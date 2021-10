Studiu britanic: Varianta Delta a coronavirusului se poate transmite cu uşurinţă de la persoane vaccinate la persoanele de contact din locuinţa lor

Cercetătorii au subliniat că rezultatele studiului nu slăbesc argumentul pentru vaccinare, ca fiind cea mai bună modalitate de a reduce formele grave Covid-19 şi au spus că sunt necesare vaccinuri de rapel.Ei au descoperit că infecţiile la cei vaccinaţi au trecut mai repede, dar încărcătura virală de vârf a rămas similară cu cea a celor nevaccinaţi.”Prin efectuarea de eşantionări repetate şi frecvente dintre persoanele care au intrat în contact cu cazuri de Covid-19, am constatat că persoanele vaccinate pot contracta şi transmite infecţia în gospodării, inclusiv membrilor gospodăriei care sunt vaccinaţi”, a spus dr. Anika Singanayagam, co-autorul principal al studiului.”Descoperirile noastre oferă informaţii importante despre motivele pentru care varianta Delta continuă să provoace un număr mare de cazuri de Covid-19 în întreaga lume, chiar şi în ţările cu rate ridicate de vaccinare”.Studiul, care a înrolat 621 de participanţi, a constatat că din 205 contacte din locuinţele persoanelor infectate cu varianta Delta, 38% dintre contactele casnice care au fost nevaccinate au fost testate pozitiv, comparativ cu 25% dintre contactele vaccinate. Persoanele de contact vaccinate care au fost testate pozitiv pentru Covid-19, în medie şi-au primit vaccinurile cu mai mult timp în urmă decât cei care au fost testaţi negativ, ceea ce autorii au spus că este o dovadă a scăderii imunităţii şi susţine nevoia de vaccinuri de rapel.Epidemiologul Neil Ferguson a spus că transmisibilitatea Deltei înseamnă că este puţin probabil ca Marea Britanie să ajungă la ”imunitate de turmă” pentru mult timp.”Asta se poate întâmpla în următoarele câteva săptămâni: dacă transmiterea actuală a epidemiei atinge vârfuri şi apoi începe să scadă, prin definiţie, într-un fel, am atins imunitatea de turmă, dar nu va fi un lucru permanent”, a spus el reporterilor.”Imunitatea scade de-a lungul timpului, este imperfectă, astfel încât transmiterea are loc şi de aceea programul de rapel este atât de important.”