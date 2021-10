Campanie de prevenție a cancerului la sân: peste 1.000 de femei au învățat cum să facă corect autopalparea sânilor

"Contează mult ca noi toți să rămânem împreună și să facem astfel de demersuri. Mă bucur că 'Are nevoie de tine. Vorbește cu ea!' a ajuns o campanie la nivel național și că femeile au învățat astfel cât de important este să prevenim și da, prevenția începe cu adevărat acasă printr-o autopalpare corectă a sânilor și printr-o cunoaștere mai bună a corpului și a semnelor pe care el le dă. ", spune Cosmina Grigore, președinta Asociației Imunis.







Cancerul de sân este cel mai frecvent dintre toate tipurile de cancere la femei și reprezintă principala cauză de deces prin cancer la femeile europene, potrivit Societății Europene de Oncologie Medicală.







În România, aproape 4.000 de femei au pierdut lupta cu cancerul de sân anul trecut, ceea ce înseamnă 11 femei pe zi.





O femeie din opt care atinge vârsta de 85 de ani va dezvolta cancer de sân în timpul vieţii.





"Ecografia și mamografia sunt investigații imagistice extrem de importante pentru a evalua sănătatea sânilor. Cu ajutorul acestora, medicii cu experiență în senologie pot vizualiza anumite modificări de la nivelul glandei mamare și pot recomanda investigații suplimentare pentru a stabili un diagnostic de certitudine" - doctor dr. Isabela Botea, medic specialist în imagistică și radiologie medicală."Este o campanie binevenită. În urmă cu 10 ani am avut o formațiune, am mers la medic. Era doar un puseu de grăsime. M-am liniștit și m-am bucurat că nu e ceva mai grav. Aș vrea să le rog pe toate femeile să își facă ecografie și mamografie, să își verifice sânii acasă și, dacă simt ceva la palpare, să meargă la doctor.", spune una dintre femeile care au ajuns la standul campaniei.De altfel, Cezar Irimia, președintele Federației Asociațiilor Bolnavilor de Cancer, adaugă: "Mă bucur că anul acesta, în ciuda pandemiei, am reușit ducem mesajul campaniei în mai multe orașe din țară. Avem un număr mare de femei depistate cu cancer de sân, un cancer care, diagnosticat în fază incipientă, are șanse mari de vindecare. De altfel, femeile diagnosticate trebuie să știe că nu sunt singure în lupta cu boala, iar noi, ca bărbați, ar trebui să avem grijă de doamnele din viața noastră pentru ca acest diagnostic să le ocolească sau să fie depistat în fază incipientă."Și asta cu atât mai mult cu cât "cancerul de sân în ultimii ani poate fi privit și ca o poveste a speranței. Tratamentele sunt din ce în ce mai bune, comportamentul preventiv începe să fie din ce în ce mai prezent în rândul femeilor, iar aici sigur ajută foarte mult și aceste campanii de promovare a autopalpării și vizitelor la medic, după cum completează dr. Daniela Zob, medic primar oncolog la Institutul Oncologic București.Acestei campanii i s-a alăturat și echipa de baschet U-BT Cluj. În semn de susținere a proiectului, jucătorii echipei au purtat echipamente roz la două dintre meciurile din luna octombrie, iar Carmen Mihalca, una dintre supraviețuitoarele cancerului de sân, a aruncat prima minge în meciul cu CSM CSU Oradea. După cel de-al doilea meci, cu Dinamo București, echipamentele au fost scoase la licitație și s-au strâns nu mai puțin de 5000 de euro, care vor fi împărțiți între cele două asociații: FABC și Imunis.70% dintre cazurile de cancer de sân sunt descoperite prin autoexaminare.Pentru informații suplimentare despre cancerul de sân, accesați www.canceruldesan.ro "Are nevoie de tine. Vorbește cu ea" este o campanie de prevenție a cancerului de sân, aflată la a treia ediție, dezvoltată de Societatea Română de Chirurgie și Ginecologie Oncologică (SRCGO), Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer din România (FABC), Asociația Imunis și sprijinită de Roche.