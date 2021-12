Moartea doamnei Baluș. Diagnosticată cu faringită la Spitalul Județean Bacău, a murit acasă 4 zile mai târziu, în urma unui infarct masiv: "Ați venit aici pentru durere în gât?"

Info pe scurt:



Acum, fiul Nuțicăi Baluș, Dorian Ilie, spune că vrea să se facă dreptate după moartea mamei sale. A depus o plângere la Colegiul Medicilor și spune că va depune una și la spital și se va adresa și instanței.

De cealaltă parte, HotNews.ro a luat legătura cu managerul Spitalului, Adrian Popa, care a promis că va reveni cu un punct de vedere pe acest subiect, lucru care nu s-a mai întâmplat.

Povestea ultimelor zile din viața Nuțicăi Baluș, așa cum o spune fiul său: "O moarte nedreaptă, stupidă. Vreau să se facă dreptate"





Povestea ultimelor zile din viața Nuțicăi Baluș, începând din dimineața de 12 octombrie, când a chemat ambulanța, așa cum o spune fiul său, Dorian Ilie:



"Pe data de 12 octombrie, la ora 7:30 dimineața, mama m-a sunat acuzând stare de rău, dureri toracice, vărsături, greață și a zis că cheamă ambulanța să se ducă la spital.





Eu locuiesc de 20 și ceva de ani în București, iar mama locuia în Bacău.





Am plecat cu primul tren spre Bacău.





Dorian Ilie, fiul Nuțicăi Baluș:















Între timp, ea a ajuns la spital, mi-a spus la telefon că a a așteptat 3 ore în triajul Spitalului Județean de Urgență Bacău, în ciuda faptului că ambulanța a venit și a pus cod 32 de urgență pe fișa de externare care a ajuns la mama.





Ajunsă în triaj, a fost preluată de doctorița Laura Cristina Vrabie, care, pe un ton zeflemitor și disprețuitor, i-a spus 'Doamnă, ați venit aici pentru durere în gât? Lăsați-ne în pace, avem treabă!'.





I-au fost efectuate câteva investigații medicale, printre care și o electrocardiogramă care fie nu a fost niciodată citită, fie a fost citită în mod eronat.





Mama a fost externată cu diagnosticul de faringită, i s-a dat un tratament cu Nurofen și cu un antibiotic și a fost trimisă acasă.





În următoarele 2-3 zile, starea ei a fost una relativ stabilă și chiar ameliorată, însă 4 zile mai târziu, pe data de 16 octombrie, în jurul prânzului, în timp ce eram în casă, mama s-a așezat pe pat și a intrat în stop cardiorespirator.





Am chemat ambulanța imediat, au venit după 25 de minute. S-au încercat manevre de resuscitare, însă fără succes. S-a pronunțat decesul din cauza unui infarct cardiac masiv.









Prima și ultima fotografie a lui Dorian Ilie cu mama sa, Nuțica Baluș





Medicul a pus un diagnostic greșit, i-a dat un tratament greșit și a fost trimisă acasă. De la infarct la faringită. Așa s-a întâmplat la Spitalul Județean Bacău.





Câteva zile mai târziu, după ce am ieșit din starea de șoc imediată, am trimis acest EKG mai multor medici cardiologi, prieteni și cunoștințe, pe Whatsapp, care mi-au explicat foarte scurt și foarte rapid că EKG-ul respectiv, pe care mama l-a făcut în serviciul de urgență al spitalului, arăta clar un infarct în curs de desfășurare, infarct pe care medicul de urgență, Laura Cristina Vrabie, nu a fost în stare să îl vadă, să îl diagnosticheze și nici să îl trateze.





Este o moarte extrem de nedreaptă, este o moarte stupidă, este o moarte prin neglijență, prin incompetență, și mama ar fi trăit și în ziua de astăzi și ar fi avut zile dacă era tratată corect de către medici pe care noi îi plătim să fie acolo. Nu a fost o greșeală - am uitat să pun o scrisoare la poștă. Nu este admisibil așa ceva, o astfel de greșeală! Cu atât mai mult cu cât EKG-ul, cât și simptomatologia - dureri toracice, greață, vărsături, dureri în epigastru și așa mai departe - arătau un infarct.







Vreau să se facă dreptate, vreau ca responsabilii să dea socoteală în fața justiției. Lucrurile nu pot fi lăsate așa. Am depus o plângere la Colegiul Medicilor Vaslui și Bacău, căci doctorița Vrabie este membră a Colegiului Medicilor din Vaslui, și îi rog să urgenteze rezolvarea acestui caz inadmisibil și să dea o rezoluție cât mai rapid acestei nenorociri."





Doctorița Laura Vrabie, de negăsit la telefon. Spitalul Județean Bacău: "Malpraxisul nu îl decidem noi, ci Colegiul Medicilor"



Laura Cristina Vrabie, doctorița acuzată de malpraxis de familia Nuțicăi Baluș, a fost timp de aproximativ 15 ani medic de familie în comuna Duda Epureni din județul Vaslui.



Fișa de la UPU Bacău a Nuțicăi Baluș, cu diagnosticul faringită:













În aceste condiții, am luat legătura și cu Mirela Romaneț, purtătorul de cuvânt al Spitalului Județean Bacău. Aceasta spune că la unitatea medicală nu a fost depusă până în acest moment nicio reclamație împotriva doctoriței Vrabie, iar spitalul "s-a autosesizat din presă, după ce au venit ziariștii la noi".



