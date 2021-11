La Spitalul Județean Ploiești "instalațiile se exploatează cu defecțiuni, improvizații sau în condiții care generează suprasolicitări ale circuitelor" - raport ISU

Spitalul nu are autorizație de securitate la incendiu.

Instalațiile se exploatează cu defecțiuni, improvizații sau în condiții în care se generează supracurenți sau suprasolicitări din cauza racordării unor consumatori care depăşesc puterea nominală a circuitelor.

Nu se asigură conditiile de evacuare în caz de situatii de urgenta.

Nu se asigură verificarea periodică a mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor.

Nu este constituit Serviciu Privat pentru Situatii de Urgentă.



De altfel, prevenirea incendiilor în spitalele din România rămâne doar în declarații. Multe unități spitalicești sau clădiri ale acestora nu au nici măcar hidranți, iar de instalații de detecție a incendiilor nici nu poate fi vorba. Căile de evacuare în caz de incendiu, dar și condițiile de evacuare a pacienților nu sunt asigurate. Datele reies din rapoartele controalelor făcute de IGSU la spitalele din România în ultimii doi ani. Deși deficiențele au fost semnalate în 2019, în 2020 nu au fost remediate.





În 2019 au fot efectuate controale la 527 de unități sanitare cu paturi, fiind identificate 3.769 de încălcări ale legislației privind apărarea împotriva incendiilor.



În 2020 au fost făcute, după incendiul de la Piatra Neamț, controale în 292 de secții de Terapie Intensivă, fiind constatate 1.921 deficiențe.



În România, una din cinci clădiri spitalicești nu are autorizație ISU. Potrivit raportului IGSU, la data de 16 decembrie 2020, din cele 1.392 de clădiri ale unităților sanitare publice și private care funcționau în România, 302 nu dețineau autorizația de securitate la incendiu, însă 120 dintre ele au avize eliberate. 310 clădiri aveau autorizație de securitate la incendiu, 52 erau autorizate parțial, iar 728 nu necesitau obținerea documentului.













Spitalul nu avea, la momentul publicării raportului, autorizație pentru securitate la incendiu și nu are nici astăzi. "Nu aveam autorizație, dar eram în curs de a o obține. Aveam dosarul depus de 2 luni. La controlul din februarie nu am avut nereguli", a declarat joi dimineață managerul Bogdan Nica, fost director al DSP Prahova.Spitalul a primit o amendă de 10.000 de lei de la ISU Prahova la începutul acestui an, însă problemele nu au fost nici acum remediate.