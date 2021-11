Scrisoare deschisă semnată de 10 ONG-uri: Am crezut în promisiunile Ministrului Sănătății și am mers cu copiii la vaccinarea împotriva HPV, dar acolo ni s-a spus că nu sunt vaccinuri

Oricine ați fi și oricât ați sta în scaunul de Ministru al Sănătății în țara asta, sunteți acolo să protejați, atât cât se poate, sănătatea românilor, cum știți și cum puteți mai bine.





Suntem peste 40.000 de părinți de adolescenţi cărora Ministrul Sănătății, nu contează numele și culoarea politică, MINISTRUL SĂNĂTAȚII, nu altcineva, ne-a promis anul acesta, negru pe alb, că ne va projeta copiii de cancer prin asigurarea vaccinului HPV până la 18 ani pentru fete și chiar și pentru băieți.





Ne-am bucurat, am sărbătorit, am pregătit copiii pentru acest moment, chiar dacă în jurul nostru făcea prăpăd tornadă antivaccinistă care a îngenuncheat România în pandemie. Le-am spus: uite, sunt multe neajunsuri în România, dar totuși, țara ta te prețuiește îndeajuns de mult încât să îți ofere protecția împotriva unor cancere mutilante.





Am crezut promisiunile făcute public de MINISTRUL SĂNĂTAȚII și am mers cu copiii de mâna și cu încredere, la medicii noștri de familie să ne înscriem copiii la vaccinare. Dar acolo am primit răspuns că NU SUNT vaccinuri pentru copiii noștri și că puținele doze pe care medicii le au sunt rezervate pentru completarea schemelor copiilor care sunt deja de 1 an, 2 sau chiar 3 ani pe lista de așteptare!





Și, nu vă ascundem, dezamăgirea aceasta a durut parcă mai tare decât toate celelalte. Pentru că nu era pentru noi ceea ce ne-ați dat toate asigurările să sperăm că se va întâmpla, ci pentru copiii noștri. Mai grav, ni s-a spus că vaccinurile nu vor veni, că banii pe care ați anunțat că i-ați alocat pentru ele au fost deja cheltuiți pe altele.





Stimate Ministru al Sănătății,







Știți foarte bine că acest vaccin trebuie făcut într-o fereastră limitată de timp pentru a proteja cât mai bine. Oare ne-ați folosit pe post de recuzită electorală bucuria de a ști că vom primi acest vaccin, iar când scenariul politic s-a schimbat, ne-ați dat la o parte cu tot cu copii?





Vrem să credem că nu. Vrem să ne asigurați că nu. Vrem să ne dovediți că promisiunile MINISTRULUI SĂNĂTAȚII sunt onorate, oricare ar fi numele și culoarea lui politică. Vrem să ne dovediți că sănătatea și viață copiilor noștri contează pentru Dvs.. Vrem să le dați vaccinurile pe care le-ați promis cu atâta aplomb. Și fetelor până la 18 ani, și băieților.





Uitați-vă în jur. Vedeți ce înseamnă ca oamenii să își piardă și ultima fărâmă de încredere că statul le vrea binele? Uitați-vă cât de aprig se opun românii vaccinării, un gest care le poate salva sănătatea și viața. Vedeți consecințele și vă sperie, cu certitudine, așa cum sperie întreaga Europă.





Dacă vreți să avem încredere că statul ne vrea binele, arătați-ne că sunteți de cuvânt și dați-ne vaccinurile HPV pentru copiii noștri, exact așa cum ni s-a promis cu nici o lună în urmă.





Pentru că oricât de mult sau de puțin stați pe fotoliul de Ministru, aveți puterea să anulați cancerele cauzate de HPV din viitorul copiilor de azi. Folosiți această putere! Nu irosiți nicio zi fără să lăsați în urmă o generație de copii protejați de cancerele cauzate de HPV. Ar fi o moștenire morală care ar face cinste oricărui mandat de Ministru, chiar și aceste vremuri grele în pandemie.





prin reprezentant legal Ovidiu Covaciu





prin reprezentant legal Adriana Radu"









