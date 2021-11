"Lipsa de fonduri pentru achiziționarea dozelor va determina un nou eșec al programului de vaccinare anti HPV" - apel fără precedent al medicilor de familie, ginecologi, epidemiologi, infecționiști, chirurgi și pediatri

"Actuala lipsă de fonduri pentru achiziționarea dozelor va determina un nou eșec al programului de vaccinare anti HPV în România. Iar acest lucru intervine după un start bun anul trecut când, după o lungă pauză, programul de vaccinare anti-HPV a fost reluat. În 2020, prin eforturile de informare și educare depuse de medicii de familie și de medicii specialiști, am reușit să vaccinăm 28.169 de tinere. Un lucru remarcabil, am putea spune, date fiind provocările pe care le-a avut de înfruntat acest program de-a lungul timpului și mai ales având în vedere contextul pandemic ce a impactat toate imunizările de rutină. Aderența la vaccinarea anti-HPV obținută în primul an de reluare a programului și numărul în creștere rapidă al cererilor pentru vaccinarea anti-HPV arată că părinții doresc să își pună la adăpost copiii de pericolul unor patologii grave, precum cancerul de col uterin" se arată în scrisoare.





HotNews.ro scria săptămâna trecută, în premieră, că Ministerul Sănătății nu a alocat bani pentru a achiziționa doze de vaccin HPV pentru vaccinarea fetelor din grupa de vârstă 15-18 ani, cu toate că vaccinarea gratuită a fost extinsă, oficial, pe hârtie, și la această grupă de vârstă, începând din luna septembrie. De cealaltă parte, într-un răspuns oficial solicitat de HotNews.ro cu câteva zile înainte de apariția articolului, dar primit după publicarea lui, Ministerul Sănătății susținea că în acest moment există suficiente doze în stoc.

Societățile medicale adresează un apel public primului ministru si ministrului Sănătății să asigure continuitatea programului de vaccinare anti-HPV. Organizatiile semnatare cer Guvernului Romaniei să aloce fondurile necesare care să permită derularea fără sincope a acestui program de vaccinare anti-HPV."Către: Guvernul RomânieiÎn atenția: Domnului Florin-Vasile Cîțu, Prim-Ministrul RomânieiCătre: Ministerul SănătățiiÎn atenția: Domnului Attila Cseke, Ministrul interimar al SănătățiiRef: Vaccinarea anti-HPV, prioritate de sănătate publică în România. Apel al societăților medicale cătreGuvernului României pentru asigurarea continuității programului de vaccinare anti-HPV.Stimate domnule Prim-Ministru,Stimate domnule Ministru,În calitate de medici și de reprezentanți ai principalelor societăți medicale cu rol activ în promovarea sănătății si a măsurilor de prevenție, ne exprimăm în mod public îngrijorarea față de reducerea fondurilor destinate programelor de sănătate, fapt ce afectează direct desfășurarea programului de vaccinare anti-HPV și credibilitatea autorităților în ceea ce privește promovarea vaccinării în general!Solicităm, pe această cale, Guvernului României să aloce fondurile necesare care să permită derularea fără sincope a programului de vaccinare anti-HPV.Situația actuală determină blocarea accesului a mii de copii la un vaccin ce le oferă protecție eficientă în fața unor boli grave cauzate de infecția cu HPV, în contextul unei realități sumbre: România este țara din Uniunea Europeană cu cea mai mare incidență și cea mai mare mortalitate cauzată de cancerul de col uterin: anual sunt depistate circa 3.500 de noi cazuri de cancer de col uterin, iar numărul deceselor depășește 1800, decese prevenibile prin vaccinare.Avem posibilitatea de a lua acum măsuri pentru a schimba aceste date. Vaccinarea anti-HPV este singura soluție pe care o avem la dispoziție pentru a putea elimina din viitorul copiilor de astăzi amenințarea cancerelor cauzate de infecția cu HPV.Actuala lipsă de fonduri pentru achiziționarea dozelor va determina un nou eșec al programului de vaccinare anti-HPV în România. Iar acest lucru intervine după un start bun anul trecut când, după o lungă pauză, programul de vaccinare anti-HPV a fost reluat. În 2020, prin eforturile de informare și educare depuse de medicii de familie și de medicii specialiști, am reușit să vaccinăm 28.169 de tinere. Un lucru remarcabil, am putea spune, date fiind provocările pe care le-a avut de înfruntat acest program de-a lungul timpului și mai ales având în vedere contextul pandemic ce a impactat toate imunizările de rutină.Aderența la vaccinarea anti-HPV obținută în primul an de reluare a programului și numărul în creștere rapidă al cererilor pentru vaccinarea anti-HPV arată că părinții doresc să își pună la adăpost copiii de pericolul unor patologii grave, precum cancerul de col uterin.Din păcate, toate eforturile pe care le-am făcut toți cei implicați în susținerea programului sunt acum în pericol de a fi anulate. Există numeroase cereri din partea părinților care nu pot fi onorate. Va trebui să explicăm din nou părinților că, deși statul a decis extinderea programului la categoria de vârstă 15-18 ani, nu exista dozele necesare nici pentru acoperirea cererilor la categoria 11-14 ani.Dar cel mai grav este faptul că subminăm încrederea într-un program care a necesitat eforturi ani buni ca să-l repornim. Și cu toții vedem acum, în plină criză sanitară, când ne confruntăm cu fenomenul major de ezitare sau refuz la vaccinare, că toate aceste lucruri – întârzieri, lipsa de finanțare, indecizii la nivel instituțional – le vom deconta mai târziu.Din păcate ceea ce se întâmplă acum va produce multă suferință, o povară socială foarte mare și multe decese. Pentru că asta determină cancerul de col uterin și toate celelalte cancere cauzate de infecția cu HPV. Aceasta este trista realitate din România, în condițiile în care alte țări vor eradica prin vaccinare în anii ce urmează această amenințare de sănătate publică.Considerăm că, în situația actuală, este imperios necesar să se asigure continuitatea programului de vaccinare împotriva infecțiilor cu HPV prin achiziția dozelor menite să acopere necesarul de vaccinare atât pentru grupa de vârstă 11-14 ani, cât și pentru categoria nou introdusă în program la începutul lunii septembrie, respectiv 15-18 ani.Solicităm Guvernului României și Ministerului Sănătății să rezolve rapid aceasta problemă și să își onoreze promisiunile făcute în repetate rânduri în acest an de reprezentanți ai autorităților, de asigurare a bunei desfășurări și de extindere a acestui program, precum și de aliniere la obiectivele din Planul European pentru Combaterea Cancerului."