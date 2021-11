Mecanism de raportare a infecțiilor nosocomiale, cerut după ce Alexandru Rafila a spus despre nosocomiale "N-avem, că nu-s raportate"

​"Neam ucis de nosocomiale. Raportați infecțiile intraspitalicești!", o petiție online adresată ministrului Sănătății, Alexandru Rafila, și premierului Nicolae Ciucă, a strâns aproape 23.000 de semnături în câteva zile. Petiția a luat naștere după ce noul ministru al Sănătății, Alexandru Rafila, a fost întrebat săptămâna trecută, la audierea în Comisia de Sănătate din Parlament, de către deputatul USR Tudor Pop, "Ce politici de prevenire și combatere a infecțiilor asociate actului medical aveți în vedere? Pe lângă epidemia de COVID avem și epidemie de infecții nosocomiale." Răspunsul lui Alexandru Rafila a fost: "N-avem (infecții nosocomiale - n.red.), că nu-s raportate".





Petiția Declic a strâns până acum, în câteva zile, 22.938 de semnături și își propune să adune 50.000 de semnături.





Petiția este disponibilă aici.















Redăm integral textul petiției:





"Raportați infecțiile intraspitalicești!





Către:

Nicolae Ciucă, Premierul României

Alexandru Rafila, Ministrul Sănătății



Noi, semnatarii acestei petiții, vă solicităm să implementați un mecanism de raportare zilnică a infecțiilor nosocomiale. Este nevoie urgentă ca Ministerul Sănătății să organizeze cadrul pentru raportarea infecțiilor intraspitalicești, așa cum se întâmplă deja pentru infectările cu virusul SARS-CoV-2.



De ce este important?

Trecem prin cea mai mare criză de sănătate publică a ultimilor zeci de ani. Mulți dintre noi suntem speriați de gândul internării în spital, cu diagnostic de Covid-19 sau cu orice altă boală. Vrem să știm că șansele noastre de supraviețuire și vindecare nu sunt împiedicate de existența necontrolată a infecțiilor intraspitalicești. Monitorizarea și combaterea acestora poate face diferența dintre viața sau moartea pacienților în perioada următoare.



România are o gravă problemă de subraportare [1] a infecțiilor nosocomiale, deși acestea au impact direct asupra sănătății și mortalității pacienților internați. Ar trebui să știm, în mod real și transparent, situația acestor infecții. Doar așa se vor lua măsuri concrete și cuantificabile de creștere a calității îngrijirii pacienților din spitale.



Mai mult, autoritățile române au raportat recent zero cazuri de infecții intraspitalicești la pacienții diagnosticați cu Covid-19, de la începutul pandemiei până în prezent [2]. Or, acest lucru este imposibil. Știm, din raportările europene, că inclusiv țări cu sisteme medicale mult mai performante se confruntă cu infecții asociate asistenței medicale, mai ales în secțiile de terapie intensivă. Dar în aceste țări se conștientizează problema și se depun constant eforturi pentru rezolvarea ei. Este obligatoriu ca și în spitalele din România să se întâmple la fel.



Semnând în număr cât mai mare această petiție, putem convinge autoritățile să ia de urgență măsuri pentru raportarea transparentă a infecțiilor nosocomiale din toate spitalele.



Semnează și tu acum, ca să creștem șansele de supraviețuire și vindecare pentru pacienții din România!



[1] ECDC, ''Mission Report-Exploring opportunities for support in healthcare-associated infections-Romania'', 4-7 July, 2016



[2] Pro TV, ''Evaluari ale spitalelor pentru a afla daca au existat infectii nosocomiale la pacientii Covid-19. Oficial, cifra e 0'', 21 Octombrie, 2020."