Mirela Romaneț adaugă că decizia în acest caz este la Colegiul Medicilor, nu la spital: "În funcție de rezultatul pe care îl vom avea de la Colegiul Medicilor vom decide și noi măsurile ulterioare. Deocamdată, este un medic ca oricare altul (despre Laura Vrabie - n.red.)."





EKG-ul Nuțicăi Baluș, făcut la UPU Bacău:







"La noi nu există niciun fel de reclamație depusă. Noi ne-am autosesizat din presă, după ce au venit ziariștii la noi. Mai mult decât măsuri administrative noi nu putem lua. Primul lucru pe care putem noi să îl facem - conducerea spitalului i-a cerut doamnei doctor o notă explicativă. Dar mai mult de atât... malpraxisul nu îl decidem noi, ci Colegiul Medicilor sau un expert desemnat de instanță. Noi așteptăm rezultatul de la ei", a declarat Mirela Romaneț, purtătorul de cuvânt al Spitalului Județean Bacău, pentru HotNews.ro.



"Noi nu putem face ceva decât pe partea administrativă: dacă nu a venit la serviciu, dacă a refuzat să consulte vreun bolnav. Dar în tot ceea ce ține de profesie decide Colegiul Medicilor sau un expert numit de instanță. Asta este ceea ce putem face. Cei mai mulți spun: dar cum, ne trimiteți la Colegiul Medicilor? Dar nu vă trimit eu! Așa este legea. De ce faceți presiuni asupra mea să vă dau un răspuns pe care nu îl am în momentul de față? În funcție de rezultatul pe care îl vom avea de la Colegiul Medicilor vom decide și noi măsurile ulterioare. Deocamdată, este un medic ca oricare altul. Nu există nicio reclamație, nimic oficial. ", adaugă Mirela Romaneț.



Am întrebat-o pe Mirela Romaneț și dacă are cunoștință despre eventuale reclamații ale colegilor doctoriței Laura Vrabie împotriva acesteia, în urma unor neînțelegeri la locul de muncă. Purtătorul de cuvânt al spitalului a confirmat că "sunt niște plângeri depuse de colegii doamnei doctor", dar spune că nici acestea nu țin de spital, ci de Poliție: "Nu ține de noi, ține de Poliție. Poliția este cea care decide."



Colegiul Medicilor Vaslui răspunde doar dacă le trimitem scrisoare prin poștă, Colegiul Medicilor Bacău vrea "o țară ca afară, unde în presă nu apar acuzații la adresa medicilor"



Doctorița Laura Vrabie este membră a Colegiului Medicilor Vaslui, chiar dacă lucrează în Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean din Bacău în baza unui contract de colaborare. Mulți ani, ea a lucrat ca medic de familie într-o comună din Vaslui - Duda Epureni.



Dorian Ilie, fiul Nuțicăi Baluș, a depus plângere pentru malpraxis atât la Colegiul Medicilor Bacău, cât și la Colegiul Medicilor Vaslui.



HotNews.ro a luat legătura cu reprezentanții Colegiului Medicilor Vaslui, unde este înscrisă doctorița Vrabie.













Am încercat să îi întrebăm pe reprezentanții Colegiului Medicilor Vaslui când ar putea fi discutată această plângere, la nivelul Colegiului. Reprezentanții Colegiului Medicilor Vaslui ne-au transmis, telefonic, că ne pot răspunde la întrebare doar în scris, în niciun caz telefonic sau pe mail, iar întrebarea trebuie trimisă prin poștă, pe adresa Colegiului Medicilor Vaslui: Strada Spiru Haret nr. 5, bloc 99, etaj 3, Vaslui.



Ne-am îndreptat apoi și către Colegiul Medicilor Bacău, mai ales că în lumea medicală din Bacău circulă zvonuri conform cărora doctorița Laura Vrabie ar urma să ceară transferul la Colegiul Medicilor Bacău.













Contactată de HotNews.ro, Marilena Căliman, președintele Colegiului Medicilor Bacău, a declarat că "dacă doamna doctor Vrabie dorește să se transfere la Colegiul Medicilor Bacău, dânsa trebuie să depună un dosar de transfer la colegiul din care face parte - Colegiul Medicilor Vaslui. Dar lucrurile acestea mai durează."



"Deocamdată, doamna doctor este membru în Colegiul Medicilor Vaslui, iar dânșii, dacă au primit o plângere, trebuie să declanșeze cercetare disciplinară", spune medicul Marilena Căliman, adăugând că, într-adevăr, în cazul în care Laura Vrabie se va transfera, odată cu ea va ajunge la Colegiul Medicilor Bacău și "acest litigiu, iar plângerea ar trebui soluționată de Colegiul Medicilor Bacău, se va declanșa anchetă disciplinară."











"S-a depus și la noi o plângere, am discutat și am decis să trimitem plângerea la Colegiul Medicilor Vaslui, unde este membră", mai spune Marilena Căliman.



Președintele Colegiului Medicilor Bacău ne-a povestit, de asemenea, că "m-a mai sunat o televiziune și am spus că punctul de vedere al Colegiului Medicilor Bacău este că aș vrea să avem și noi o țară ca afară: încercăm să facem câte un pic, câte un pic. Dar afară, în presă, nu apar acuzații la adresa medicilor doar că este acuzația unui pacient sau a familiei acestuia, până nu se termină ancheta disciplinară. La noi avem acuzații la nivelul medicilor înainte de a fi anchetați."