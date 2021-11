O plantă din medicina tradițională a statului Samoa ar putea fi la fel de eficientă ca ibuprofenul / Frunzele ar fi bune chiar și pentru a trata cancerul - Studiu

Frunzele unei plante care poate fi găsită în curtea fiecărei case din statul Samoa ar putea fi la fel de eficientă ca ibuprofenul în reducerea inflamației și ar putea fi folosită chiar în tratarea unor boli precum Parkinson și cancer, arată un nou studiu, potrivit The Guardian.

Timp de secole, frunzele arbustului Psychotria insularum, cunoscut local în Samoa drept matalafi, au fost folosite în medicina tradițională pentru a trata inflamația asociată cu febra, durerea musculară, umflăturile, elefantiaza și infecțiile respiratorii.

„Am fost sceptică la început, când am făcut cercetări”, a spus Seeseei Molimau-Samasoni, autorul studiului și managerul diviziei de plante și tehnologii post-recoltare de la Organizația de Cercetare Științifică din Samoa.

„Existau o mulțime de superstiții în jurul acestei plante, în special, chiar și în medicina tradițională, dar am fost dornică să aflu dacă pot oferi merit științific tratamentelor tradiționale ale poporului samoan”, a spus ea.

„Acum putem evidenția nu numai potențialul său ca agent antiinflamator, ci și potențialul său ca tratament pentru cancer, boli neurodegenerative, diabet, boli cardiovasculare, precum și Covid-19.”

Concluziile lui Molimau-Samasoni și ale colegilor ei au fost revizuite de colegi și urmează să fie publicate în Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America.

„Frunzele sunt tocate și sucul este stors. Vindecătorii tradiționali folosesc acel suc ca băutură pentru pacienții lor. Uneori, ei folosesc și frunzele pentru a freca o persoană care nu se simte bine sau pentru a o aplica pe o rană care are nevoie de vindecare”, a spus Molimau-Samasoni, adăugând că medicina tradițională funcționează în familia ei.

„Am crescut cu bunica mea maternă și a fost o vindecătoare tradițională”, a spus ea. „Când a murit, mi-a transmis tratamentele ei, așa că acum sunt un fel de vindecător tradițional.”

Molimau-Samasoni a recunoscut că a existat mult scepticism și ezitare față de medicina tradițională.

„Provocarea dintre medicina modernă și medicina tradițională o reprezintă situațiile în care oamenii se concentrează doar pe un tip de medicament înainte de a căuta pe celălalt, un caz este când oamenii caută tratamente anticancer de la vindecătorii tradiționali, dar apoi se prezintă la spital mai târziu cu stadiul 4 de cancer, când este prea târziu pentru ca medicina modernă să facă ceva”, a avertizat ea.

„Știu că mulți oameni cred că medicina tradițională înseamnă doar oameni care zdrobesc frunzele împreună și că oamenii o iau doar pentru efectul placebo, dar trebuie să vă amintiți că medicina tradițională a adus contribuții semnificative în lumea farmaceutică modernă, printre exemple fiind și aspirina.”

„Cred că tocmai am început să dezvăluim potențialul pe care îl are matalafi. Dar, sincer, există și sute de alte medicamente tradiționale aici în Samoa de cercetat”, a spus ea.

„Avem acum un laborator dedicat beneficiilor antimicrobiene oferite de medicamentele tradiționale, un laborator care analizează acțiunea anti-diabet a medicamentelor tradiționale și un laborator care analizează activitatea anticancer a medicamentele tradiționale. Abia suntem la început.”