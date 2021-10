Elena Copaciu, medic ATI la Institutul Matei Balș: "Zilele acestea se stinge o întreagă generație de bunici, singuri în pustiul reanimărilor COVID, luptând pentru fiecare gură de aer"

Medicul Elena Copaciu adaugă că acest lucru se întâmplă "într-o țară care nu are legislație 'end of life care'! Pentru că nu avem politicieni capabili să își asume moartea în demnitate a seniorilor noștri! Moartea e subiect tabu în România, deși ne pândește zilnic pe undeva!"De asemenea, vârstă pacienților cu forme grave de COVID-19 a scăzut vertiginos, avertizează medicul Elena Copaciu: "În COVID vârsta celor cu forme grave a scăzut vertiginos! Pacienții devin agresivi dacă îi intrebi dacă sunt sau nu vaccinați, dar ne facem doar datoria unei anamneze medicale complete! La ATI nici nu mai contează dacă sunt sau nu vaccinați! 'Regula' e: prezentare tardivă, fibroză pulmonară deja constituită, Ivermectină până la toxicitate hepatică, Tocilizumab de multe ori prea târziu dat (dacă o fi bun de ceva), aparținători care aleargă disperați după Favipiravir (prea puține evidențe și prea mare risc teratogen), Remdesivir ( evidențe discutabile) sau, iar, Tocilizumab (multe reactii adverse și beneficii incerte), etc."În tot acest timp, "nu înțelegem că cel mai sigur tratament este prevenția. Adică vaccinul."Speranța vine dinspre Molnupiravir, medicamentul dezvoltat de Merck care ar putea fi primul antiviral ce vindecă COVID-19, însă medicamentul așteaptă în acest moment aprobările Food and Drug Administration din Statele Unite și ale Agenției Europene a Medicamentului: "Sperați în anticorpii monoclonali - nu sunt panaceu universal și sunt tot mecanism ARN. Nevaccinaților privilegiați tratați precum Donald Trump, nu vă temeți de acest mecanism ARN, ci doar de cel inclus în vaccinuri? Se pare că vom avea și antiviral specific, Molnupiravir, veste extraordinară, dar să vedem analiza organismelor FDA și EMA și să nu uităm că tratamentul cel mai sigur e prevenția!"