare pentru reacții adverse la vaccinare?





4. Cum trebuie să procedez cu medicația imunosupresoare?





5. Am trecut deja prin infecția cu SARS-CoV2 - ar trebui să mă mai vaccinez?





6. Trebuie să fac doza booster ?





Da, pacienții imunodeprimați prin boala reumatologică sau prin medicația imunosupresoare trebuie să facă doza booster, chiar la intervale mai mici de 6 luni. Având în vedere faptul că răspunsul lor la vaccinare este mai redus decât al populației generale, doza a 3-a este recomandată.





"Trebuie să ne instruim medicii, pentru că nu există decât o contraindicație absolută a vaccinării"

"Circulă și ideea că am anticorpi, am făcut boala, de ce să mai am anticorpi și de la vaccin? Dacă se întâmplă ceva? Este o tâmpenie sinistră. Noi avem capacitatea să generăm anticorpi pentru zeci, sute de milioane de antigene diferite - pentru tot ce întâlnim în jur, de la hrană, praf, alte persoane, absolut tot - și să le ținem și minte. Iar anticorpii aceia nu se calcă pe picioare, anticorpii pentru o boală sau pentru praf sunt complet diferiți. Nu se pune problema că atunci când sunt prea mulți nu au ce să facă și încep să roadă organismul, generând boli autoimune. Nu, acest lucru se poate întâmpla din niște defecte de recombinare și rearanjare a anticorpilor, nu pentru că sunt prea mulți. Asta niciodată."





Radu Ciornei, doctor în Imunologie, Microbiologie și Genetică Moleculară

El admite faptul că există într-adevăr și oameni care suferă reacții post-vaccinale, "dar vorbim despre unul la un milion sau chiar mai rar de atât. Eu aș fi vrut, dar nu am apucat, să fac o lege de compensare și protejare a acestor oameni. Sunt boli neurologice, miocardite de pe urma cărora rămâi cu sechele. Atunci când aceste reacții sunt dovedite ca fiind de la vaccin, oamenii aceștia trebuie protejați."





Ce spun Alexandru Rafila, Valeriu Gheorghiță și Raed Arafat: 93% dintre decesele de COVID-19 din România, înregistrate la bolnavi cronic

"Mulți oameni spun 'eu am astm/eu am hipertensiune, nu mă vaccinez'. Nu este adevărat, este exact invers. Nu există niciun fel de contraindicație absolută la vaccinare. Vaccinul este foarte bun, protejează de boala gravă, protejează de deces. Aceasta este soluția pentru cei care au boli cronice, să îi vaccinăm. S-a demonstrat că decesele se reduc de cel puțin 10 ori prin vaccinare", a arătat ministrul Sănătății, Alexandru Rafila.





Dr. Valeriu Gheorghiță, coordonatorul campaniei de vaccinare împotriva COVID-19



La rândul său, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, a subliniat că "Un corp care este bolnav luptă mult mai greu cu o boală nouă care îl lovește. Un astfel de corp face față mult mai puțin la expunerea cu virusul decât un corp pregătit, care este vaccinat, deoarece vaccinarea ajută sistemul imunitar. Riscul de deces crește la cei nevaccinați, lucru care s-a văzut la cei care au comorbidități."