Valeriu Gheorghiță: Vaccinarea împotriva COVID-19 reduce riscul de deces de 20 de ori, nu există niciun medicament care să facă acest lucru / Am discutat cu Portugalia și cu alte țări, nu au făcut nimic diferit

Riscul de deces din cauza COVID-19 al unei persoane cu vârsta de peste 60-65 de ani și o boală cronică este de câteva ori mai mare decât cel al unui tânăr sănătos, mai spune Valeriu Gheorghiță: "Ceea ce facem prin vaccinare este să reducem riscul de deces la cel al unui tânăr care nu are boli cronice, adică un risc foarte mic", a subliniat Valeriu Gheorghiță.Coordonatorul campaniei de vaccinare mai spune că "din punct de vedere organizatoric și logistic am fost un exemplu pentru multe țări, am pus la dispoziție acces simplu la vaccin. Am pus la dispoziție centre de vaccinare cu o capacitate de vaccinare de peste 150.000 de persoane pe zi."Valeriu Gheorghiță mai spune că a discutat cu oficiali din alte țări care s-au ocupat de campania de vaccinare împotriva COVID-19, inclusiv din Portugalia, țara europeană cu cea mai mare rată de vaccinare, iar acestea "nu au făcut nimic diferit".În Portugalia, "în câteva luni s-a redus ezitarea de la 40% la 2% prin faptul că toată societatea s-a mobilizat împotriva acestui virus", în timp ce în România oamenii au fost supuși teoriilor anti-vacciniste, mai spune Valeriu Gheorghiță.La rândul său, Andrei Baciu, secretar de stat în Ministerul Sănătății și vicepreședintele Comitetului Național de Coordonare a Activităților privind Vaccinarea împotriva COVID-19, a afirmat că percepția în societate este că "pentru un gest medical care are în spate toate dovezile științifice, pentru vaccinare, este că trebuie să îți faci curaj".Andrei Baciu a admis însă faptul că "la nivelul decidenților lucrurile se puteau face mai bine".