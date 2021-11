Am făcut vaccinul împotriva COVID-19 și m-am infectat după câteva zile. Dacă am făcut doza 1, apoi m-am infectat, mai pot să fac rapelul?

Am făcut doza 1 sau doza 3 de vaccin împotriva COVID-19 și m-am infectat după câteva zile, înainte ca vaccinul să își facă efectul complet și să producă anticorpi. Există vreun risc în acest caz? Dacă m-am infectat cu SARS-CoV2 la câteva zile după ce am făcut doza 1, mai pot face și doza 2? Aflăm răspunsurile de la un medic din linia întâi.







Vaccinul nu afectează cu nimic evoluția bolii, dar nici nu ajută dacă a fost făcut doar de câteva zile

Vaccinul nu afectează cu nimic evoluția bolii în cazul în care te infectezi în primele zile după vaccinare - indiferent dacă se întâmplă după prima, a doua sau a treia doză. În schimb, nici nu ajută foarte mult sau nu ajută deloc. Primii anticorpi încep să apară la aproximativ o săptămână de la vaccinarea cu prima doză, iar până la momentul rapelului (a doua doză), imunitatea dată de vaccin poate ajunge la 70-80%. Răspunsul imunitar complet apare însă abia la 10-14 zile după rapel (a doua doză sau, după caz, a treia doză, la cei care au ajuns la ea).











Dacă fac o formă severă sau chiar o formă medie, "aici într-adevăr este de discutat pentru că pot să amân doza 2 - intervine ideea unei ferestre, fereastră a cărei durată variază, iar pentru o formă medie, pot amâna doza 2 cu un interval de timp", spune medicul.



Poți fi nevoit să reiei vaccinarea de la zero, după trecerea prin boală

În schimb, dacă fac o formă severă sau critică și am nevoie de un interval de 3 luni pentru a mă reface și depășesc perioada corectă dintre cele două doze, "atunci pot pleca de la ideea că am trecut prin boală și obțin o imunitate împreună cu prima doză", explică medicul Adrian Marinescu. "Și, foarte probabilă, o să mă gândesc să reîncep schema, iar dacă am anticorpi suficienți să nu o mai fac deloc, pentru că trecerea prin boală, după o doză de vaccin, aduce și ea un plus de protecție."





Dr. Adrian Marinescu



Cei mai mulți dintre cei infectați fac însă forme ușoare, ceea ce înseamnă că îmbolnăvirea nu încurcă cu nimic administrarea celei de-a doua doze de vaccin, ne liniștește medicul Adrian Marinescu.



Cum rămâne însă cu timing-ul pentru vaccin în cazul în care te infectezi înainte să faci, spre exemplu, și doza 2 - schema completă? În situația în care fac o formă asimptomatică sau ușoară de boală, se poate păstra același timing pentru vaccin fără nicio problemă - pentru doza 2, a explicat pentru HotNews.ro Adrian Marinescu, medic primar boli infecțioase și directorul medical al Institutului de Boli Infecțioase Matei Balș din București.Dacă totuși nu ai anticorpi și a trecut o perioadă lungă - să zicem 3 luni de la prima doză - se reia complet schema de vaccinare, inclusiv prima doză. "Probabil că în acest caz vei face doar două doze, nu o vei mai face și pe a treia, la un interval de 6 luni, pentru că ai trecut și prin boală. Lucrurile acestea nu sunt încă complet reglementate pentru că abia a început doza 3", explică medicul.